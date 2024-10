Blau-schwarz-rotes Abtasten startet

Wien - Zweieinhalb Wochen nach der Nationalratswahl starten am Dienstag die von Bundespräsident Alexander Van der Bellen beauftragten Gespräche zwischen den Parteichefs von FPÖ, ÖVP und SPÖ. Am Nachmittag lotet ÖVP-Obmann Karl Nehammer mit Wahlsieger Herbert Kickl (FPÖ) die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit aus, weitere Gespräche folgen am Mittwoch und Donnerstag. Kickl stellt den Kanzleranspruch und will mit der ÖVP koalieren, die Volkspartei will aber nicht mit ihm.

Vier-Augen-Gespräche nach Vorarlberg-Wahl

Bregenz - Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat am Dienstagvormittag seine Gespräche mit den Vorsitzenden der anderen Parteien im Vorarlberger Landtag begonnen. Erster Gast in seinem Büro war FPÖ-Landeschef Christof Bitschi. Wallner meinte vor Beginn der Gespräche, mit allen Parteien ausloten zu wollen, welche inhaltlichen Brücken im Landtag gebaut werden könnten. Eine Koalitionsansage machte der Landeshauptmann nicht.

Aus Haftanstalt entkommener Mann noch auf der Flucht

Wien - Der Häftling, der am Montag aus der Sonderanstalt am Mittersteig in Wien-Margareten geflohen ist, konnte noch nicht gefasst werden. Das Wiener Landeskriminalamt fahndet auf Hochtouren - auch die ganze Nacht durch, wie am Dienstag der APA gesagt wurde. Es gab zwar Dutzende Hinweise, aber noch keine Festnahme, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger.

EU kündigt Gesetz zu Rückführung illegaler Migranten an

Brüssel - Die EU-Kommission will einen neuen Gesetzentwurf zur Rückführung illegal eingereister Migranten vorlegen. Dies kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem am Montagabend veröffentlichten Brief an die 27 Mitgliedstaaten an. Der Vorschlag der EU-Kommission werde "klare Kooperationsverpflichtungen für rückgeführte Personen" enthalten und habe die Absicht, "den Rückführungsprozess wirksam zu straffen".

Prozess gegen Rushdie-Attentäter beginnt

Chautauqua (New York) - Der Mann, der den Bestseller-Autor Salman Rushdie 2022 im US-Staat New York angegriffen und schwer verletzt haben soll, muss sich ab Dienstag vor Gericht verantworten. Der 26-jährige Hadi Matar aus New Jersey soll den Autor 2022 während einer Veranstaltung in New York niedergestochen haben. Matar, der wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung angeklagt wird, lehnte einen Deal ab, der eine Strafe von 25 Jahren hätte bedeuten können.

Wasserversorgung laut EU vor großen Herausforderungen

Kopenhagen/EU-weit/Wien - Dreckige Luft sowie Nährstoffe und Pestizide aus der Landwirtschaft: Um den Großteil der europäischen Gewässer steht es weiterhin nicht gut. Nur 37 Prozent der sogenannten Oberflächenwasserkörper - also etwa Seen oder Flüsse - in Europa befanden sich nach Angaben der Europäischen Umweltagentur EEA 2021 in gutem oder sehr gutem Zustand. Trotz Bemühungen der Länder habe sich diese Zahl seit 2015 kaum verändert, heißt es in einem neuen Bericht der EU-Behörde in Kopenhagen.

Nordkorea sprengt innerkoreanische Straßen

Seoul - Nordkorea hat nach südkoreanischen Militärangaben Teile der innerkoreanischen Straßenverbindungen gesprengt. Wie der Generalstab in Seoul laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap bekannt gab, seien auf der nördlichen Seite der Demarkationslinie Teile von zwei Straßen zerstört worden. Das südkoreanische Militär habe daraufhin Warnschüsse abgegeben. Zudem sei die Einsatzbereitschaft erhöht worden, teilte Südkoreas Generalstabschef am Dienstag mit.

Menschenrechtler fordern rasche Rückholung von Maria G.

Wien/Salzburg - Nach der vom Bundesverwaltungsgericht (BVwG) angeordneten Rückholung der seit 2019 in Nordsyrien internierten mutmaßlichen Salzburger IS-Anhängerin Maria G. und ihrer zwei Kinder nach Österreich haben Menschenrechtsexperten das Außenministerium zum raschen Handeln aufgefordert. Noch aber hält sich das Ministerium offen, ob es Einspruch gegen die Entscheidung des Gerichts einlegen wird. Die Schritte würden geprüft, hieß es in einer kurzen Stellungnahme am Dienstag zur APA.

