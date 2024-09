Niederösterreich in "dramatischer Situation"

Wien/St. Pölten/Amstetten - Wegen starker Niederschläge ist Sonntagfrüh ganz Niederösterreich zum Katastrophengebiet erklärt worden. "Niederösterreich befindet sich in einer dramatischen Situation", sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nach einer Lagebesprechung in Tulln. Mehrere Bewohner mussten aus Häusern gerettet werden. Zahlreiche Straßen waren gesperrt. Die Feuerwehr stand im Dauereinsatz, ein Mitglied starb bei Auspumparbeiten.

Erste Überflutungen und Häuserevakuierungen in Wien

Wien - Das unwetterbedingte Hochwasser hat nun auch die Bundeshauptstadt erreicht. Der Wienfluss wies am Sonntag um 9.00 Uhr im Bereich der Kennedybrücke einen Pegelstand von 2,26 Meter auf. Am Vortag waren es zur selben Zeit 50 Zentimeter. In Penzing trat der Wienfluss im Bereich Ludwiggasse über die Ufer und überflutete Häuser. Einige Gebäude können nur mehr mit Booten erreicht werden. Wie die Berufsfeuerwehr mitteilte, wurden in den frühen Morgenstunden Menschen evakuiert.

Erstes Todesopfer bei Überschwemmungen in Polen

Warschau - Bei Überschwemmungen in Polen hat es ein erstes Todesopfer gegeben. "Wir haben den ersten bestätigten Tod durch Ertrinken hier, im Bezirk Klodzko", sagte Regierungschef Donald Tusk, der dort an einer Sitzung des Einsatzstabs teilnahm. Nach Angaben eines Sprechers der örtlichen Polizei handelt es sich bei dem Toten um einen Mann, der in dem Dorf Krosnovice unweit von Klodzko ums Leben gekommen ist. Die Polizei könne ihn nicht bergen, da der Ort überflutet sei.

Mehr als 250.000 Haushalte in Tschechien ohne Strom

Prag - Wegen des verheerenden Unwetters sind in Tschechien mehr als 250.000 Haushalte ohne Strom. Das berichtete die Agentur CTK unter Berufung auf die Energieversorger. Am dramatischsten war die Lage demnach in der östlichen Region Mährisch-Schlesien an der Grenze zu Polen. Allein dort mussten mehr als 100.000 Haushalte ohne Elektrizität auskommen. Wegen der aufgeweichten Böden waren zahlreiche Bäume auf oberirdische Freileitungen und Hochspannungsleitungen gestürzt.

Demos im Iran zum zweiten Todestag von Mahsa Amini geplant

Teheran/Wien - Im Iran sind anlässlich des zweiten Todestages der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini, deren Tod im Polizeigewahrsam zu heftigen Unruhen führte, zahlreiche Proteste geplant. Das gaben Aktivisten in den Sozialen Medien bekannt. Im Vorfeld gab es allerdings Befürchtungen, dass die Sicherheitskräfte zumindest öffentliche Proteste konsequent verhindern würden. Auch außerhalb des Iran sollte es Demonstrationen geben.

Taifun "Bebinca" fordert Menschenleben auf den Philippinen

Manila/Shanghai - Sechs Menschen sind auf den Philippinen durch die Folgen von Taifun "Bebinca" ums Leben gekommen. Wie der philippinische Katastrophenschutz mitteilte, starben vier Menschen auf der südlichen Insel Mindanao und zwei auf der Halbinsel Zamboanga. Wie die Menschen zu Tode kamen, ging daraus nicht hervor. Starkregen und Stürme hatten unter anderem Erdrutsche und Schäden an der Infrastruktur verursacht.

Israel meldet Raketenangriff aus Jemen

Tel Aviv - Israel ist nach Angaben seines Militärs vom Jemen aus mit einer Rakete beschossen worden. Das Boden-Boden-Geschoss sei vom Osten ins Zentrum Israels geflogen und dann in einem nicht bewohnten Gebiet niedergegangen. "Berichte über Verletzte liegen nicht vor." In Tel Aviv und anderen Teilen von Zentral-Israel wurden Sirenen ausgelöst, woraufhin sich Menschen in Schutzräume begaben. Zu hören waren laute Detonationsgeräusche von Abfangraketen, wie das Militär erklärte.

"Polaris Dawn"-Crew kehrt zur Erde zurück

Washington - Nach dem ersten privat finanzierten Weltraumspaziergang der Geschichte kehrt die Crew der Mission "Polaris Dawn" zur Erde zurück. Die Landung der Dragon-Kapsel ist für Sonntag gegen 09.36 Uhr MESZ vor der Küste von Florida geplant, wie das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX mitteilte. Sie soll live übertragen werden.

