Warnungen vor Hurrikan "Milton" werden dramatischer

Tampa (Florida) - Auf Florida steuert erneut ein gefährlicher Hurrikan zu. Die Warnungen an die Bevölkerung werden unterdessen immer alarmierender: "Ich kann ohne jegliche Dramatisierung sagen: Wenn Sie sich dafür entscheiden, in einem der Evakuierungsgebiete zu bleiben, werden Sie sterben", sagte die Bürgermeisterin der Stadt Tampa, Jane Castor, im Sender CNN. In mehreren Teilen des US-Bundesstaates sind Menschen aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen.

Ökonomen schätzen Unwetter-Schäden auf 1,3 Mrd. Euro

Wien - Das Hochwasser Mitte September hat in Österreich enorme Schäden sowohl bei Privaten als auch bei Unternehmen verursacht. Auf 1,3 Mrd. Euro beläuft sich nun die erste Schätzung des Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII), des Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) und des Complexity Science Hub (CSH). Investitionen in den Hochwasserschutz verhinderten noch größere Schäden, insgesamt ist Österreich gut auf mögliche Überflutungen vorbereitet.

Israel weitet Bodeneinsätze im Libanon aus

Jerusalem/Beirut - Israel weitet seine Bodenoffensive im Libanon aus. Man habe nun auch mit Bodeneinsätzen im Südwesten des Nachbarlandes begonnen, teilte das israelische Militär am Dienstag mit. Es handle sich um lokal begrenzte, gezielte Einsätze. Ähnlich hatte das Militär auch sein Vorgehen im südöstlichen Grenzgebiet beschrieben, der Umfang dort nahm aber kontinuierlich zu.

Russische Truppen dringen in ostukrainische Stadt Toresk ein

Kiew (Kyjiw) - Russische Streitkräfte sind nach Angaben des ukrainischen Militärs in die Außenbezirke der ostukrainischen Frontstadt Torezk vorgedrungen. "Die Lage ist instabil, Kämpfe finden buchstäblich an jedem Eingang zur Stadt statt", erklärt Anastasia Bobownikowa, Sprecherin der Operativen Taktischen Gruppe "Luhansk", dem ukrainischen Staatsfernsehen. Der Vorstoß erfolgt weniger als eine Woche nach dem Fall der nahegelegenen Stadt Wuhledar.

PR-Berater Fußi plant Ankündigung zu SPÖ für Mittwoch

Wien - Die SPÖ steht nach ihrem bescheidenen Ergebnis bei der Nationalratswahl offenbar vor einer erneuten Vorsitzdebatte. Der PR-Berater Rudolf Fußi plant für Mittwoch eine Pressekonferenz, in der es wohl um die Zukunft der Partei gehen dürfte. Zu Details wollte er sich nach einem entsprechenden "Krone"-Bericht auf APA-Anfrage nicht äußern. Fußi hatte sich nach der Nationalratswahl kritisch zur Performance der Partei unter Andreas Babler geäußert.

Koala löste Polizeieinsatz bei Bahnhof in Sydney aus

Sydney - In Australien hat ein Koala einen ungewöhnlichen Ausflug zu einem Bahnhof unternommen - und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst: Auf Videos von Überwachungskameras ist zu sehen, wie das Beuteltier sich in der Früh durch einen Zaun an der Casula Station nahe Sydney zwängt und dann gefährlich nah an der Bahnsteigkante entlangwandert.

