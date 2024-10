62-Jährige in Wien mit Holzstock totgeprügelt

Wien - Nach einer schweren Gewalttat gegen eine 62-Jährige in Wien-Hernals ermittelt die Polizei gegen ihren 66-jährigen Ehemann wegen Mordverdachts. Er soll die Frau am Freitagvormittag auf der Loggia einer Wohnung totgeprügelt haben. Zeugen hörten die Schreie der 62-Jährigen bzw. sahen, wie der Österreicher seine Frau attackierte und alarmierten daraufhin die Polizei. Ein Notarzt konnte nach versuchter Reanimation jedoch nur den Tod der Frau feststellen, berichtete die Polizei.

Wifo/IHS erwarten zweites Rezessionsjahr in Folge

Wien - Österreichs Wirtschaft leidet heuer unter einer kriselnden Industrie- und Bauwirtschaft sowie einem schwachen Konsum: Wifo und IHS haben ihre Konjunkturprognose gegenüber der Juni-Schätzung stark nach unten korrigiert und rechnen nun mit dem zweiten Rezessionsjahr in Folge. Beide Institute erwarten 2024 einen Rückgang der realen Wirtschaftsleistung von 0,6 Prozent, bei der Sommerprognose war noch mit 0,0 bzw. +0,3 Prozent gerechnet worden.

Kickl zu Gespräch mit Van der Bellen eingetroffen

Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl ist am Freitag zum Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg eingetroffen. Er habe positive Erwartungen an den Termin, sagte Kickl, bevor er mit dem Bundespräsidenten hinter der berühmten Tapententür verschwand. Am Montag wird Van der Bellen Gespräche mit ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer sowie SPÖ-Chef Andreas Babler führen, am Dienstag mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Grünen-Chef Werner Kogler.

Pensionistin in Wiener Wohnung von zwei Männern überfallen

Wien - Eine Pensionistin ist Donnerstagabend in ihrer Wiener Wohnung in Floridsdorf von zwei Männern überfallen worden. Der eine Täter klopfte gegen 20.00 Uhr an die Tür der 84-Jährigen und verwickelte sie in ein Gespräch. Plötzlich trat der andere Mann, der sich im Stiegenhaus aufgehalten hatte, zum Vorschein, hielt der Frau den Mund zu und drängte sie in die Wohnung. Die Frau wurde an Armen und Beinen gefesselt, Augen und Mund mit einem Tuch verdeckt.

Meinl-Reisinger sieht wegen Budgetprognose "Feuer am Dach"

Wien - NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat am Freitag ihre "Betroffenheit" über die aktuelle Budgetprognose zum Ausdruck gebracht. "Ja, es ist tatsächlich Feuer am Dach", sagte sie bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Wien. Die Regierung habe bei dem Thema "wider besseren Wissens gelogen". Am Donnerstag hatte das Finanzministerium seine Defizitprognose für das Budget des Jahres 2024 auf 3,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöht. Auch FPÖ und SPÖ übten Kritik.

Mindestens 14 Tote bei Überschwemmungen in Bosnien

Sarajevo - Bei heftigen Überschwemmungen und Erdrutschen in Bosnien sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Ein Sprecher der Regionalregierung sagte am Freitag, die 14 Leichen seien in der Region Jablanica rund 70 Kilometer südwestlich von Sarajevo gefunden worden. Die Zahl der Todesopfer werde vermutlich noch steigen.

Auch Bombendrohungen bei Tiroler Bahnhöfen eingegangen

Innsbruck/Wien - Nachdem in den vergangenen Tagen Bahnhöfe in mehreren Bundesländern von Bombendrohungen betroffen waren, gehen die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden nach den Urhebern der Drohschreiben weiter. Fragen zur derzeitigen Verdachtslage wollte das Innenministerium auf APA-Anfrage am Freitag nicht kommentieren. Am Donnerstagabend war erneut eine Drohung gegen den Innsbrucker Hauptbahnhof sowie den Westbahnhof der Tiroler Landeshauptstadt eingegangen, wie nun bekannt wurde.

Erneut schwere israelische Angriffe auf Beirut

Beirut - Die libanesische Hauptstadt Beirut ist in der Nacht auf Freitag erneut Ziel massiver Bombardierungen des israelischen Militärs geworden. Unbestätigten Berichten zufolge galt der Luftangriff Hashim Safi al-Din, Chef des Exekutivrats der Hisbollah-Miliz. Unterdessen wurde der bei einem israelischen Luftangriff vor einer Woche getötete Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah an einem geheimen Ort "vorläufig" beigesetzt. Irans Außenminister Abbas Araghchi kam am Freitag nach Beirut.

