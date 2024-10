Van der Bellen empfängt Meinl-Reisinger und Kogler

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen beendet am Dienstag seinen Gesprächsreigen mit den Spitzen der Parlamentsparteien nach der Nationalratswahl. Als letzte an der Reihe sind nach FPÖ, ÖVP und SPÖ nun die Vorsitzenden der kleineren Parteien: NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger wird am Vormittag in der Hofburg erwartet, Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) folgt um 13.30 Uhr. Offen ist, wann sich Van der Bellen zum weiteren Vorgehen nach Abschluss der Gespräche äußern wird.

Physik-Nobelpreis wird vergeben

Stockholm - Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften gibt am Dienstag in Stockholm den bzw. die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Physik bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit elf Millionen Schwedischen Kronen (rund 969.000 Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Trump spricht von "schlechten Genen" bei Migranten

Washington - US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat seine feindliche Rhetorik gegen Migranten noch einmal erweitert und den rassistischen Vorwurf erhoben, diese brächten "schlechte Gene" ins Land. In einem am Montag geführten Radiointerview sagte der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, seine demokratische Rivalin Kamala Harris habe als Vizepräsidentin durch ihre Einwanderungspolitik tausende "Mörder" ins Land gelassen. Viele von ihnen lebten heute "in aller Ruhe" in den USA.

Ex-US-First Lady bringt ihre Memoiren "Melania" heraus

Washington - Vier Wochen vor der Präsidentschaftswahl erscheinen am Dienstag in den USA die Memoiren der ehemaligen First Lady Melania Trump. Mehrere Zeitungen veröffentlichten bereits Passagen aus den Erinnerungen der 54-jährigen Ehefrau von Ex-Präsident Donald Trump. Als besonders bemerkenswert wurde angesehen, dass sie sich in ihrem Buch mit dem Titel "Melania" klar für das Recht auf Abtreibung ausspricht.

Israelische Armee verstärkt Truppen im Libanon

Jerusalem/Beirut - Die israelische Armee hat ihre Truppenstärke im Libanon nach eigenen Angaben erhöht. Wie die Armee am Montag mitteilte, wurde eine weitere Division zur Teilnahme an Einsätzen gegen Hisbollah-Ziele im Libanon entsandt. Die Soldaten der 91. Division begannen demnach "mit örtlich begrenzten und gezielten Einsätzen im Südlibanon". Es ist die dritte Truppengruppierung in Divisionsstärke, die gegen die Hisbollah eingesetzt wird.

Gedenken an Hamas-Opfer vom 7. Oktober am Ballhausplatz

Wien - Weit über tausend Personen haben am Montagabend bei der von der Israelitischen Kultusgemeinde organisierten Kundgebung zum Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf israelische Zivilisten am 7. Oktober 2023 auf dem Wiener Ballhausplatz teilgenommen. IKG-Präsident Oskar Deutsch erinnerte an die über 1.200 Mordopfer des Terrorangriffs und forderte die Freilassung der über 100 Geiseln, die noch immer in Gewalt der Hamas im Gazastreifen sind.

Einvernahme nach Leichenfund in Wien noch ausständig

Wien - Eine tote Person ist am Montagvormittag in Wien-Favoriten gefunden worden. Wie die Landespolizeidirektion Wien berichtete, habe zuvor ein Mann auf einer Polizeiinspektion in Oberösterreich erklärt, dass eine Leiche in seiner Wohnung liege. Beamte der WEGA eilten daraufhin zu der Wohnadresse im Sonnwendviertel und öffneten die Tür. Dort fand die Polizei dann eine von massiven Verletzungen gezeichnete Männerleiche. Der Inhaber der Wohnung gilt nun als tatverdächtig.

Auf Florida zurasender Hurrikan "Milton" auf Höchststufe

Miami (Florida) - Hurrikan "Milton" gewinnt vor der Westküste des US-Bundesstaates Florida weiter an Stärke. Das US-Hurrikanzentrum stufte den Wirbelsturm am Montagmittag (Ortszeit) als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu knapp 260 Kilometern pro Stunde ein. Mitte der Woche soll der Sturm an Floridas Westküste auf Land treffen.

