Vorarlberg-Wahl bringt FPÖ Gewinne, ÖVP Platz eins

Bregenz - Die FPÖ darf sich bei der Vorarlberger Landtagswahl zwar über einen massiven Stimmenzuwachs freuen, die Nummer 1-Position der ÖVP bleibt aber ungefährdet. Gemäß jüngsten Hochrechnungen von Foresight für APA und ORF landet die Volkspartei bei 38,6, die FPÖ bei 27,8 Prozent. Die Grünen büßen stark ein, SPÖ und NEOS treten auf der Stelle.

Neue Gefechte der Hisbollah mit Israels Soldaten im Libanon

Washington/Tel Aviv - Kämpfer der Hisbollah und israelische Truppen liefern sich weiter direkte Gefechte im Süden des Libanon. Israelische Soldaten hätten versucht, in den Ort Ramya im Grenzgebiet einzudringen, teilte die Hisbollah mit. Israels Armee rief die Einwohner weiterer Orte im Süden des Libanons dazu auf, in Richtung Norden zu fliehen. Der israelische Armeesprecher veröffentlichte in arabischer Sprache auf der Plattform X einen entsprechenden Aufruf.

DNA-Proben von Kolumbus deuten auf spanische Herkunft hin

Madrid - Neue Behauptungen über die Herkunft des Entdeckers Christoph Kolumbus sorgen für Aufsehen: Spanische Wissenschafter der Universität Granada wollen anhand von DNA-Proben von Kolumbus und eines Verwandten seine Herkunft auf eine jüdische Familie eingeengt haben. Der Seefahrer stamme aus dem spanischen Mittelmeerraum - und nicht, wie lange Zeit geglaubt, aus der italienischen Hafenstadt Genua.

Fünfter Test von "Starship"-Raketensystem war erfolgreich

Washington - Das größte jemals gebaute Raketensystem der Raumfahrtgeschichte hat einen fünften Testflug erfolgreich abgeschlossen. Das unbemannte "Starship" hob am Sonntag vom Weltraumbahnhof des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk im US-Bundesstaat Texas ab. Rund eine Stunde später landete es wie geplant kontrolliert im Indischen Ozean. Zudem wurde bei diesem Test erstmals versucht, die untere Raketenstufe am Startturm wieder zu landen - was auch gelang.

Ehemalige Frauenministerin Helga Konrad verstorben

Wien - Die ehemalige Frauenministerin Helga Konrad (SPÖ) ist am Samstag im Alter von 76 Jahren verstorben, wie die SPÖ mitteilte. "Helga Konrad hat mit ihrer Arbeit, ihrem Wirken und ihrer Beharrlichkeit maßgeblich dazu beigetragen, dass Frauen in ihrem Leben gestärkt werden", würdigte SPÖ-Chef Andreas Babler die Verstorbene, die von 1995 bis 1997 Ministerin und SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende war. In Erinnerung bleibt Konrad etwa wegen ihrer Kampagne "Ganze Männer machen Halbe-Halbe".

Tote bei Angriff auf Markt in Sudans Hauptstadt Khartum

Khartum - Bei einem Luftangriff der Armee auf einen Markt in der sudanesischen Hauptstadt Khartum sind nach Angaben eines Netzwerks freiwilliger sudanesischer Rettungskräfte mindestens 23 Menschen getötet worden. Nach "militärischen Luftangriffen am Samstagnachmittag auf den Hauptmarkt im Süden von Khartum wurden 23 Tote und mehr als 40 Verletzte bestätigt", teilte die von Jugendlichen geleitete Organisation Emergency Response Cells am Sonntag auf der Onlineplattform Facebook mit.

Selenskyj drängt auf zügige Militärhilfe für die Ukraine

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drängt nach seinen Besuchen in Rom, Paris, London und Berlin die Partner im Westen zu einer zügigen Hilfe im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg. "Es darf keine Zeit verschwendet werden - ein klares Signal muss gesendet werden", teilte er am Sonntag im Kurznachrichtendienst X mit. Die russischen Invasionstruppen eroberten unterdessen nach eigenen Angaben bei ihrem Vormarsch in der Ostukraine ein weiteres Dorf.

Caritas-Präsidentin: Solidarität für Ukraine nimmt ab

Wien - Österreichs Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler ortet eine spürbare Abnahme der Solidarität gegenüber der Ukraine. Schließlich werde der Krieg von anderen Problemlagen überlagert, sagte sie am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Gleichzeitig appellierte sie an die Bevölkerung, Krisen wie diese nicht zu vergessen. Umfassende Reformen forderte die Caritas-Präsidentin etwa bei der Sozialhilfe und in der Pflege ein.

