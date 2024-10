Behörde: 73 Tote bei Angriff auf Beit Lahiya im Gazastreifen

Gaza - Bei einem verheerenden israelischen Angriff auf die Stadt Beit Lahiya im nördlichen Gazastreifen sind am Samstag mindestens 73 Menschen getötet worden. Dies teilte die Medienbehörde der von der Terrororganisation Hamas kontrollierten Regierung am Abend mit. Ziel des Bombardements sei ein mehrstöckiges Gebäude gewesen, doch wurden weitere Häuser getroffen. Es habe auch Dutzende Verletzte und Vermisste gegeben. Die israelische Armee bezeichnete die Opferzahl als "übertrieben".

Ein Todesopfer bei schweren Unwettern in Italien

Rom/Bologna - Schwere Unwetter haben in der Nacht auf Sonntag Italien heimgesucht. Ein 20-Jähriger ist in Pianoro bei Bologna in der norditalienischen Region Emilia Romagna tot geborgen worden. Sein Auto wurde vom Wasser eines Flusses mitgerissen, der plötzlich über die Ufer trat. Der Mann befand sich mit seinem Bruder im Auto, der sich retten konnte und Alarm schlug, wie italienische Medien berichteten.

Firmen fahren Mitarbeitersuche via Social Media hoch

Wien/Salzburg - In Zeiten eines wachsenden Arbeits- und Fachkräftemangels und um sich greifender Digitalisierung müssen und können die Unternehmen neue Wege beschreiten. So setzen Firmen nicht nur verstärkt auf "lässige" Profile bei all den bei den Jungen angesagten Plattformen, wo man sich dann auch gleich bewerben kann. Beispielsweise die Porsche Holding Salzburg baut nun auf Bewerbungen via WhatsApp. Die Beantwortung weniger einfacher Fragen genüge, um den Prozess zu starten.

Rosenkranz soll Nationalratspräsident werden

Wien - Der bisherige Volksanwalt Walter Rosenkranz soll Nationalratspräsident werden. Das wird die FPÖ vorschlagen, die als stärkste Kraft aus der Nationalratswahl hervorgegangen war. Entsprechende Informationen wurden der "Kronen Zeitung" seitens FPÖ-Chef Herbert Kickl bestätigt. Mit Rosenkranz dürfte es eine gute Chance für die FPÖ geben, erstmals das Präsidentenamt übernehmen zu können.

Wegweisende Präsidentenwahl und Volksabstimmung in Moldau

Chisinau - Rund 3,3 Millionen Wählerinnen und Wähler werden am Sonntag in Moldau an den Wahlurnen erwartet, um zum einen ihr künftiges Staatsoberhaupt zu wählen und zum anderen im Rahmen eines Verfassungsreferendums über den EU-Beitritt ihres Landes abzustimmen. Die Wahllokale öffnen um 07.00 Uhr morgens und schließen um 21.00 Uhr. In Österreich ließen die moldauischen Behörden zwei Wahllokale einrichten - in Wien und in Innsbruck.

Usher und Lizzo werben in Swing States für Harris

Washington - Die demokratische US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris bekommt im Wahlkampf Unterstützung von zwei Superstars aus der Musikbranche: Bei Auftritten der Kandidatin in den wichtigen Swing States Michigan und Georgia warben Sängerin und Rapperin Lizzo ("Truth Hurts") und Rapper Usher ("Yeah!") für die US-Vize, die bei der Präsidentschaftswahl am 5. November gegen den Republikaner Donald Trump antritt.

Bär attackierte Schwammerlsucher im Trentino

Trient - Ein Bär hat am Samstagnachmittag einen Mann in den Wäldern von Bleggio Superiore im norditalienischen Trentino angegriffen. Der 33-Jährige war allein auf Schwammerlsuche unterwegs, als er plötzlich von hinten angegriffen wurde. Der Bär stürzte ihn zu Boden, schlug ihn mehrmals mit seinen Pfoten und verletzte ihn am Rücken und an den Armen, bevor er sich entfernte.

