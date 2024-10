Israel gedenkt der Opfer des Hamas-Überfalls vor einem Jahr

Jerusalem/Gaza - In Israel haben am Montag die Gedenkfeiern zum ersten Jahrestag des Hamas-Überfalls begonnen. Zum Auftakt hielt nahe dem Kibbuz Reim, wo vor einem Jahr mehr als 370 Teilnehmer des Nova-Musikfestivals getötet wurden, eine Menschenmenge um 06.29 Uhr Ortszeit - dem Beginn des beispiellosen Angriffs der militanten Palästinenserorganisation am 7. Oktober 2023 - eine Schweigeminute ab.

Israelische Armee verstärkt Truppen im Libanon

Jerusalem/Beirut - Die israelische Armee hat ihre Truppenstärke im Libanon nach eigenen Angaben erhöht. Wie die Armee am Montag mitteilte, wurde eine weitere Division zur Teilnahme an Einsätzen gegen Hisbollah-Ziele im Libanon entsandt. Die Soldaten der 91. Division begannen demnach "mit örtlich begrenzten und gezielten Einsätzen im Südlibanon". Es ist die dritte Truppengruppierung in Divisionsstärke, die gegen die Hisbollah eingesetzt wird.

Medizin-Nobelpreis für Entdeckung der microRNA

Stockholm - Der Nobelpreis für Medizin oder Physiologie ist am Montag den US-Forschern Victor Ambros und Gary Ruvkun für die Entdeckung der microRNA und ihrer Rolle bei der posttranskriptionellen Genregulation zuerkannt worden. Es handle sich um die "Entdeckung eines grundlegenden Prinzips, für die Regulierung der Genaktivität", erläuterte das Karolinska-Institut in Stockholm. Die Verkündung der Auszeichnung für Medizin bildet traditionell den Auftakt für die Nobelpreis-Woche.

ÖVP-Obmann Nehammer und SPÖ-Chef Babler bei Van der Bellen

Wien - Die Hofburg-Gespräche nach der Nationalratswahl sind am Montag fortgesetzt worden. Viel schlauer war man nach den Unterredungen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit ÖVP-Obmann Karl Nehammer und SPÖ-Chef Andreas Babler aber nicht. Keiner der Gesprächsteilnehmer äußerte sich im Anschluss inhaltlich relevant.

Sobotka sieht Vorschlagsrecht für seine Nachfolge bei FPÖ

Wien - Der scheidende Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sieht das Vorschlagsrecht für seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin "selbstverständlich" bei der stimmenstärksten Partei - und damit bei der FPÖ. Der Rest werde in geheimer Abstimmung entschieden, betonte er am Montag in einem Pressegespräch. Wichtig ist für Sobotka aber auch, dass die Person zu den demokratischen Grundsätzen steht. Für die ÖVP-Nachfolge im Präsidium wünscht sich Sobotka Einstimmigkeit.

Mordalarm nach von Fund von Männerleiche in Wiener Wohnung

Wien - Eine tote Person ist am Montagvormittag in Wien-Favoriten gefunden worden. Wie die Landespolizeidirektion Wien berichtete, habe zuvor ein Mann auf einer Polizeiinspektion in Oberösterreich erklärt, dass eine Leiche in seiner Wohnung im Favoritner Sonnwendviertel liege. Beamte der WEGA eilten daraufhin zu der genannten Wohnadresse und öffneten die Tür. Dort fand die Polizei dann eine von massiven Verletzungen gezeichnete Leiche eines Mannes.

Schüsse in schwedischem Einkaufszentrum: Teenager verdächtig

Stockholm - Nach Schüssen in einem schwedischen Einkaufszentrum steht ein Bursche im Alter von unter 15 Jahren unter Tatverdacht. Bei ihm handelt es sich um den mutmaßlichen Täter, dem schwere Waffendelikte und zweifacher Mordversuch vorgeworfen werden, wie die zuständige Polizei mitteilte. Er befinde sich in Gewahrsam und sei derzeit in einem Heim untergebracht.

Verteilung des Lugner-Erbes könnte länger dauern

Wien - Die Verteilung des Erbe von Baumeister Richard Lugner dürfte trotz penibler Vorbereitungen des Verstorbenen wohl ein längerer Prozess werden. Sowohl Witwe Simone als auch die Tochter Jacqueline traten bei einem "Erbantrittstermin" bei einem Wiener Notar das Erbe "bedingt" an. Nun muss also erstmals das tatsächlich hinterlassene Vermögen des Baumeisters geklärt werden.

Wiener Börse dreht leicht ins Plus

Wien - Der heimische Leitindex ATX konnte sich am frühen Montagnachmittag nach schwächerem Verlauf leicht ins Plus vorarbeiten und lag 0,16 Prozent höher bei 3.614,93 Zählern. Auch einige andere europäische Indizes schafften den Sprung auf positives Terrain. Angesichts der sehr dünnen Meldungslage zu den heimischen Unternehmen richteten Anleger ihren Fokus auf aktuelle Konjunkturdaten. Bankwerte zeigten sich mit positiven Vorzeichen. Ölwerte und Versorger tendierten uneinheitlich.

