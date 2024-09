Macron ernannte neue französische Regierung

Paris - Frankreich hatte mehrheitlich links gewählt, bekommt nun aber eine stärker rechts geprägte Regierung als zuvor: Elf Wochen nach den vorgezogenen Parlamentswahlen hat Präsident Emmanuel Macron 39 Regierungsmitglieder ernannt, wie aus der am Samstagabend in Paris veröffentlichten Liste hervorgeht. Sechs Ministerinnen und Minister gehören dem konservativen Lager an, unter ihnen Innenminister Bruno Retailleau, bislang Fraktionschef der Republikaner im Senat.

Massive israelische Luftangriffe auf den Libanon

Jerusalem/Beirut - Die israelische Armee hat am Samstagabend massive Luftangriffe gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Südlibanon ausgeführt. "Dutzende" Kampfflugzeuge seien an dem Einsatz gegen Ziele der Hisbollah beteiligt, teilte Armeesprecher Daniel Hagari mit. "Im Verlauf der vergangenen Stunde haben wir einen umfassenden Angriff im Südlibanon lanciert, nachdem wir Vorbereitungen der Hisbollah für einen Beschuss des israelischen Territoriums erkannt hatten", sagte Hagari.

Brandenburg wählt neuen Landtag - AfD vor weiterem Sieg

Potsdam - Brandenburg wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Rund 2,1 Millionen Menschen in dem ostdeutschen Bundesland können sich beteiligen. In jüngsten Umfragen lag die rechtspopulistische AfD knapp vor der SPD, die in Brandenburg seit 1990 den Ministerpräsidenten stellt. Die AfD wird vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt. Die AfD setzt nach eigener Darstellung darauf, mit einem Wahlsieg die Ampel-Koalition im Bund zu "zertrümmern".

Tote und Verletzte bei russischen Angriffen auf Krywyj Rih

Moskau - Bei neuen russischen Raketenangriffen auf die Stadt Krywyj Rih im Süden der Ukraine sind nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden. Unter den Toten sei auch ein zwölf Jahre alter Bub, teilte der Gouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, auf Telegram mit. Der Angriff mit Iskander-M-Raketen und Lenkwaffen sei mitten in der Nacht erfolgt. Die Regierung in Kiew warf Russland indes vor, Atomanlagen angreifen zu wollen.

Tschechien: Partei von Ex-Premier Babiš gewinnt Regionalwahl

Prag - Die mit der FPÖ verbündete populistische ANO von Ex-Premier Andrej Babiš hat bei der tschechischen Regionalwahl einen klaren Sieg eingefahren. ANO gewann in zehn von 13 Landeskreisen und wird drei davon allein regieren können. In anderen Regionen muss ANO nach Koalitionspartnern suchen, was für sie jedoch nicht einfach sein wird. Es besteht für ANO die Gefahr, dass andere Parteien eine Mehrheit gegen sie bilden, was in der Vergangenheit schon öfter passiert ist.

Ausgangssperre nach Präsidentenwahl in Sri Lanka

Colombo - Zwei Jahre nach den Massenprotesten in Sri Lanka haben die Bürger des südasiatischen Inselstaats ihr künftiges Staatsoberhaupt gewählt. Die Wahllokale schlossen am Samstag um 16.00 Uhr Ortszeit (12.30 Uhr MESZ). Die Wahl verlief friedlich - dennoch verhängten die Behörden kurzfristig eine achtstündige Ausgangssperre während der Nacht auf Sonntag. Mit den Wahlergebnissen wird erst für Sonntag gerechnet, einen klaren Favoriten gab es nicht.

red