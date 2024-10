Iran attackiert Israel mit Raketen

Washington/Beirut - Der Iran hat nach Angaben der israelischen Armee Dienstagabend Raketen auf Israel abgefeuert. In ganz Israel, darunter auch in Jerusalem, sei Raketenalarm ausgelöst worden, teilte das Militär mit. Die iranischen Revolutionsgarden bestätigten die Attacke und betonten, dass dies die Vergeltung für den Tod von führenden Mitgliedern der Hamas und Hisbollah sei. Zuvor hatte Israel seine Bürger aufgefordert, sich in die Nähe von Schutzräumen zu begeben.

Israelische Armee begann Bodenoffensive im Libanon

Beirut/Tel Aviv - Erstmals seit fast zwei Jahrzehnten hat Israel wieder eine Bodenoffensive im nördlichen Nachbarland Libanon begonnen. Nach einer entsprechenden Mitteilung in der Nacht meldete die Armee heftige Kämpfe mit der Hisbollah-Miliz. Diese bestritt, dass die israelische Armee auf libanesisches Staatsgebiet vorgerückt sei. Die Offensive wurde international verurteilt und von der UNO-Mission UNIFIL als Verletzung einer Sicherheitsresolution gebrandmarkt.

Polizei: Tote bei mutmaßlichem Terrorangriff in Tel Aviv

Beirut/Tel Aviv - Bei einem Schusswaffenangriff am Dienstag in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv sind nach Angaben der Polizei mindestens vier Menschen getötet worden. Zwei "Terroristen" seien "neutralisiert" worden, teilte die Polizei weiter mit. Neben den vier toten Zivilisten gebe es zudem sieben Verletzte. Mehrere Menschen seien bewusstlos, hieß es in einer separaten Erklärung. Die Attacke ereignete sich vor dem iranischen Raketenangriff auf Israel.

Nehammer für Sondierungsauftrag an FPÖ

Wien - Der Bundesparteivorstand der ÖVP hat zwei Tage nach der Wahl das Ergebnis aufgearbeitet. Die Funktionäre sprachen Parteichef Karl Nehammer dabei einstimmig das Vertrauen aus. Nach der Sitzung teilte Nehammer mit, dass er dafür sei, dass die FPÖ als Wahlgewinner mit der Führung von Sondierungsgesprächen beauftragt werde. Auch für das Amt des Nationalratspräsidenten sollten die Blauen jemanden vorschlagen. Darüber hinaus einigte man sich auf ein Team für Sondierungsgespräche.

Grüne wollen mit ÖVP und SPÖ regieren

Wien - Die Grünen wollen weiterregieren, das hat die Partei am Dienstag nach einer Sitzung des Bundesvorstands klargemacht. ÖVP und SPÖ bot man sich als dritter Partner für eine Koalition an: "Wir sind bereit, diese knappe Mehrheit auch stabiler und tragfähiger zu machen", sagte Umweltministerin Leonore Gewessler nach der Sitzung, bei der die Grünen bereits inhaltliche Pflöcke für mögliche Sondierungsgespräche einschlugen. Ein Verhandlungsteam soll am Freitag nominiert werden.

Mordermittlungen rund um Missbrauchsprozess in Avignon

Avignon - Ein wegen des Missbrauchs seiner von ihm betäubten Ehefrau durch Dutzende Männer angeklagter Franzose ist nun auch wegen weiterer Vergewaltigungsfälle und zwei Morden ins Visier der Justiz geraten. Bei den Opfern der teils Jahrzehnte zurückliegenden Fälle handelt es sich um Frauen, die für Immobilienagenturen arbeiteten, berichteten die Zeitungen "Le Parisien" und "Midi Libre". Bei Wohnungsbesichtigungen oder in den Agenturen griff der Täter seine Opfer an.

Schwerste Brände seit 14 Jahren in Brasilien

Manaus - In Brasilien wüten seit Jahresbeginn die schwersten Brände seit 14 Jahren. Landesweit wurden bis Ende September 210.208 Brände registriert gegenüber 111.895 im selben Vorjahreszeitraum, wie aus Daten des für die Satellitenüberwachung zuständigen Instituts für Weltraumforschung (Inpe) hervorgeht. Das ist ein Anstieg um 87 Prozent und der höchste Wert für diesen Zeitraum seit 2010.

Entwarnung nach Bombendrohung am Linzer Hauptbahnhof

Linz/Wien - Zwei Stunden nachdem der Linzer Hauptbahnhof wegen einer Bombendrohung am Dienstag von der Polizei geräumt und das Gelände großräumig abgesperrt worden war, gab es um 17.30 Uhr Entwarnung. "Die Durchsuchung des Gebäudes verlief negativ", teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Absperrungen wurden aufgehoben und auch der Zugverkehr rollte langsam wieder an.

