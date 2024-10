Israel treibt Angriffe im Libanon und Gazastreifen voran

Beirut/Jerusalem - Israel treibt Angriffe im Gazastreifen und im Libanon ungeachtet neuer Friedensbemühungen von US-Außenminister Antony Blinken voran. Am Mittwoch wurde erstmals die Hafenstadt Tyros im Süden des Nachbarlandes bombardiert. Die israelische Armee kündigte neue, begrenzte Angriffe in der Grenzregion auf die libanesische Hisbollah an. Im Gazastreifen meldeten Palästinenser 20 Tote durch israelische Angriffe an mehreren Orten.

Rosenkranz vor Präsidiumswahl abwartend

Wien - Der freiheitliche Kandidat für das Amt des Nationalratspräsidenten, Walter Rosenkranz, hat sich vor der konstituierenden Sitzung des Nationalrats bezüglich der Wahl abwartend gezeigt. "Das werden wir sehen", sagte er vor seiner Designierung durch den blauen Klub auf die Frage, ob es eine Mehrheit durch die Abgeordneten geben werde. Die ÖVP signalisierte Unterstützung: "Walter Rosenkranz ist für uns wählbar", meinte der geschäftsführende Klubchef August Wöginger.

Handels-KV - GPA fordert 4,8 Prozent mehr Lohn und Gehalt

Wien - Die Beschäftigten im Handel fordern für den Kollektivvertrag für nächstes Jahr 4,8 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Das ist ein Prozent über der rollierenden Inflation und entspricht dem Abschluss der Metallindustrie. Zu Beginn der KV-Verhandlungen Mittwochmittag hatten die Arbeitgeber eine Erhöhung über die Jahresinflation von 3,8 Prozent jedenfalls ausgeschlossen. Neben dem Lohnplus fordern die Arbeitnehmervertreter auch mehr Freizeit.

Organ erfolgreich unter null Grad mit Flieger transportiert

Innsbruck/Baltimore (Maryland) - An der Medizinischen Universität Innsbruck wartet man mit einem wohl bahnbrechenden Erfolg im Bereich der Transplantationsforschung auf: Fünfmal wurden im vergangenen Jahr erfolgreich entnommene Schweinenieren mittels einer neuen Transport-Technologie in Flügen aus den USA nach Tirol transportiert - und dies weltweit erstmalig bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Dabei konnte bewiesen werden: Auch nach 72 Stunden Transportzeit war das Organ noch voll funktionsfähig.

Putin: BRICS-Gipfel erörtert finanzielle Zusammenarbeit

Kasan - Russlands Präsident Wladimir Putin hat bei der Eröffnung des BRICS-Gipfels am Mittwoch in der russischen Stadt Kasan eine vertiefte finanzielle Zusammenarbeit angeregt. Diese sei ein ebenso wichtiges Thema wie die Erweiterung der Gruppe sprach vom Beitrittswunsch vieler Länder des Globalen Südens. Es gebe mehr als 30 Länder, die sich dem Bündnis anschließen wollten, sagte Putin. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping forderte indes eine Deeskalation in der Ukraine.

USA sehen Beweise für nordkoreanische Soldaten in Russland

Seoul/Rom - Die US-Regierung hat gesicherte Erkenntnisse, dass sich nordkoreanische Truppen in Russland aufhalten. Das sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Rande eines Besuches in Rom vor Journalisten. "Was genau tun sie dort? Das bleibt abzuwarten", sagte er. Auch die NATO hat nach eigenen Angaben "Beweise", dass Nordkorea Soldaten nach Russland entsendet hat. Verbündete hätten die Stationierung nordkoreanischer Truppen bestätigt, erklärte NATO-Sprecherin Farah Dakhlallah.

EU-Kommission verhängt Millionenstrafe gegen ÖBB und ČD

Brüssel - Die EU-Kommission hat eine Wettbewerbsstrafe von insgesamt 48,7 Mio. Euro gegen die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und die tschechische Bahn Česk� dr�hy (ČD) verhängt. Die beiden Bahnunternehmen hatten Absprachen getroffen, um den neuen Marktteilnehmer RegioJet am Zugang zu gebrauchten Waggons zu hindern und so den Wettbewerb einzuschränken, wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch mitteilte. Die ÖBB müssen rund 16,7 Mio. Euro hinlegen, die ČD rund 32 Mio. Euro.

Bundesheer präsentiert sich zum Nationalfeiertag

Wien - Am Nationalfeiertag wird das Bundesheer wie gewohnt in Wien und diesmal auch in Salzburg zu einer Informations- und Leistungsschau laden. Es sei ein "wichtiger Tag", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz am Wiener Heldenplatz. Deshalb werde ein "Großaufgebot" gefahren, das Heer wolle "zeigen, was es kann". Neben der Angelobung Hunderter Rekrutinnen und Rekruten soll auch neue Gerätschaft präsentiert werden.

Wiener Börse notiert leichter

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch im Nachmittagshandel mit leichterer Tendenz präsentiert. Der ATX gab 0,31 Prozent auf 3.572 Einheiten nach. Damit steht der heimische Leitindex bereits vor seinem 3. Verlusttag in Folge. Abwärts ging es mit den schwergewichteten Banken. Raiffeisen Bank International verbilligten sich um 0,4 Prozent. Die Aktionäre der Erste Group mussten ein Minus von 0,5 Prozent verbuchen und BAWAG gaben um 0,6 Prozent nach.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red