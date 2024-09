FPÖ im APA-Wahltrend weiter vorne, Zittern für "Kleine"

Wien - In einer Woche wählt Österreich den Nationalrat neu. Auch nach Vorliegen des aktuellen APA-Wahltrends kann die FPÖ mit Platz 1 rechnen. Allerdings deuten die jüngsten Erhebungen auf das Schmelzen des blauen Vorsprungs vor der ÖVP hin. Relevant werden könnte auch das Abschneiden der "kleinen" Listen: Laut den Umfragen scheint deren Einzug eher unwahrscheinlich. Damit könnte sich neben Türkis-Blau eventuell auch eine Mehrheit für eine weitere Zweierkoalition (ÖVP-SPÖ) ausgehen.

Ein Toter und 21 Verletzte bei Angriffen Israels im Libanon

Beirut/Jerusalem - Bei Angriffen Israels im Libanon ist mindestens ein Mensch getötet worden. Weitere 21 seien verletzt worden, teilte das Notfallzentrum des libanesischen Gesundheitsministeriums am Montag mit. Einige Verletzte schwebten in Lebensgefahr. Israels Luftwaffe habe u. a. in der Region Hermel im Nordwesten angegriffen, die über 100 Kilometer von Israel entfernt nahe der Grenze zu Syrien liegt. Die Schläge hätten zudem auf die Orte Aitaroun, Aynata und Tuffahta im Südlibanon gezielt.

Raum St. Pölten und Bezirk Tulln bleiben Katastrophengebiet

St. Pölten - Die Stadt St. Pölten sowie die Bezirke St. Pölten-Land und Tulln bleiben nach dem Hochwasser in Niederösterreich weiterhin Katastrophengebiet. In allen anderen Regionen wird dieser Status aufgehoben, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Montag bei einer Pressekonferenz. Das Bundesland sei jedoch "noch lange nicht in der Normalität zurück". Aufräumarbeiten und Schadensbeseitigung gingen auch zum Start der neuen Woche weiter.

Neues Programm gibt wohnungslosen Menschen ein Zuhause

Wien - Im Kampf gegen Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Österreich hat das Sozialministerium am Montag ein neues Projekt vorgestellt. Mit dem bundesweiten Programm "Housing First" sollen 2.500 Betroffene in den kommenden zwei Jahren eine eigene Wohnung bekommen. Dazu werden insgesamt 1.200 Wohnungen von gemeinnützigen Bauvereinigungen und privaten Anbietern vermittelt, wie es in einer Aussendung hieß.

Mehr als 250.000 an Erkältungen, Grippe oder Covid erkrankt

Wien - Mehr als 250.000 Menschen in Österreich waren in der Vorwoche mit grippalen Infekten, Influenza oder Covid-19 krankgemeldet. Allein bei der ÖGK waren es 253.677 Versicherte, teilte diese am Montag mit. 63.416 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen betrafen grippale Infekte, 355 Influenza ("echte Grippe") und 8.505 Covid. "Die Zahl der Krankenstände ist erneut gegenüber der Vorwoche gestiegen. Das bemerken wir bei allen drei Erkrankungen", sagte ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter.

Russische Bomben treffen ukrainische Stadt Saporischschja

Saporischschja/Moskau - Bei einem russischen Luftangriff auf die südukrainische Großstadt Saporischschja sind nach örtlichen Behördenangaben 16 Menschen verletzt worden. Es war nach ukrainischen Medienberichten das erste Mal, dass die Stadt mit sogenannten Gleitbomben beschossen wurde. 13 Wohnhäuser, zwei Kindergärten und mehrere Autos seien durch den nächtlichen Angriff beschädigt worden, teilte die ukrainische Polizei mit.

Frankreichs Premier mahnt neue Regierung

Paris - Die neue rechtsorientierte Regierung Frankreichs ist am Montag zu einem ersten informellen Treffen mit Premierminister Michel Barnier zusammengekommen. Die neuen Regierungsmitglieder sollten sich "tadellos und bescheiden" zeigen, appellierte er an sie nach Angaben seines Amtes in Paris. Sie sollten "kein Theater veranstalten" und "erst handeln und dann kommunizieren". Am Vormittag findet in den betroffenen Ministerien jeweils die Übergabe der Amtsgeschäfte statt.

Nach Tötung von 91-Jähriger Auslieferung beantragt

Wien/Bratislava - Der 52-jährige Slowake, der im Verdacht steht, im September bei einem Einbruch in einem Kleingartenhäuschen in Wien-Floridsdorf eine 91-Jährige getötet zu haben, soll nach Österreich ausgeliefert werden. Die Staatsanwaltschaft Wien hat die Übergabe beantragt, sagte Sprecherin Nina Bussek zur APA. Mittels DNA-Spur konnte der Mann identifiziert werden. Nach einer öffentlichen Fahndung wurde der 52-Jährige im slowakischen Dorf Cakanovce festgenommen.

