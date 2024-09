Neue Explosionswelle schockt Libanon - Israel marschiert auf

Beirut - Im Libanon sind am Mittwoch neuerlich hunderte Telekommunikationsgeräte explodiert. Laut dem Gesundheitsministerium wurden 14 Menschen getötet und 450 verletzt, als von der Hisbollah-Miliz benutzte Walkie-Talkies in die Luft gingen. Während UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres von einem möglichen "Präventivschlag vor einer größeren Militäroperation" sprach, gab Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant eine Truppenverlegung an die Grenze zum Libanon bekannt.

Abu-Nidal-Attentäter nach 38 Jahren Haft in Stein gestorben

Krems/Stein - Fast vier Jahrzehnte nach dem Anschlag der palästinensischen Abu-Nidal-Gruppe am Flughafen Wien-Schwechat ist der letzte inhaftierte Terrorist gestorben. Ein Sprecher der Justizanstalt Stein bestätigte der APA am Mittwochabend Medienberichte, wonach Tawfik Ben Ahmed Chaovali tot in seiner Zelle aufgefunden worden sei. Wie bei jedem Todesfall in Haft werde "automatisch eine Obduktion" angeordnet. Weitere Angaben, etwa auch zum Todeszeitpunkt, wollte der Sprecher nicht machen.

UNO-Vollversammlung fordert Rückzug Israels aus Palästina

New York - Mit einer deutlichen Mehrheit von 124 Stimmen hat die UNO-Vollversammlung den Rückzug Israels aus besetzten Palästinensergebieten innerhalb eines Jahres gefordert. 43 Staaten - darunter Österreich - enthielten sich bei der Abstimmung einer entsprechenden Resolution im größten UNO-Gremium mit 193 Mitgliedsstaaten. Israel, die USA und zwölf weitere Staaten votierten gegen die Vorlage, die nicht bindend ist. Einige Staaten stimmten nicht ab.

Putin erklärt Truppenaufstockung mit neuen Stützpunkten

Moskau - Kreml-Chef Wladimir Putin hat die jüngst befohlene Erhöhung der Truppenstärke mit der Schaffung neuer Wehrbezirke in Russland erklärt. Für die dort entstehenden Truppenteile würden gut an Waffen ausgebildete neue Soldaten gebraucht. "Eben zur Lösung dieser Aufgabe wurde vor Tagen das Dekret über die Festlegung der Truppenstärke der Streitkräfte veröffentlicht", sagte Putin in einer Videokonferenz zur Entwicklung des Militärs.

Verheerende Waldbrände gehen in Portugal weiter

Lissabon - Die seit Sonntag in Portugal wütenden Waldbrände haben bereits eine Naturfläche zerstört, die doppelt so groß ist wie der Bodensee. Insgesamt seien nach rund vier Tagen gut 106.000 Hektar (1.060 Quadratkilometer) von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Lusa unter Berufung auf Zahlen des europäischen Überwachungssystems Copernicus.

Abschied für alten Nationalrat

Wien - Der Nationalrat der Generation 2019 bis 2024 hat sich am Mittwochabend ausführlich verabschiedet. Elf Stunden dauerte das letzte reguläre Plenum der Gesetzgebungsperiode, und mehr als ein Drittel der Mandatare nahm wohl ein letztes Mal Platz auf den Abgeordnetensesseln. Wohl besonders sentimental war der Abschied für den Doyen des Nationalrats Karlheinz Kopf (ÖVP), der das Hohe Haus nach 30 Jahren verlässt.

Schul-Entlastungspaket doch größer als geplant

Wien - Das am Mittwoch im Nationalrats beschlossene Entlastungspaket für Schulen ist größer ausgefallen als zuletzt absehbar war. Die Koalitionsparteien haben sich doch noch auf das Herzstück der von Bildungsressort und Lehrergewerkschaft vor dem Sommer präsentierten Reform geeinigt: Künftig soll es auch an Pflichtschulen ein mittleres Management geben. Beim Beschluss des Pakets im Budgetausschuss vergangene Woche hatte dieser Punkt mangels Einigung von ÖVP und Grünen noch gefehlt.

"Kalte Progression" ist verteilt

Wien - Der Nationalrat hat am Mittwochabend mit den Stimmen von Koalition und FPÖ das zurückbehaltene Drittel der "kalten Progression" verteilt. Vereinbart wurden weitere steuerliche Erleichterungen sowie eine Erhöhung des Kilometergeldes. Dauerhaft verankert wird eine Bezuschussung für einkommensschwache Familien. Dazu wurde die Öffnung des Wohnschirms für Hochwasser-Opfer fixiert.

