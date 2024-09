Nationalrat beschäftigt sich mit Hochwasser-Folgen

Wien - Die wohl letzte Sitzung des Nationalrats vor der Wahl steht ganz im Zeichen des Hochwassers. Die Regierungsspitze repräsentiert durch Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) wird Erklärungen zu den Überschwemmungen vor allem im Osten des Landes abgeben. Schon davor präsentiert die Regierung im Bundeskanzleramt ein Sofortmaßnahmen-Paket für die Opfer des Hochwasser. SPÖ und FPÖ haben eigene Anträge dazu für das Plenum angekündigt.

Tupperware stellt US-Insolvenzantrag

Orlando - Der Frischhaltedosen-Spezialist Tupperware hat nach jahrelangen Problemen einen Insolvenzantrag in den USA gestellt. Die Firma strebt zugleich einen Verkauf an und will weiterarbeiten. Ein Verfahren nach Kapitel elf des US-Insolvenzrechts schützt das Unternehmen vor Forderungen seiner Gläubiger.

Hisbollah schwört Vergeltung nach Explosionen im Libanon

Beirut - Die mutmaßlich koordinierten Explosionen tragbarer Funkempfänger im Libanon mit Tausenden Verletzten und neun Toten schüren die Sorgen vor einem größeren Krieg zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz. Israels Armee und Geheimdienste bekannten sich zwar nicht zu den Explosionen, wurden von der Hisbollah und ihrem wichtigsten Unterstützer Iran aber umgehend als Drahtzieher beschuldigt. Israels Armee deutete an, sich auf eine Vergeltung vorzubereiten.

Einsatzpläne für F-16 laut Selenskyj fertiggestellt

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Luftwaffe hat ihre Einsatzpläne für die vom Westen gelieferten F-16-Kampfflugzeuge ausgearbeitet. Alle Aufgaben für die Streitkräfte und das Verteidigungsministerium seien festgelegt, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Daneben sei mit dem Luftwaffenkommando noch über Möglichkeiten zum Ausbau der Flugzeugflotte sowie die weitere Ausbildung von Piloten gesprochen worden.

Wiener U-Bahnen laufen wieder im Normalbetrieb

Wien - Die Wiener U-Bahnen laufen seit Mittwochfrüh wieder im Normalbetrieb. Das teilten die Wiener Linien der APA mit. Unwetterbedingt waren in der Nacht auf Sonntag Teilstrecken der U2, U3, U4 und U6 gesperrt worden. Nun sind alle Linien laut Aussendung ab Betriebsbeginn wieder durchgängig unterwegs. Allerdings kommt es auf der U4 im Bereich zwischen den Stationen Schottenring und Schwedenplatz sowie zwischen Pilgramgasse und Kettenbrückengasse zu Langsamfahrstellen.

US-Rapper Combs muss in U-Haft

New York - Der wegen Sexhandels und Erpressung angeklagte US-Rapper Sean "Diddy" Combs muss in Untersuchungshaft. Die Richterin Robyn Tarnofsky vom Bundesgericht in Manhattan lehnte am Dienstag einen Kautionsantrag des Rappers ab und ordnete an, dass dieser bis zu seinem Prozess in Haft bleiben muss. Combs war Montagabend in New York festgenommen worden. Gegen den Rapper liegen mehrere Klagen vor, in denen er als gewalttätiger Sexualstraftäter bezeichnet wird.

