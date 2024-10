US-Außenminister Blinken in Israel eingetroffen

Beirut/Tel Aviv - US-Außenminister Antony Blinken ist am Dienstag zu Gesprächen über eine mögliche Waffenruhe in Israel eingetroffen. Auf seiner Agenda standen Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant. Zuvor gab es Luftalarm in der israelischen Stadt Tel Aviv. Die Hisbollah-Miliz im Libanon erklärte, sie habe das Gebiet Nirit am Stadtrand mit Raketen beschossen. Israel griff seinerseits erneut südliche Vororte von Beirut an.

14-Jährige in Graz wegen Terrorverdachts vor Gericht

Graz - Eine erst 14-Jährige ist am Dienstag wegen der Verbrechen der terroristischen Vereinigung und Beteiligung in einer kriminellen Organisation vor Gericht gestanden. Ihr wird vorgeworfen, mit der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) sympathisiert und einen Anschlag mit Messer gegen "Ungläubige" am Grazer Jakominiplatz geplant zu haben. Außerdem soll sich das Mädchen mit einem Unbekannten per Chat über den Bau einer Bombe für einen Anschlag ausgetauscht haben.

Putin als Gastgeber bei BRICS-Gipfel in Kasan

Kasan - Zum Gipfeltreffen der sogenannten BRICS-Staaten in der russischen Millionenstadt Kasan an der Wolga werden ab Dienstag 24 Staats- und Regierungschefs erwartet. Die Abkürzung BRICS steht für die Anfangsbuchstaben der fünf Gründungsmitglieder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Gastgeber ist Russlands Präsident Wladimir Putin. Laut Kreml wird Putin am Rand des Gipfeltreffens auch UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres empfangen. Insgesamt sind 36 Länder vertreten.

Drei Tote bei russischem Angriff auf Sumy in Ukraine

Moskau - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ostukrainische Grenzregion Sumy sind nach Angaben des Gouverneurs Ihor Kaltschenko drei Menschen getötet worden. Unter den Opfern sei ein Kind. Bei dem Beschuss in der Nacht auf Dienstag sei ein Wohngebäude getroffen worden, teilte Kaltschenko auf Telegram mit. Die ukrainische Luftabwehr zerstörte indes in der Nacht auf Dienstag 42 von insgesamt 60 russischen Drohnen vor allem über dem Zentrum, dem Süden und Osten der Ukraine.

Autor Felix Mitterer erhält Nestroy-Preis für Lebenswerk

Wien - Der Dramatiker Felix Mitterer (76) wird bei der 25. Nestroy-Verleihung am 24. November mit dem Preis für das Lebenswerk ausgezeichnet. Eine Neuerung gibt es beim bisher vorab kommunizierten Autor*innenpreis, der sich nun in einer eigenen Kategorie mit drei Nominierten findet. Somit gibt es heuer 42 Nominierungen, die am heutigen Dienstag vom Wiener Bühnenverein bekanntgegeben wurden. Die Gala im Wiener Volkstheater wird von ORF III live-zeitversetzt ab 21.05 Uhr übertragen.

Sechsjähriger attackiert und verletzt Lehrerin in Kärnten

Klagenfurt - Ein erst sechsjähriger Bub hat vergangene Woche an einer Kärntner Volksschule eine Lehrerin mit den Fäusten attackiert und verletzt. Die Pädagogin war einige Tage im Krankenstand, sie stand unter Schock und hat Prellungen erlitten. Der Bub wurde bis zum Ende der Herbstferien suspendiert, bestätigte Bildungsdirektorin Isabella Penz am Dienstag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung".

HTL Mödling wegen Pikrinsäure evakuiert

Mödling - Nach der Entdeckung von Pikrinsäure ist am Dienstagvormittag die HTL Mödling evakuiert worden. Spezialisten von Polizei und Feuerwehr standen im Einsatz. Sie waren damit beschäftigt, den Gefahrstoff zu sichern, zu entfernen und zu entsorgen. Verletzt wurde niemand, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner entsprechende Medienberichte.

Nehammer bekommt zum Kanzler den Klubchef hinzu

Wien - Die Parlamentsklubs bestimmen am Mittwoch ihre Spitzenpositionen. Karl Nehammer wird dabei in eine Doppelrolle als Bundeskanzler und VP-Klubchef schlüpfen, wenn ihn die ÖVP-Abgeordneten wie vorgesehen zum Fraktionsvorsitzenden wählen. August Wöginger rückt zur Seite und wird geschäftsführender Klubobmann. Als Zweiter Nationalratspräsident wird Peter Haubner vorgeschlagen.

