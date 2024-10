Kickl und Nehammer eröffneten nächste Hofburg-Runde

Wien - In der Hofburg in Wien hat am Montag der nächste Akt der Regierungsfindung begonnen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfing zu Mittag als ersten FPÖ-Obmann Herbert Kickl. Nach 50 Minuten war der Gesprächstermin vorbei, inhaltlich sagte Kickl danach nichts. Wenig später traf ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer ein. Auch er zog sich mit dem Bundespräsidenten zu Beratungen hinter die Tapetentür zurück.

Erdogans "Staatsfeind Nr. 1." Gülen ist tot

Istanbul/Berlin - Der vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan als "Staatsfeind Nr. 1" angesehene Prediger Fethullah Gülen ist tot. Der 83-jährige muslimische Geistliche sei am Sonntagabend in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Pennsylvania gestorben, erklärte der Vorsitzende der Berliner Stiftung Dialog und Bildung, Ercan Karakoyun, am Montag. Die Bewegung von Gülen wird von Ankara für den Putschversuch von 2016 verantwortlich gemacht und als Terror-Organisation eingestuft.

ÖVP und FPÖ begannen in Vorarlberg Regierungsverhandlungen

Bregenz - Mit großem Optimismus sind am Montagnachmittag ÖVP und FPÖ in Vorarlberg in ihre Regierungsverhandlungen gestartet. Als erstes Kapitel wurden Standortfragen angegangen, das sei der aktuell schwierigen Wirtschaftslage und der Bedeutung des Themas geschuldet, sagte ÖVP-Parteichef Landeshauptmann Markus Wallner. Wie lange am Montag verhandelt werden sollte blieb ebenso unbeantwortet wie die Frage nach den nächsten Inhalten. Auch sollen keine Zwischenstände kommuniziert werden.

Israel greift mit Hisbollah verbundene Finanzstruktur an

Beirut - Die israelische Armee hat libanesischen Medienberichten zufolge Luftangriffe gegen zur Finanzstruktur der Hisbollah-Milz gehörende Büros geflogen. Büros des Unternehmens Al-Kard Al-Hassan in Nabatijeh und Tyrus im Südlibanon seien in der Nacht auf Montag getroffen worden, meldete die Nachrichtenagentur ANI. Die Armee erklärte, "dutzende Einrichtungen und Standorte" der Hisbollah in Beirut und im Südlibanon angegriffen zu haben, darunter Büros der Finanzvertretung.

US-Außenminister Blinken startet neue Nahost-Mission

Washington - Die USA starten einen neuen Vermittlungsversuch, um einen Waffenstillstand zwischen Israel und der radikal-islamischen Hisbollah im Libanon sowie der Hamas im Gazastreifen auszuhandeln. Außenminister Antony Blinken werde am Montag zu seiner elften Nahost-Reise seit Beginn des Gazakrieges vor gut einem Jahr aufbrechen, teilte das Außenministerium in Washington mit. Parallel dazu wurde der US-Gesandte Amos Hochstein in der libanesischen Hauptstadt Beirut erwartet.

Babler soll SPÖ-Klubchef werden

Wien/Traiskirchen - Andreas Babler soll den Parlamentsklub der SPÖ führen. Das hat heute das Parteipräsidium vorgeschlagen. Operativ unterstützt wird er nach APA-Informationen vom bisherigen Klubobmann Philip Kucher. Ob der geschäftsführender oder Vize-Klubchef wird, entscheidet die Vollversammlung des Klubs am Mittwoch. Doris Bures wurde für das Amt der Dritten Nationalratspräsidentin nominiert.

Salzburger SPÖ-Chef Egger-Kranzinger tritt zurück

Salzburg - Der Vorsitzende der Salzburger SPÖ, David Egger-Kranzinger, hat am Montag überraschend seinen Rücktritt mit Jahresende bekannt gegeben. Sein Amt als SPÖ-Klubchef im Landtag wird der 37-Jährige Anfang November zurücklegen. In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz betonte er, dass er sich auf sein Bürgermeisteramt konzentrieren möchte. Egger-Kranzinger ist seit April 2024 Ortschef von Neumarkt am Wallersee. Im Jänner erwarten er und seine Frau überdies ihr erstes Kind.

Anschlagspläne in Europa seit Hamas-Angriff verfünffacht

Wien - Die Zahl der aufgedeckten Terrorpläne in Europa hat sich seit dem Angriff der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen auf Israel vor einem Jahr deutlich erhöht. "Wir beobachten in Gesamt-Europa in den letzten zwölf Monaten, das heißt seit dem 7. Oktober 2023, eine Verfünffachung von Anschlagsplanungen und Anschlagsdurchführungen", sagte die stellvertretende Direktorin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Sylvia Mayer, am Montag bei einer Pressekonferenz.

Wiener Börse tendiert im Verlauf schwächer

Wien - Der ATX verlor am frühen Montagnachmittag 0,55 Prozent auf 3.607,52 Zähler. Der heimische Leitindex weitete seine Abschläge im Gleichschritt mit dem europäischen Umfeld etwas aus. Die US-Futures deuten auch auf eine negative Eröffnung an der Wall Street hin. Die Vorgaben der Aktienmärkte in Asien waren uneinheitlich ausgefallen. Datenseitig rückten Erzeugerpreise aus Deutschland ins Blickfeld der Anleger. Die Meldungslage zu den Unternehmen blieb dünn.

