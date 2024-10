Wiener Investor Stumpf kauft "Lamarr" aus Signa-Insolvenz

Wien - Eine Tochterfirma der Stumpf Gruppe des Wiener Investors Georg Stumpf hat das unfertige Kaufhaus "Lamarr" auf der Mariahilfer Straße aus der Insolvenz der Signa gekauft. Das teilte die Stumpf Development GmbH ohne Angaben zum Kaufpreis und mit Verweis auf eine noch nötige insolvenzgerichtliche Genehmigung am Freitag in einer Aussendung mit. Die konkrete weitere Nutzung des Gebäudes werde noch mit der Stadt abgestimmt.

Friedensnobelpreis geht an japanische Atomwaffengegner

Oslo - Der Friedensnobelpreis geht heuer an eine Organisation von japanischen Atomwaffengegnern. Dies gab der Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, der Sozialdemokrat J�rgen Watne Frydnes, am Freitag in Oslo bekannt. Die Organisation Nihon Hidankyo werde für ihren Einsatz für eine atomwaffenfreie Welt ausgezeichnet. Die von Hiroshima-Überlebenden getragene Basisbewegung habe gezeigt, "dass Atomwaffen nie wieder verwendet werden dürfen", so Frydnes in der Begründung.

Erneut UNO-Blauhelme im Libanon beschossen

Naqoura/New York - Das israelische Militär hat am Freitag erneut einen Beobachtungsposten der UNO-Friedensmission UNIFIL bei deren Hauptquartier im südlibanesischen Naqoura beschossen. Mehrere Blauhelmsoldaten aus Sri Lanka sind laut Medienberichten dabei verletzt worden. UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres verurteilte den Vorfall und bezeichnete ihn als "unerträglich".

Tote, Schäden und Verunsicherung nach Hurrikan in Florida

Tampa (Florida)/Washington - Einen Tag nach dem Durchzug von Hurrikan "Milton" kehren die Einwohner des US-Staats Florida die Scherben zusammen. Nach zwei schweren Stürmen innerhalb von zwei Wochen ist das Ausmaß der Zerstörung und des Frustes in der Bevölkerung enorm. Zusätzlich erschwert wird die Katastrophenhilfe durch Falschnachrichten. Die Zahl der Toten stieg nach Zählung von US-Medien auf mehr als ein Dutzend, der Sender CBS berichtete unter Berufung auf Behörden sogar über mindestens 16 Tote.

Kickl sucht nach Wahl Gesprächstermine mit Parteichefs

Wien - Nach dem Auftrag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen für weitere Gespräche nach der Nationalratswahl suchen FPÖ, ÖVP und SPÖ nun nach Terminen. Diese sollen kommende Woche stattfinden, hieß es am Freitag aus mehreren Parteizentralen auf APA-Anfrage. Tags zuvor hatte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der mit der FPÖ unter Parteichef Herbert Kickl nicht koalieren will, allgemein bekräftigt, seine vor der Wahl gegebenen Versprechen einzuhalten.

Öltanker auf der Ostsee in Brand geraten

Rostock - Auf der Ostsee vor Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland ist ein Küstentankschiff in Brand geraten. Die 73 Meter lange "Annika" hat nach Angaben des Havariekommandos in Cuxhaven etwa 640 Tonnen Öl geladen. Es befinde sich den Angaben zufolge in der Mecklenburger Bucht vor Heiligendamm. Laut Schweriner Umweltministerium ist bisher keine Gewässerverunreinigung entstanden.

Rechnungshof vermisst Resultate bei Schul-Digitalisierung

Wien - Der Rechnungshof (RH) vermisst bei der Regierungsinitiative zur digitalen Schule die Messung von deren konkreter Auswirkung auf die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. So sei unklar geblieben, ob die Ausgabe günstiger Notebook und Tablets an die Kinder bzw. von Gratis-Geräten an Lehrkräfte oder der Ausbau der Basis-IT-Infrastruktur an Schulen auch zu besseren Kenntnissen geführt hat. Kein gutes Haar lässt der RH am mittlerweile eingestellten Portal Digitale Schule.

Luftemissionen 2022 gegenüber 2021 großteils gesunken

Wien - Die Emissionen von Luftschadstoffen und Treibhausgasen sind 2022 größtenteils gesunken, wie am Freitag publizierte Daten der Statistik Austria zeigen. Im Vergleich zu 2021 sind die CO2-Emissionen aus fossilen Quellen im Jahr 2022 allerdings um 2,3 Prozent gestiegen, was vor allem mit dem höheren Verkehrsaufkommen nach der Zeit der Corona-Lockdowns zu tun hat", sagte Tobias Thomas, fachstatistischer Generaldirektor von Statistik Austria zur "Luftemissionsrechnung 1995-2022".

