Vorarlberg-Wahl: Die ersten Wahllokale haben offen

Bregenz - Die Stimmabgabe für die Vorarlberger Landtagswahl hat begonnen. Um 6.45 Uhr sperrte das Wahllokal in Meiningen (Bez. Feldkirch) auf, um 7.00 Uhr öffneten die Wahllokale in weiteren neun der 96 Gemeinden ihre Türen. Praktisch alle anderen folgen bis 8.00 Uhr - dann können Stimmzettel und Wahlkarten in 312 der 319 Sprengel abgegeben werden, der Rest folgt bis 10.00 Uhr. Wahlschluss ist um 13.00 Uhr, mit dem vorläufigen Endergebnis ist zwischen 17.00 und 18.00 Uhr zu rechnen.

Ermittlungen im Umfeld nach Tod in Wiener Stiegenhaus

Wien - Nach dem Tod eines Mannes in einem Stiegenhaus in Wien-Leopoldstadt durch eine Stichverletzung Samstagfrüh sind die Ermittlungen auch am Sonntag auf Hochtouren gelaufen. Auf der Suche nach dem Täter gibt es Erhebungen im Umfeld des Opfers, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich auf APA-Nachfrage. Der 43-Jährige war griechischer Staatsbürger und ist in Georgien geboren. In dem Haus in der Taborstraße, wo er verblutet ist, war der Mann nicht gemeldet, wurde festgestellt.

Nordkorea warnt Südkorea vor "furchtbarer Katastrophe"

Pjöngjang/Seoul - Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, hat Südkorea vor einer "furchtbaren Katastrophe gewarnt", sollte es erneut Drohnen nach Nordkorea schicken. Am Samstag hatte Nordkorea berichtet, Südkorea habe während der vergangenen Woche dreimal unbemannte Drohnen mit anti-nordkoreanischen Flugblättern nach Pjöngjang entsandt. Der südkoreanische Verteidigungsminister Kim Yong-hyun entgegnete, er könne diese "nicht bestätigen", wie Yonhap berichtete.

Taiwan: Alarmbereitschaft wegen chinesischem Flugzeugträger

Taipeh/Peking - Taiwan ist nach der Sichtung eines chinesischen Flugzeugträgers im Süden der Insel eigenen Angaben zufolge "in Alarmbereitschaft". Der chinesische Flugzeugträger "Liaoning" sei "in die Gewässer in der Nähe des Bashi-Kanals eingedrungen und wird wahrscheinlich in den westlichen Pazifik weiterfahren", teilte das taiwanische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Die Armee der selbstverwalteten Insel sei "in höchster Alarmbereitschaft" und "bereit, bei Bedarf zu reagieren".

Ehemalige Frauenministerin Helga Konrad verstorben

Wien - Die ehemalige Frauenministerin Helga Konrad (SPÖ) ist am Samstag im Alter von 76 Jahren verstorben, wie die SPÖ mitteilte. "Helga Konrad hat mit ihrer Arbeit, ihrem Wirken und ihrer Beharrlichkeit maßgeblich dazu beigetragen, dass Frauen in ihrem Leben gestärkt werden", würdigte SPÖ-Chef Andreas Babler die Verstorbene, die von 1995 bis 1997 Ministerin und SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende war. In Erinnerung bleibt Konrad etwa wegen ihrer Kampagne "Ganze Männer machen Halbe-Halbe".

Mehrere Leichtverletzte bei gelegtem Kellerbrand in Linz

Linz - Mehrere Personen sind in der Nacht auf Sonntag bei einem Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in der Linzer Innenstadt verletzt worden. Die Rettung versorgte 17 Personen, sieben wurden mit einer leichten Rauchgasvergiftung in umliegende Spitäler gebracht. Es wird wegen Brandstiftung ermittelt. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt, berichtete die Polizei.

An UNIFIL beteiligte Länder fordern Ende der Angriffe

Washington/Tel Aviv - An der UN-Mission im Libanon beteiligte Länder haben Angriffe auf Blauhelmsoldaten verurteilt und gefordert, dass diese sofort enden müssten. Das Ziel von UNIFIL sei es, den Südlibanon und den gesamten Nahen Osten zu stabilisieren und Frieden zu bringen. Angesichts der eskalierenden Situation in der Region spiele die Mission eine besonders wichtige Rolle, heißt es in einem Statement, das die polnische Vertretung bei den UN initiiert hat und dem sich 40 Länder anschlossen.

Litauen wählt neues Parlament - Regierungswechsel erwartet

Vilnius - In Litauen haben die Parlamentswahlen begonnen. Umfragen deuteten zuletzt auf einen möglichen Regierungswechsel in dem baltischen EU-Staat hin, der an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad und Moskaus Kriegsverbündeten Belarus grenzt. Stärkste Kraft könnten den Umfragen zufolge die oppositionellen Sozialdemokraten werden, während die mit zwei liberalen Parteien regierende konservative Vaterlandsunion von Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte zuletzt nur auf Platz drei kam.

