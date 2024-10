Van der Bellen empfing NEOS-Chefin Meinl-Reisinger

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstagvormittag die NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger zu einem Gespräch in der Hofburg empfangen. Sie habe dabei ihre grundsätzliche Bereitschaft bekräftigt, "zukunftsorientiert und mit Tatkraft an Reformen zu arbeiten und in entsprechende Gespräche mit SPÖ und ÖVP zu gehen", sagte Meinl-Reisinger nach dem Treffen. Darüber hinaus will sie auch Reformgespräche mit allen Parteien führen.

Nehammer und Babler testen Atmosphäre aus

Wien - Die beiden Spitzenkandidaten und Parteivorsitzenden der Wahlzweiten ÖVP, und -dritten SPÖ, Karl Nehammer und Andreas Babler, haben sich am Dienstag zu einem "atmosphärischen Austausch" getroffen. Das teilten die beiden in wortgleichen Statements der APA mit. "Es gehört zu den politischen Gepflogenheiten, nach einer Wahl auf Ebene der Parteichefs miteinander zu reden", betonten sowohl Babler als auch Nehammer.

Physik-Nobelpreis für Forschungen zu maschinellem Lernen

Stockholm - Der Physik-Nobelpreis 2024 geht an den US-Forscher John J. Hopfield von der Princeton University (USA) und den gebürtigen Briten Geoffrey E. Hinton von der University of Toronto (Kanada). Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm bekannt. Sie werden "für bahnbrechende Entdeckungen und Erfindungen, die maschinelles Lernen mit künstlichen neuronalen Netzen ermöglichen" geehrt.

Umfrage ortet Zweiklassensystem bei Behandlungsqualität

Wien - Die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher beurteilt ihren Gesundheitszustand positiver als noch vor einem Jahr. Das geht aus dem "Austrian Health Report" hervor, der im Auftrag der Pharmafirma Sandoz erstellt wurde. Die Meinung der Befragten zum Gesundheitssystem bezeichnete Reinhard Raml vom Marktforschungsinstitut IFES bei der Präsentation am Dienstag indes als alarmierend: Fast die Hälfte geht davon aus, dass die Qualität der Behandlung eine Geldfrage ist.

Österreich und 16 EU-Länder für raschere Rückführungen

Brüssel - Österreich und die Niederlande fordern die Europäische Kommission auf, die fast 20 Jahre alte EU-Rückführungsrichtlinie zu erneuern, um Migrantinnen und Migranten einfacher zurückschicken zu können. Die beiden Initiatoren und 15 weitere EU-Länder fordern in einem von der niederländischen Regierung veröffentlichten "Non-Paper", dass "die Rückführungen durch einen neuen Rechtsrahmen, der auf einem neuen Vorschlag beruht, erleichtert und beschleunigt werden müssen."

Warnungen vor Hurrikan "Milton" werden dramatischer

Tampa (Florida) - Auf Florida steuert erneut ein gefährlicher Hurrikan zu. Die Warnungen an die Bevölkerung werden unterdessen immer alarmierender: "Ich kann ohne jegliche Dramatisierung sagen: Wenn Sie sich dafür entscheiden, in einem der Evakuierungsgebiete zu bleiben, werden Sie sterben", sagte die Bürgermeisterin der Stadt Tampa, Jane Castor, im Sender CNN. In mehreren Teilen des US-Bundesstaates sind Menschen aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen.

Räumungen in drei Bundesländern nach Bedrohungen

Salzburg/Linz/Graz - Erneut ist es in drei Bundesländern zu Einsätzen aufgrund von Bedrohungen gekommen. In der Stadt Salzburg musste das Einkaufszentrum Europark geräumt werden. In Graz war die Keplerstraße im Bezirk Lend betroffen. Und in Linz musste erneut eine Schule evakuiert werden. Erst in der vergangenen Woche hatte es eine Reihe von Bombendrohungen gegen mehrere österreichische Bahnhöfe gegeben. Die Landesämter für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) ermitteln.

Laut Israel 20 palästinensische Kämpfer in Gaza getötet

Tel Aviv - Die israelische Armee hat im Norden des Gazastreifens nach eigener Darstellung mindestens 20 bewaffnete palästinensische Kämpfer getötet. Im Bereich von Jabalia, wo die Truppen am Sonntag eine neue Bodenoffensive gestartet hatten, seien zudem Waffenlager ausgehoben worden. Die Luftwaffe habe die Bodentruppen unterstützt. Auch aus dem Zentrum und dem Süden des Küstenstreifens berichtete die Armee von Kämpfen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

