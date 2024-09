Israel: Hisbollah-Chef Nasrallah bei Angriff getötet

Tel Aviv/Beirut - Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah ist laut israelischen Angaben bei einem Angriff am Freitag in einem Vorort von Beirut getötet worden. "Hassan Nasrallah wird nicht länger in der Lage sein, die Welt zu terrorisieren", teilte das israelische Militär mit. Auch der wichtige Hisbollah-Kommandant für den Süden des Landes, Ali Karaki, sei ums Leben gekommen. Die israelische Luftwaffe führte in der Früh weitere Angriffe auf Ziele im Libanon aus.

Schallenberg: Sicherheitsratsreform für UN überlebenswichtig

New York/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg schätzt eine Reform des Sicherheitsrats für die Vereinten Nationen als überlebenswichtig ein. Österreich habe gemeinsam mit Kuwait federführend Grundparameter ausgearbeitet, für die es eine Einigung geben könne, freute sich der ÖVP-Minister zum Abschluss seines Kurzbesuchs bei der UNO-Generaldebatte in New York im APA-Interview. Gelinge dies nicht, laufe die UNO Gefahr, "irrelevant" zu werden.

Tote durch russischen Angriff auf ukrainisches Spital

Kiew (Kyjiw) - Durch einen russischen Luftangriff auf ein Krankenhaus in der ukrainischen Stadt Sumy sind Samstagfrüh nach offiziellen Angaben mindestens sechs Menschen gestorben. Demnach wurde die Stadt im Nordosten der Ukraine nachts von russischen Kampfdrohnen angegriffen. Innenminister Ihor Klymenko sprach auf Telegram von einem doppelten Schlag: Nach dem ersten Treffer habe es einen zweiten Angriff auf Rettungskräfte gegeben, die Patienten in Sicherheit bringen wollten.

Ukraine: Verschleppte Kinder und Jugendliche kehren heim

Kiew (Kyjiw) - Mehrere im Krieg von Russland verschleppte Kinder und Jugendliche sind nach ukrainischen Angaben in ihre Heimat zurückgekehrt. Man habe erreicht, dass neun Kinder und Jugendliche von 13 bis 17 Jahren heimkommen konnten, teilte der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez auf Telegram und X mit. Die Rückführung sei im Rahmen eines Aktionsplans und unter Vermittlung des Golfstaats Katar zustande gekommen.

Ein Toter und vier Verletzte bei Unfall in Oberösterreich

Uttendorf - Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen ist in der Nacht auf Samstag in Helpfau-Uttendorf (Bezirk Braunau) ein 40-Jähriger ums Leben gekommen. Vier Insassen wurden - teils schwer - verletzt. Ein 37-Jähriger war zuvor mit seinem Pkw auf der Mauerkirchener Straße (B142) auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen 22.50 Uhr frontal mit dem Pkw eines 27-Jährigen zusammengestoßen. Ein 30-jähriger Lenker konnte mit seinem Wagen nicht mehr anhalten und fuhr auf den Pkw des 27-Jährigen auf.

Neuer Post-Chef Walter Oblin: "Transformation geht weiter"

Wien - Am 1. Oktober übernimmt der bisherige Finanzvorstand Walter Oblin den Chefsessel bei der teilstaatlichen Österreichischen Post AG. Seine drei Schwerpunkte sieht er bei Wachstum, Innovation und Digitalisierung sowie Nachhaltigkeit. "Ich bin überzeugt, dass in unserer Branche Technologieführerschaft entscheidend ist. Die Transformation geht weiter", so Oblin.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red