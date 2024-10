Kickl eröffnete nächste Hofburg-Runde der Parteichefs

Wien - In der Hofburg in Wien hat Montagmittag der nächste Akt der Regierungsfindung begonnen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfing als ersten FPÖ-Obmann Herbert Kickl und bat ihn - nach einem Handshake für die Kameras - hinter die Tapetentür. Nach 50 Minuten war der Gesprächstermin vorbei, inhaltlich sagte Kickl danach nichts.

Erdogans "Staatsfeind Nr. 1." Gülen ist tot

Istanbul/Berlin - Der vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan als "Staatsfeind Nr. 1" angesehene Prediger Fethullah Gülen ist tot. Der 83-jährige muslimische Geistliche sei am Sonntagabend in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Pennsylvania gestorben, erklärte der Vorsitzende der Berliner Stiftung Dialog und Bildung, Ercan Karakoyun, am Montag. Die Bewegung von Gülen wird von Ankara für den Putschversuch von 2016 verantwortlich gemacht und als Terror-Organisation eingestuft.

Anschlagspläne in Europa seit Hamas-Angriff verfünffacht

Wien - Die Zahl der aufgedeckten Terrorpläne in Europa hat sich seit dem Angriff der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen auf Israel vor einem Jahr deutlich erhöht. "Wir beobachten in Gesamt-Europa in den letzten zwölf Monaten, das heißt seit dem 7. Oktober 2023, eine Verfünffachung von Anschlagsplanungen und Anschlagsdurchführungen", sagte die stellvertretende Direktorin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Sylvia Mayer, am Montag bei einer Pressekonferenz.

Salzburger SPÖ-Chef Egger-Kranzinger tritt zurück

Salzburg - Der Vorsitzende der Salzburger SPÖ, David Egger-Kranzinger, hat am Montag überraschend seinen Rücktritt mit Jahresende bekannt gegeben. Sein Amt als SPÖ-Klubchef im Landtag wird der 37-Jährige Anfang November zurücklegen. In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz betonte er, dass er sich auf sein Bürgermeisteramt konzentrieren möchte. Egger-Kranzinger ist seit April 2024 Ortschef von Neumarkt am Wallersee. Im Jänner erwarten er und seine Frau überdies ihr erstes Kind.

"Beirut in Flammen" - Israel greift erneut Vororte an

Beirut - Israel hat nach Worten seines Außenministers mit den jüngsten Luftangriffen im Libanon die Hauptstadt "Beirut in Flammen" gesetzt. Ziel der großen Offensive des israelischen Militärs sei die Finanzstruktur der proiranischen Hisbollah in Beirut und anderen Landesteilen gewesen, schrieb Minister Israel Katz am Montag auf der Plattform X. Es seien "massive Brände" zu sehen gewesen, nachdem mehr als 15 Gebäude angegriffen worden seien.

Pilz wegen verbotener Veröffentlichung verurteilt

Wien - Der frühere Nationalratsabgeordnete Peter Pilz ist am Montag wegen verbotener Veröffentlichung (Paragraf 301 StGB) zu einer Geldstrafe im Ausmaß von 3.600 Euro verurteilt worden - 2.400 davon wurden bedingt verhängt. Im Zentrum des Verfahrens stand die sogenannte Spitzelaffäre aus dem Jahr 2000 bzw. Informationen, die Pilz später über ein Disziplinarverfahren weitergegeben hatte. Letzteres sorgte für einen Schuldspruch. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Babler soll SPÖ-Klubchef werden

Wien/Traiskirchen - Andreas Babler soll den Parlamentsklub der SPÖ führen. Das hat heute das Parteipräsidium vorgeschlagen. Operativ unterstützt wird er nach APA-Informationen vom bisherigen Klubobmann Philip Kucher. Ob der geschäftsführender oder Vize-Klubchef wird, entscheidet die Vollversammlung des Klubs am Mittwoch. Doris Bures wurde für das Amt der Dritten Nationalratspräsidentin nominiert.

Viele bleiben in den Herbstferien daheim

Wien - Die Herbstferien verschaffen Eltern und ihren Kindern eine kurze Verschnaufpause vom Schulalltag. Viele werden dabei aus heutiger Sicht zuhause bleiben. Nur 29 Prozent wollen auf Urlaub fahren, rund 25 Prozent sind noch unschlüssig, zeigt eine Umfrage des Instituts Reppublika Research & Analytics gemeinsam mit der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV). Knapp die Hälfte bleibt fix daheim. Die Reisewilligen urlauben überwiegend (58 Prozent) innerhalb Österreichs.

