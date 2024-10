Blau-schwarz-rotes Abtasten startet

Wien - Zweieinhalb Wochen nach der Nationalratswahl starten am Dienstag die von Bundespräsident Alexander Van der Bellen beauftragten Gespräche zwischen den Parteichefs von FPÖ, ÖVP und SPÖ. Am Nachmittag lotet ÖVP-Obmann Karl Nehammer mit Wahlsieger Herbert Kickl (FPÖ) die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit aus, weitere Gespräche folgen am Mittwoch und Donnerstag. Kickl stellt den Kanzleranspruch und will mit der ÖVP koalieren, die Volkspartei will aber nicht mit ihm.

EU kündigt Gesetz zu Rückführung illegaler Migranten an

Brüssel - Die EU-Kommission will einen neuen Gesetzentwurf zur Rückführung illegal eingereister Migranten vorlegen. Dies kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem am Montagabend veröffentlichten Brief an die 27 Mitgliedstaaten an. Der Vorschlag der EU-Kommission werde "klare Kooperationsverpflichtungen für rückgeführte Personen" enthalten und habe die Absicht, "den Rückführungsprozess wirksam zu straffen".

33 Prozent mehr Darmkrebsfälle in Europa seit dem Jahr 2000

Wien - Die Zahl der Neuerkrankungen bei Darmkrebs in Europa ist vom Jahr 2000 bis 2019 um 33 Prozent gestiegen. Zudem starben rund 19 Prozent mehr Menschen an der Krankheit als zu Beginn dieses Zeitraums. Rund um den Europäischen Gastroenterologie-Kongress (UEG Week/12. bis 15. Oktober) in Wien wurde daher die Einführung eines einheitlichen, qualitätsgesicherten Darmkrebs-Screenings ab 45 Jahren in Österreich gefordert. Angeraten ist die Vorsorgeuntersuchung ab diesem Alter bereits.

Weihnachtseinkauf erfolgt heuer verstärkt direkt im Geschäft

Salzburg - Wenn in den Geschäften Adventkalender, Lebkuchen und Lichterketten auftauchen, ist das ein untrügliches Zeichen: Weihnachten naht. Eine Umfrage des Linzer Market Instituts im Auftrag der SES Spar European Shopping Centers hat positive Aussichten für das Weihnachtsgeschäft ergeben. Die Menschen wollen heuer mehr Geld für Geschenke ausgeben - und das verstärkt im stationären Handel. Befragt wurden 1.000 Personen über 16 Jahre zum Einkaufsverhalten und zu den geplanten Ausgaben.

EU findet gemeinsame Position für Klimakonferenz COP29

EU-weit/Brüssel - Die Umweltministerinnen und -minister der 27 EU-Mitgliedstaaten haben sich am Montag in Luxemburg auf eine gemeinsame Position für die UNO-Klimakonferenz COP29 in Aserbaidschan geeinigt. Die EU will auf mehr Geld für Entwicklungsländer pochen, erklärte EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra bei einer Pressekonferenz nach dem Ratstreffen. Dafür soll auch die Gruppe der einzahlenden Staaten ausgeweitet werden.

Prozess in Graz um Mordversuch am Arbeitgeber und dem Vater

Graz - Ein 56-Jähriger muss sich am Dienstag im Grazer Straflandesgericht unter anderem wegen versuchten Mordes verantworten: Der Berufskraftfahrer soll im März auf der Raststation Deutschfeistritz der Pyhrnautobahn (A9) auf seinen Arbeitgeber und dessen Vater eingestochen haben. Das ältere der beiden Opfer erlitt durch fünf teils äußerst wuchtige Stiche lebensbedrohliche Verletzungen. Der Sohn kam nur durch Glück, so die Anklage, mit einer kleineren Stichverletzung davon.

