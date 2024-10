UNO-Friedenstruppe UNIFIL meldet neuen Angriff Israels

Beirut - Die UNO-Beobachtermission UNIFIL im Süden des Libanon hat einen weiteren schweren Zwischenfall mit der israelischen Armee gemeldet. Israelische Panzer durchbrachen demnach am Sonntag das Tor eines Stützpunktes der Blauhelme. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu forderte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres auf, die "UNIFIL aus Hisbollah-Hochburgen und den Kampfzonen" abzuziehen.

Neue Gefechte der Hisbollah mit Israels Soldaten im Libanon

Washington/Tel Aviv - Kämpfer der Hisbollah und israelische Truppen liefern sich weiter direkte Gefechte im Süden des Libanon. Israelische Soldaten hätten versucht, in den Ort Ramya im Grenzgebiet einzudringen, teilte die Hisbollah mit. Israels Armee rief die Einwohner weiterer Orte im Süden des Libanons dazu auf, in Richtung Norden zu fliehen. Der israelische Armeesprecher veröffentlichte in arabischer Sprache auf der Plattform X einen entsprechenden Aufruf.

Vorarlberg-Wahl bringt FPÖ Gewinne, ÖVP Platz eins

Bregenz - Ausgerufene Duelle finden nicht immer statt. Trotz deutlicher Verluste hat die ÖVP die Vorarlberger Landtagswahl klar auf Platz eins abgeschlossen und kann nun zwischen den Freiheitlichen und den Grünen einen Koalitionspartner aussuchen. Die FPÖ würde in eine Regierungszusammenarbeit deutlich gestärkt gehen, während der bisherige Partner eine herbe Niederlage hinnehmen musste. SPÖ und NEOS stagnierten.

Biden macht sich in Florida Bild von Hurrikan-Schäden

Washington - US-Präsident Joe Biden hat sich bei einem Besuch im US-Staat Florida ein Bild von den Schäden durch Hurrikan "Milton" gemacht. Der Demokrat überflog verwüstete Gebiete bei Tampa an der westlichen Küste Floridas und traf sich mit betroffenen Anwohnern und Einsatzkräften. "Glücklicherweise waren die Auswirkungen des Sturms nicht so katastrophal, wie wir vorhergesagt hatten", sagte Biden. Für einige Menschen sei es dennoch eine Katastrophe gewesen, sagte der US-Präsident.

Albanien will für Berlin keine Asylverfahren durchführen

Berlin - Albanien will für Deutschland keine Asylverfahren von Flüchtlingen in Auffanglagern durchführen. "Es muss einen anderen Partner finden", betonte Albaniens Ministerpräsident Edi Rama in einem Reuters-TV-Interview. "Wenn Deutschland einen anderen Partner in der Region findet, wäre es schön zu sehen, ob das auf die gleiche Weise funktioniert", fügte er in Anspielung auf die beiden neuen Auffanglager hinzu, in denen Asylverfahren für Italien durchgeführt werden.

Fünfter Test von "Starship"-Raketensystem war erfolgreich

Washington - Das größte jemals gebaute Raketensystem der Raumfahrtgeschichte hat einen fünften Testflug erfolgreich abgeschlossen. Das unbemannte "Starship" hob am Sonntag vom Weltraumbahnhof des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk im US-Bundesstaat Texas ab. Rund eine Stunde später landete es wie geplant kontrolliert im Indischen Ozean. Zudem wurde bei diesem Test erstmals versucht, die untere Raketenstufe am Startturm wieder zu landen - was auch gelang.

DNA-Proben von Kolumbus deuten auf spanische Herkunft hin

Madrid - Neue Behauptungen über die Herkunft des Entdeckers Christoph Kolumbus sorgen für Aufsehen: Spanische Wissenschafter der Universität Granada wollen anhand von DNA-Proben von Kolumbus und eines Verwandten seine Herkunft auf eine jüdische Familie eingeengt haben. Der Seefahrer stamme aus dem spanischen Mittelmeerraum - und nicht, wie lange Zeit geglaubt, aus der italienischen Hafenstadt Genua.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red