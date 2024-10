50 Milliarden Dollar Schaden durch Hurrikan "Milton"

Washington/Tampa (Florida) - US-Präsident Joe Biden hat den Schaden in Florida durch Hurrikan "Milton" mit 50 Milliarden US-Dollar angegeben, umgerechnet fast 46 Milliarden Euro. Biden sprach bei einer Pressekonferenz von ersten Schätzungen. Der Präsident plant, am Sonntag die verwüstete Region zu besuchen. Rund 1,8 Millionen Haushalte in Florida waren am Samstag weiter ohne Strom, wie aus Daten der US-Website PowerOutage hervorging. Nach Zählungen mehrerer US-Medien stieg die Zahl der Toten auf 17.

Steirische SPÖ startete mit Parteitag in den Wahlkampf

Leoben - Die steirische SPÖ ist am Samstag mit einem außerordentlichen Landesparteitag offiziell in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 24. November gestartet. "Es ist Zeit für Anton Lang: Landeshauptmann" wurde auf der Bühne des Live Congress in Leoben plakatiert. Rund 500 Gäste, darunter etwa 450 Delegierte, folgten der Einladung.

Boeing streicht weltweit zehn Prozent der Stellen

Chicago - Der US-Flugzeughersteller Boeing will weltweit zehn Prozent seiner Arbeitsplätze streichen. Zudem sieht der Konzern einen Abschreibungsbedarf von fünf Milliarden Dollar (4,57 Mrd. Euro), wie er am Freitag nach US-Börsenschluss mitteilte. Dabei ist die Sparte Verkehrsflugzeuge für drei Milliarden US-Dollar verantwortlich, der Rest entfällt auf den Bereich Verteidigung, Raumfahrt und Sicherheit.

Dutzende Tote im Gazastreifen - Hisbollah feuert auf Israel

Gaza/Beirut - Die Hisbollah-Miliz im Libanon hat nach eigenen Angaben mehrere Raketen auf einen israelischen Militärstützpunkt nahe der Küstenstadt Haifa abgefeuert. In Israel wird seit Freitagabend der höchste jüdische Feiertag Yom Kippur, auch bekannt als Versöhnungsfest, begangen. Bei israelischen Angriffen im Norden des Gazastreifens wurden nach Angaben der Zivilschutzbehörde in dem Palästinenser-Gebiet im Laufe des Freitags insgesamt mindestens 30 Menschen getötet.

Nahost - US-Sanktionen gegen Iran nach Angriff auf Israel

Washington - Die US-Regierung verhängt als Reaktion auf den iranischen Angriff auf Israel vom 1. Oktober neue Sanktionen. Außenminister Antony Blinken erklärte, dass diese Maßnahmen darauf abzielen, die Einnahmen der iranischen Regierung für ihr Atomprogramm, die Raketenentwicklung und die Unterstützung von Terrororganisationen zu unterbrechen.

Alkolenkerin mit Kind im Auto in Tirol gestoppt

Reith im Alpbachtal - Eine 37-jährige, stark alkoholisierte Autofahrerin ist Freitagabend auf der Tiroler Straße (B171) in Radfeld im Bezirk Kufstein aus dem Verkehr gezogen worden. Auf dem Rücksitz saß ihr achtjähriger Neffe, es wurde bei der Alkofahrt jedoch niemand verletzt. Die Frau hatte den Pkw sehr langsam und in Schlangenlinie gelenkt, daraufhin verständigte ein Zeuge die Polizei. In Reith im Alpbachtal wurde sie schließlich angehalten, ihr wurde der Führerschein abgenommen.

Österreicher trank bei Autofahrt in Bayern aus Weinflasche

Laufen/Wien - Ein 57-jähriger Österreicher ist Freitagvormittag betrunken mit seinem Auto in der Stadt Laufen im Berchtesgadener Land in Oberbayern gefahren. Polizisten wurden auf den Mann aufmerksam, weil er während der Fahrt aus einer Weinflasche getrunken hatte. Der Mann wurde angehalten und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Alkolenker wird angezeigt und sein Führerschein wurde sichergestellt, berichtete die Polizeiinspektion Laufen in einer Aussendung.

Selenskyj stellte Ukrainern mehr Hilfe in Aussicht

Berlin - Im Rückblick auf seine dreitägige Europatour hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Landsleuten weitere internationale Unterstützung für den Krieg gegen Russland in Aussicht gestellt. "Die Welt ist bereits das dritte Jahr dieses Krieges mit der Ukraine, denn unsere Leute - Millionen Ukrainer - verdienen diese Unterstützung!", versicherte der Staatschef in seiner täglichen Videobotschaft vor seinem Abflug aus Berlin.

