SPÖ-Präsidium um Einigkeit bemüht

Wien - Als einzige der im Parlament vertretenen Parteien hat die SPÖ die Aufarbeitung der Nationalratswahl bereits am Montag gestartet. An Personalrochaden oder eine neuerliche Führungsdebatte wollte dabei niemand denken, die Parteigranden waren größtenteils um Einigkeit bemüht. Einige bekundeten den Wunsch nach einer Regierung mit SPÖ-Beteiligung. Geeinigt hat man sich auf das fünfköpfige Team, das in etwaige Sondierungsgespräche gehen soll.

Mindestens 100 Tote durch Wirbelsturm "Helene" in den USA

Washington - Durch den Sturm "Helene" im Südosten der USA sind nach Angaben der US-Behörden inzwischen mindestens hundert Menschen ums Leben gekommen. Allein im besonders stark betroffenen Bundesstaat North Carolina wurden 39 Todesopfer registriert, wie die örtlichen Behörden Montagfrüh mitteilten. Weitere 25 Todesopfer gab es in South Carolina, 17 in Georgia, 14 in Florida, vier in Tennessee und ein Todesopfer in Virginia.

Verkauf der Vamed-Reha-Kliniken endgültig fixiert

Wien - Der Verkauf der Vamed-Reha-Kliniken an das französische Private-Equity-Unternehmen PAI ist endgültig fix. Die Vamed AG hat am Montagabend vom Closing des Deals berichtet. 70 Prozent gehen am PAI, 30 Prozent bleiben bei der deutschen Fresenius. Der Plan war im Mai angekündigt worden und sorgte zum Teil zu politischer Kritik - vor allem aber zu gewerkschaftlichem und betriebsrätlichem Widerstand. Zum Verkaufspreis herrscht Stillschweigen.

Israel kündigt neue Phase des Krieges an

Jerusalem - Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant hat von einer unmittelbar bevorstehenden neuen Phase des Krieges an der Grenze zum Libanon gesprochen und damit Spekulationen über eine bevorstehende israelische Invasion genährt. "Die nächste Phase im Krieg gegen die Hisbollah beginnt bald", hieß es am Montag in einer Mitteilung seines Büros. Gallant sprach zudem vor Soldaten von dem Kriegsziel, den aus dem Grenzgebiet geflohenen Israelis die Rückkehr zu ermöglichen.

Prozess gegen Le Pen wegen Veruntreuung von EU-Geld

Paris - Vor einem Pariser Strafgericht hat der Prozess gegen Marine Le Pen und weitere französische Rechtsnationale in der Affäre um mögliche Scheinbeschäftigung von Mitarbeitern im Europaparlament begonnen. Den insgesamt 28 Angeklagten wird Veruntreuung öffentlicher Gelder angelastet. Zentraler Vorwurf ist, dass Le Pens Partei Geld für parlamentarische Assistenten vom Europäischen Parlament bekommen hat, die aber eigentlich teils oder zur Gänze für die Partei gearbeitet hätten.

Bereits mehr als 200 Tote bei Überschwemmungen in Nepal

Kathmandu - Nach schweren Überschwemmungen in Nepal mit mindestens 200 Todesopfern suchen Rettungsteams weiter nach Vermissten. Wichtigstes Ziel sei es, Überlebende zu retten und Leichen zu bergen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Montag. Auf den durch Bergrutsche und angeschwemmten Schutt blockierten Straßen des Landes saßen noch immer Menschen fest.

Zwei Verdächtige nach Banküberfall in Linz festgenommen

Linz - Zwei Stunden nachdem zwei maskierte und bewaffnete Männer Montagvormittag eine Bank in Linz-Urfahr überfallen hatten, sind die mutmaßlichen Täter um 12.15 Uhr geschnappt worden. Die Verdächtigen, 18 und 19 Jahre alt, wurden in der Nähe des Geldinstituts in einem Waldstück festgenommen, bestätigte die Polizei einen Bericht auf "krone.at". Ob die Beute und die Waffen sichergestellt wurden, war vorerst noch nicht bekannt.

62. Viennale startet und endet flott und französisch

Wien - Die Viennale hält Eröffnung und Abschluss ihrer 62. Ausgabe (17. bis 29. Oktober) heuer kompakt. So bringt es der essayistische Eröffnungsfilm "C'est pas moi" ("It's not me") des französischen Regisseurs Leos Carax auf 42 Minuten. Auch zum Abschluss muss man nicht viel Sitzfleisch mitbringen, kommt der Berlinale-Gewinner "Dahomey" von Mati Diop doch kaum über eine Stunde Laufzeit hinaus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red