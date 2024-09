Nationalratswahlkampf findet sein Ende

Wien - Der Wahlkampf für die am Sonntag stattfindende Nationalratswahl geht langsam zu Ende. Am Freitag halten alle bundesweit kandidierenden Listen bis auf die SPÖ ihre Schlusskundgebungen ab. Die Sozialdemokraten machen selbiges dann am Samstag. Wer sich noch eine Wahlkarte organisieren möchte, um abseits des eigenen Wahllokals zu wählen, kann sie bis Freitagmittag noch persönlich bei jener Gemeinde abholen, in deren Wählerevidenz er oder sie steht.

Über 100 Feuerwehrleute bei Großbrand in Kärnten im Einsatz

Wolfsberg - Mehr als 100 Feuerwehrleute sind in der Nacht auf Freitag beim Großbrand einer Halle in Wolfsberg im Einsatz gestanden. "Die Lebek-Halle steht in Vollbrand und ist völlig zerstört", teilte Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) mit. Der Einsatz der insgesamt 13 Feuerwehren war am Freitagvormittag noch im Gange. Laut Medienberichten mussten mehrere Häuser in der Umgebung der Halle evakuiert werden. Die Flammen waren kilometerweit zu sehen. Die Brandursache war vorerst noch unklar.

Hurrikan "Helene" traf in Florida auf Land

Tallahassee (Florida)/Havanna - In Folge von Hurrikan "Helene" sind in den USA ersten Berichten zufolge mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Der Wirbelsturm war am Abend an der Westküste des US-Bundesstaates Florida als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie 4 auf Land getroffen, wie das nationale Hurrikanzentrum mitteilte. Im weiteren Verlauf stufte die Behörde den Hurrikan auf die Kategorie 1 herunter - mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 Kilometern pro Stunde.

Kämpfe im Libanon gehen weiter, Drängen auf Waffenpause

New York/Beirut - Die Erfolgsaussichten der von den USA und anderen Ländern geforderten Waffenpause im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz bleiben ungewiss. Die gegenseitigen Angriffe gehen ungemindert weiter. Im Libanon wurden innerhalb eines Tages nach Behördenangaben fast 100 Menschen getötet, auch im Gazastreifen kommen weiter Menschen ums Leben. Mit Spannung erwartet wird eine Rede des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu vor der UNO-Vollversammlung erwartet.

Ex-Verteidigungsminister Ishiba soll Japans Premier werden

Tokio - Der ehemalige japanische Verteidigungsminister Shigeru Ishiba soll neuer Ministerpräsident des Landes werden. Der 67-Jährige setzte sich am Freitag bei der Wahl zum neuen Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokraten (LDP) durch. Damit sind die Weichen für eine Übernahme des Postens an der Regierungsspitze gestellt. Die LDP verfügt über eine klare Mehrheit im Parlament, das letztendlich den neuen Ministerpräsidenten wählt.

Handwerkerbonus nun auch für Entsorgungsleistungen

Wien - Im Zuge der schweren Unwetter und Überschwemmungen in Österreich wird der Handwerkerbonus auf Dienstleistungen von Abfallsammlern, Abfallbehandlern, Abwasserbehandlern, Entrümplern sowie Kanalräumern und Unternehmen zur Wartung von Abscheide- und Kläranlagen ausgedehnt. Der Bonus kann ab sofort beantragt werden, wie der Fachverband für Entsorgungs- und Ressourcenmanagement in der Wirtschaftskammer (WKÖ) mitteilte.

NS-Devotionalen-Ring vom Staatsschutz zerschlagen

Wien - Im Zuge eines vom Staatsschutz koordinierten österreichischen Einsatzes ist am Mittwoch ein rechtsextremes Netzwerk zerschlagen worden, das unter Verdacht steht, einen illegalen NS-Devotionalienhandel betrieben zu haben. Wie es in einer Aussendung des Innenministeriums hieß, wurden in neun Bundesländern Amtshandlungen bei insgesamt 20 Personen durchgeführt. Auch von Europol gab es Unterstützung. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Klopapierdieb in Landespolizeidirektion Burgenland

Eisenstadt - Auf Klopapier hatte es ein hochrangiger Beamter in der Landespolizeidirektion Burgenland abgesehen und soll dieses stapelweise entwendet haben. Der Chefinspektor wurde dabei allerdings von einer Kollegin beobachtet und flog auf, berichtete die "Kronen Zeitung" am Freitag. "Der Fall ist uns bekannt und wurde dem Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) übermittelt", bestätigte das Innenministerium auf APA-Anfrage.

