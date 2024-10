Harris bei Interview mit Fox News unter Druck

Washington - Im ersten TV-Interview des konservativen Senders Fox News mit der US-Präsidentschaftskandidatin hat sich Kamala Harris einen heftigen Schlagabtausch mit dem Moderator geliefert. Das rund 30-minütige Gespräch hatte Duell-Charakter - immer wieder wurde es laut. Moderator Bret Baier begann das Gespräch mit dem im Wahlkampf zentralen Thema Migration und fiel der Demokratin mehrfach ins Wort. Harris geriet gerade zu Beginn in die Defensive, fing sich aber im Laufe des Gesprächs.

Inflation im September auf 1,8 Prozent gesunken

Wien - Der Preisauftrieb in Österreich hat sich heuer im September im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 1,8 Prozent beruhigt. Das war der niedrigste Wert seit gut dreieinhalb Jahren, wie die Statistik Austria am Donnerstag bekanntgab. Gegenüber dem Vormonat August verringerte sich das durchschnittliche Preisniveau um 0,1 Prozent.

Treffen Kickl-Babler verschoben

Wien - Die Regierungsbildung verläuft weiter eher schleppend. FPÖ-Chef Herbert Kickl hat das für Donnerstagvormittag anberaumte Treffen mit dem SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler auf Freitag verschoben, hieß es zur APA. Allzu entscheidend dürfte die Begegnung freilich ohnehin nicht sein, schließen doch die Sozialdemokraten die Freiheitlichen als Koalitionspartner aus.

US-Präzisionsangriffe auf Houthi-Waffenlager im Jemen

Washington - Die USA haben am Mittwoch laut dem US-Militär und dem Verteidigungsministerium mehrere Waffenlager in von Houthis kontrollierten Gegenden des Jemen mit strategischen B2-Bombern angegriffen. "Die US-Streitkräfte haben mehrere unterirdische Einrichtungen der Houthis ins Visier genommen, in denen verschiedene Waffenkomponenten untergebracht waren, die die Huthis für ihre Angriffe auf (...) Schiffe in der Region verwendet haben", erklärte Verteidigungsminister Lloyd Austin.

NATO-Verteidigungsminister beraten mit ukrainischem Kollegen

Brüssel - Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten kommen am Donnerstag in Brüssel zu ihrem traditionellen Herbsttreffen zusammen. Bei den Beratungen soll es unter anderem um die Lage in der Ukraine und weitere Unterstützungsmöglichkeiten gehen. Zu den Gesprächen wird auch der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow in Brüssel erwartet.

EZB entscheidet über Leitzinsen

Frankfurt - Vor dem Hintergrund einer sinkenden Inflation im Euroraum entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag über die Leitzinsen. Der Beschluss nach einer auswärtigen Sitzung in Slowenien wird um 14.15 Uhr bekanntgegeben. Derzeit liegt der richtungsweisende Einlagenzins, den Banken für bei der EZB geparkte Gelder erhalten, bei 3,5 Prozent. Finanzexperten rechnen mit einer erneuten Senkung um 0,25 Prozentpunkte.

EU-Gipfel zu Migration, Ukraine und Nahost in Brüssel

Brüssel/Wien - Beim EU-Gipfel am Donnerstag dürften die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedstaaten in Brüssel die Weichen für eine striktere Migrationspolitik der Europäischen Union legen. In den vergangenen Wochen waren aus vielen Ländern entsprechende Forderungen gekommen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte bereits im Vorfeld des Gipfels Maßnahmen für schnellere und effizientere Rückführungen an. Weitere Themen sind die Lage in Nahost sowie die Ukraine.

Filmfestival Viennale startet am Abend seine 62. Ausgabe

Wien - Die Viennale startet am Donnerstagabend in ihre 62. Ausgabe. Der Startschuss für Österreichs größtes Filmfestival fällt traditionell im Wiener Gartenbaukino, wo Leos Carax' 42 Minuten kurzes, assoziatives Selbstporträt "C'est pas moi" zu sehen ist. Als Abschlussfilm hat Viennale-Direktorin Eva Sangiorgi hingegen Mati Diops Raubkunst-Dokumentaressay "Dahomey" gewählt - immerhin 68 Minuten lang. Der Streifen ist am 29. Oktober im Rahmen der Abschlussgala zu erleben.

