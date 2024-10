Israel gibt Entwarnung und droht mit Gegenschlag

Washington/Beirut - Nach den iranischen Raketenangriffen auf Israel hat die israelische Armee Dienstagabend vorläufig Entwarnung gegeben. "Im Moment" gehe keine Gefahr mehr vom Iran aus, erklärte die Armee. Die Menschen könnten die Schutzräume wieder verlassen. Israel drohte indes mit einem Gegenschlag. "Wie wir der internationalen Gemeinschaft bereits zuvor klargemacht haben, muss jeder Feind, der Israel angreift, mit einer harten Reaktion rechnen", twitterte UNO-Botschafter Danny Danon.

Mehrere Tote bei Anschlag im Süden Tel Avivs

Beirut/Tel Aviv - Kurz vor dem iranischen Raketenangriff auf Israel sind im Süden der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv bei einem Schuss- und Messerangriff laut Polizei mindestens sechs Menschen getötet worden. Bei den Todesopfern handelt es sich demnach um Zivilisten. Israels Polizei sprach von einem Terrorangriff in Jaffa, einem arabisch geprägten Viertel von Tel Aviv. Die zwei mutmaßlichen Täter seien "neutralisiert" worden. Israelischen Medien zufolge sollen sie tot sein.

Van der Bellen empfängt nach Nationalratswahl Regierung

Wien - Nach der geschlagenen Nationalratswahl am Sonntag wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwoch die türkis-grüne Bundesregierung empfangen und ihren Rücktritt annehmen. Gleichzeitig wird das Staatsoberhaupt die Regierung mit der Fortführung der Verwaltung betrauen, bis eine neue gefunden ist. Van der Bellen wird im Rahmen dessen auch eine Rede halten. Am Donnerstag starten außerdem die Einzelgespräche der Parteichefs beim Bundespräsidenten.

FPÖ stellt bei Vorstand nach Wahl Weichen

Wien - Die FPÖ stellt nach ihrem Erfolg bei der Nationalratswahl die Weichen in Richtung Parteiengespräche. Der Bundesparteivorstand will am Mittwoch das Team für kommende Sondierungsverhandlungen festlegen. Aber auch weitere Personalia, wie etwa die Nominierung für das Amt des Nationalratspräsidenten dürften diskutiert werden. Die Freiheitlichen sind am Sonntag erstmals als stärkste Partei aus einer Nationalratswahl hervorgegangen und wollen die künftige Regierung anführen.

US-Wahl: Walz und Vance treffen in TV-Duell aufeinander

Washington - Zum ersten und voraussichtlich einzigen Mal treffen in der Nacht zum Mittwoch (03.00 Uhr MESZ) die US-Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz (Demokraten) und J.D. Vance (Republikaner) in einem TV-Duell aufeinander. Die 90-minütige Debatte wird vom Sender CBS News live aus New York übertragen.

Britischer Premier Starmer bei EU-Kommissionspräsidentin

London/Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen empfängt am Mittwoch den britischen Premierminister Keir Starmer in Brüssel (14.00 Uhr). Bei dem Treffen geht es um die Beziehungen der Europäischen Union zu Großbritannien gut viereinhalb Jahre nach dem Brexit. Beide Seiten wollen eine Wiederannäherung. Deutschland und Frankreich werben zudem für ein EU-Migrationsabkommen mit London, um die Zahl der irregulären Einwanderer zu senken.

Sheinbaum legte Amtseid als Mexikos erste Präsidentin ab

Mexiko-Stadt - Die Linkspolitikerin Claudia Sheinbaum ist am Dienstag als erste Präsidentin Mexikos vereidigt worden. In ihrer Antrittsrede beschwor sie eine Zeitenwende in dem lateinamerikanischen Land. "Es ist Zeit für den Wandel und es ist Zeit für die Frauen", sagte die neue Staatschefin. In einer feierlichen Zeremonie im Kongress legte Sheinbaum unter Rufen "Presidenta, Presidenta" ihren Amtseid ab. Vor ihr hatten in den vergangenen 200 Jahren mehr als 60 Männer Mexiko regiert.

Prozess gegen 15-jährigen Raser nach Hetzjagd mit Polizei

Wien - Am Mittwoch wird am Wiener Landesgericht gegen einen erst 15-Jährigen verhandelt, der sich am 17. August 2024 mit einem gestohlenen Pkw mit der Polizei eine wilde Verfolgungsjagd durchs Stadtgebiet geliefert hatte. Auf bis zu 140 km/h soll der Jugendliche das Fahrzeug beschleunigt haben. Bei seiner Festnahme drohte er - zehn Tage nach den wegen einer terroristischen Bedrohungslage abgesagten Taylor-Swift-Konzerten im Ernst-Happel-Stadion - mit einem Terroranschlag.

