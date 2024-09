Polit-"Elefanten" diskutierten freundlich Klimaschäden

Wien - Bei allen inhaltlichen Unterschieden durchaus sachlich ist Sonntagabend die erste Hälfte der gemeinsamen "Elefantenrunde" von Puls4 und der "Kronen Zeitung" abgelaufen. Wenige Unterschiede zeigten sich zwischen den Spitzenkandidaten zur Nationalratswahl in Sachen Hochwasser-Entschädigungen, beim Bekenntnis zum Verbrenner blieb VP-Obmann Karl Nehammer alleine. Ein Sparpaket nach der Wahl hält nur NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger für notwendig.

SPD schlägt AfD in Brandenburg - BSW für Mehrheit nötig

Potsdam - Bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland Brandenburg hat sich die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke knapp gegen die AfD durchgesetzt und ist erneut stärkste Kraft geworden. Nach Hochrechnungen von ARD und ZDF folgen dahinter das neue Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und die CDU, die das schlechteste Ergebnis in Ostdeutschland seit 1990 einfährt. Grüne, Linke, FDP und BVB/Freie Wähler bleiben unter der Fünf-Prozent-Hürde und sind nicht im Landtag vertreten.

Netanyahu droht Hisbollah mit weiteren Angriffen

Tel Aviv/Beirut - Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hat sich zu den Schlägen gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon der vergangenen Tage geäußert und mit weiteren Angriffen gedroht. "In den vergangenen Tagen haben wir der Hisbollah eine Reihe von Schlägen zugefügt, die sie sich niemals hätte vorstellen können", erklärte Netanyahu am Sonntag. "Wenn die Hisbollah die Botschaft nicht verstanden hat, verspreche ich, sie wird die Botschaft verstehen."

Fans sorgten für unrühmliches Nachspiel bei Wiener Derby

Wien - Hektische Szenen haben sich direkt nach Abpfiff des Wiener Fußball-Derbys zwischen Rapid und der Austria abgespielt. Nach dem 2:1-Sieg am Sonntag stürmten Fans beider Lager den Platz, es flogen pyrotechnische und andere Gegenstände, zudem kam es zu Handgreiflichkeiten. Mindestens eine Person wurde verletzt. Ordner hatten die Situation nicht unter Kontrolle, die Polizei schritt relativ spät ein und postierte sich an der Mittellinie. Beide Trainer verurteilten die Vorfälle.

Zweithöchster jemals erzielter Lotto-Gewinn in Österreich

Wien - Am Sonntagabend ist mit einem Wettschein der vierte Lotto-Siebenfachjackpot in 38 Jahren geknackt worden. Mehr als 11,1 Millionen Euro gehen an einen Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus der Steiermark, wie die Österreichischen Lotterien mitteilten. Es handle sich um den zweithöchsten jemals erzielten Lotto-Gewinn in Österreich. Der Erfolg sei per Quicktipp erzielt worden, ein Computer platzierte die sechs richtigen Zahlen: 15, 19, 32, 37, 39 und 40.

Mindestens vier Tote bei Schießerei im Südosten der USA

Washington/Birmingham (Alabama) - In einem beliebten Ausgehviertel der US-Stadt Birmingham sind mindestens vier Menschen durch Schüsse getötet worden. Mindestens 17 weitere Menschen seien bei dem Vorfall im US-Staat Alabama Samstagabend verletzt worden, einige davon lebensgefährlich, teilte die zuständige Polizeibehörde mit. Demnach wurde bisher niemand festgenommen. Die Ermittler nehmen an, dass mehrere Täter kurz nach 23.00 Uhr (Ortszeit) Schüsse auf Menschen in der Magnolia Avenue in Birmingham abgaben.

Trump will bei Wahlniederlage nicht erneut antreten

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump will im Fall einer Niederlage bei der Wahl im November nicht nochmals bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2028 antreten. Eine erneute Kandidatur sei in diesem Fall für ihn nicht vorstellbar, sagte der 78-jährige Präsidentschaftskandidat der Republikaner in einem am Sonntag veröffentlichten Interview. Er hoffe aber natürlich auf seinen Erfolg beim Urnengang am 5. November.

UNO-Staaten verabschieden Zukunftspakt

New York - Ungeachtet eines Störmanövers Russlands hat die Weltgemeinschaft einen Zukunftspakt zur gemeinsamen Bewältigung globaler Krisen und Konflikte beschlossen. Am Sitz der Vereinten Nationen in New York verabschiedeten die UNO-Staaten das Dokument am Sonntag. Russland brachte in letzter Minute einen Änderungsantrag ein. Die versammelten Staaten lehnten es aber mit klarer Mehrheit ab, über diesen Antrag abzustimmen, sodass der Pakt verabschiedet wurde.

