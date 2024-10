Nehammer erhält Regierungsbildungsauftrag

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag ÖVP-Chef Karl Nehammer mit der Regierungsbildung beauftragt. Überdies habe er ihn ersucht, umgehend Verhandlungen mit der SPÖ aufzunehmen. Geklärt werden soll weiters, ob es einen dritten Partner brauche. Nehammer nahm den Auftrag am Nachmittag in einem Statement "in aller Redlichkeit und Ernsthaftigkeit an." SPÖ-Chef Andreas Babler zeigte sich "offen für konstruktive Gespräche".

Tödlicher Schussvorfall in Kärntner Kaserne

Spittal/Drau - In der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau ist am Dienstag ein 21-jähriger Grundwehrdiener von seinem Kollegen angeschossen und später in einem Krankenhaus an den Verletzungen gestorben. Der Schuss löste sich laut Aussendung des Verteidigungsministeriums gegen 16.00 Uhr aus der Dienstpistole eines 20-jährigen Wachsoldaten. Die weiteren Hintergründe waren am Dienstagabend noch unklar.

Karriere von Thiem nach Wien-Aus vorbei

Wien - Die Karriere von Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem ist vorbei: Der 31-jährige Niederösterreicher, einst Nummer drei der Welt, hat am Dienstagabend vor 9.800 Fans in der Wiener Stadthalle gegen den favorisierten Italiener Luciano Darderi (ATP-42.) sein Erstrundenmatch verloren. Thiem verabschiedete sich mit einer im ersten Satz sehr guten Leistung, vergab da im Tiebreak einen Satzball und verlor nach 1:32 Stunden mit 6:7(6), 2:6.

Xi bekräftigt auf BRICS-Gipfel Verbundenheit mit Putin

Kasan - Zum Auftakt des Gipfeltreffens der BRICS-Staaten im russischen Kasan hat Chinas Präsident Xi Jinping seine Verbundenheit mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bekräftigt. Er sei fest davon überzeugt, dass die Freundschaft zwischen China und Russland über Generationen hinweg fortbestehen werde, sagte Xi am Dienstag im Beisein Putins im zentralrussischen Kasan. Indiens Ministerpräsident Narendra Modi hatte zuvor Vermittlung im Ukraine-Krieg angeboten.

Blinken drängt bei Netanyahu auf Waffenruhe

Jerusalem - Die Tötung von Hamas-Chef Yahya Sinwar bietet Israel nach den Worten von US-Außenminister Antony Blinken eine günstige Gelegenheit, um auf ein Abkommen zur Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen hinzuwirken. Blinken habe bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu die Notwendigkeit unterstrichen, diese "Chance" zu nutzen, sagte US-Außenamtssprecher Matthew Miller in Jerusalem.

Fünf Tote bei russischen Luftangriffen in der Ukraine

Moskau - Bei neuen russischen Luftangriffen in verschiedenen Gebieten der Ukraine sind laut Behörden und Rettungsdiensten mindestens fünf Menschen getötet worden. In der nordöstlichen Stadt Sumy starben demnach in der Nacht zum Dienstag bei einem Drohnenangriff zwei Erwachsene und ein Kind, in der weiter östlich gelegenen Region Donezk wurden zwei Menschen getötet. Die ukrainische Armee meldete den Vormarsch russischer Truppen in der strategisch wichtigen Stadt Tschassiw Jar.

Lebenslange Haft nach Messerattacke in Wiener Beisl

Wien - Im Prozess rund um eine Messerattacke in einem Wiener Beisl ist Dienstagabend ein 40-Jähriger wegen zweifachen Mordversuchs und absichtlich schwerer Körperverletzung zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zudem wurde der Mann in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Er soll in dem Lokal in Margareten auf drei Gäste losgegangen sein. Der Mann schnappte sich laut Anklage nach einem Streit die Waffe von der Schank und stach auf die Männer ein.

Spannungen Moskau-Berlin wegen Marinequartiers in Rostock

Moskau/Rostock - Die Einweihung eines Marinequartiers in Rostock (ostdeutsches Bundesland Mecklenburg-Vorpommern) sorgt in Russland für Empörung. Das Moskauer Außenministerium bestellte den deutschen Botschafter Alexander Graf Lambsdorff ein, um gegen die Eröffnung des Stützpunkts zur Stärkung der Ostflanke der NATO zu protestieren. Es handle sich um einen Verstoß gegen den 1990 im Zuge der deutschen Einheit geschlossenen "Zwei-plus-Vier-Vertrag", hieß es am Dienstag in einer Erklärung.

