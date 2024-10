Israelische Soldaten bei Drohnenangriff aus Libanon getötet

Haifa/Tel Aviv - Bei einem Drohnenangriff der libanesischen Hisbollah-Miliz auf einen israelischen Armeestützpunkt nahe der Stadt Binyamina sind vier Soldaten getötet worden. Wie die Armee in der Nacht bekanntgab, wurden sieben weitere Soldaten schwer verletzt. Insgesamt erlitten bei der Attacke am Sonntag laut Rettungsdiensten mehr als 60 Menschen Verletzungen. Damit ist es einer der blutigsten Angriffe auf Israel seit Beginn des Gaza-Kriegs vor gut einem Jahr.

Israel berichtet von Hisbollah-Stellungen nahe UN-Posten

Tel Aviv - Die libanesische Hisbollah-Miliz soll Israel von Stellungen aus angreifen, die sich nach Angaben der israelischen Armee in unmittelbarer Nähe von Posten der UN-Blauhelmtruppen im Südlibanon befinden. Wie das israelische Militär am Sonntagabend mitteilte, seien im vergangenen Monat etwa 25 Raketen auf israelische Gemeinden und Truppen von Stellungen der Hisbollah in der Nähe von UNIFIL-Posten abgefeuert worden. Bei einem dieser Angriffe seien zwei Soldaten getötet worden.

Vorarlberg-Wahl bringt FPÖ Gewinne, ÖVP Platz eins

Bregenz - Ausgerufene Duelle finden nicht immer statt. Trotz deutlicher Verluste hat die ÖVP die Vorarlberger Landtagswahl klar auf Platz eins abgeschlossen und kann nun zwischen den Freiheitlichen und den Grünen einen Koalitionspartner aussuchen. Die FPÖ würde in eine Regierungszusammenarbeit deutlich gestärkt gehen, während der bisherige Partner eine herbe Niederlage hinnehmen musste. SPÖ und NEOS stagnierten.

ÖFB-Team nach 5:1 gegen Norwegen in Nations League obenauf

Linz - Österreichs Fußball-Nationalteam hat sich mit einem Kantersieg gegen Norwegen im Kampf um den Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse der Nations League in eine ausgezeichnete Position gebracht. Die Österreicher fertigten das Team um Stürmerstar Erling Haaland am Sonntag in Linz mit 5:1 (1:1) ab. Marko Arnautovic traf im Doppelpack (8., 49./Elfmeter), dazu waren Philipp Lienhart (58.), Stefan Posch (63.) und Michael Gregoritsch (71.) für das ÖFB-Team erfolgreich.

Varta-Sanierung trifft auch österreichische Anleger

Wien/Ellwangen - Die Turbulenzen beim deutschen Batteriehersteller Varta könnten auch viele österreichische Anlegerinnen und Anleger hart treffen. Ihnen blüht im Zuge der angestrebten Sanierung ein ähnliches Schicksal wie deutschen Kleinaktionären: Vom Bezugsrecht auf Aktien ausgeschlossen und ohne Entschädigung aus dem Unternehmen gedrängt zu werden, wie Florian Beckermann, Vorstand des Interessenverbands für Anleger (IVA), im Gespräch mit der APA kritisierte.

Nach Litauen-Wahl stehen Sozialdemokraten vor Machtübernahme

Vilnius - Nach den Parlamentswahlen in Litauen am Sonntag zeichnet sich ein Machtwechsel ab. Nach Auszählung von 91 Prozent der Stimmen lagen nach offiziellen Angaben die oppositionellen Sozialdemokraten (SD) mit 20 Prozent vorn, gefolgt von der regierenden Vaterlandsunion der amtierenden Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte mit 17 Prozent und der Anti-Establishment-Partei Nemunas-Morgenröte mit 15 Prozent. Die SD will nun eine Mehrheitskoalition bilden.

Umwelt- und Energieminister der EU tagen in Luxemburg

EU-weit/Brüssel - Die Umwelt- und Energieminister der 27 EU-Staaten kommen am Montag bzw. Dienstag in Luxemburg zusammen. Dabei werden sie unter anderem die EU-Position für die Klimakonferenz in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku vorbereiten. Am Dienstag werden die Energieminister dann zur Energiesituation im kommenden Winter reden. Für Österreich nimmt an beiden Ratstreffen Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) teil.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red