ÖVP und SPÖ beginnen Sondierungen für Koalition

Wien - ÖVP und SPÖ starten am Freitag die Sondierungsgespräche für eine neue Regierung. Die Hauptverhandler wollen dabei organisatorische Details, die nächsten Schritte und erste inhaltliche Themenbereiche klären. ÖVP-Chef Karl Nehammer, der von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden ist, trifft am Freitag auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und seinen bisherigen Koalitionspartner, Grünen-Chef Werner Kogler, zu Gesprächen.

Mordermittlungen nach Tod von Grundwehrdiener in Kärnten

Spittal an der Drau/Klagenfurt - Im Fall des getöteten 21-jährigen Grundwehrdieners in Kärnten hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt Ermittlungen wegen Mordverdachts gegen den gleichaltrigen Verdächtigen aufgenommen und U-Haft beantragt, wie eine Sprecherin der Anklagebehörde erklärte. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Sein Verteidiger, der Salzburger Rechtsanwalt Kurt Jelinek, sprach am Donnerstagabend gegenüber der APA von einem "extrem tragischen Unfall".

Rosenkranz ist erster blauer Nationalratspräsident

Wien - Walter Rosenkranz ist erster Nationalratspräsident aus dem Lager der FPÖ. Bei der Abstimmung im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Nationalrats erhielt er 100 von 162 gültigen Stimmen. Das entspricht 61,7 Prozent. Peter Haubner (ÖVP) wurde zum Zweiten Präsidenten, Doris Bures (SPÖ) zur Dritten Präsidentin gewählt. Rosenkranz' Ergebnis liegt klar unter dem von Wolfgang Sobotka vor fünf Jahren (88 Prozent), aber über jenem beim ersten Antritt Sobotkas (61,3).

Freispruch nach Mordprozess um totes Baby

Wien - Der Mordprozess um ein mutmaßlich vom Vater getötetes Baby ist Donnerstagabend am Wiener Straflandesgericht mit einem Freispruch zu Ende gegangen. Die Geschworenen verneinten die Frage nach dem Mord und dem Mordversuch. Dem 30-Jährigen war vorgeworfen worden, seinem drei Monate alten Sohn mit zumindest bedingtem Tötungsvorsatz schwerste Kopfverletzungen zugefügt zu haben. Laut einem gerichtsmedizinischen Gutachten starb der Bub "eindeutig" an den Folgen eines Schütteltraumas.

Fund von Toter in Adnet: Sohn dringend tatverdächtig

Adnet/Hallein/Berchtesgaden - Nach dem Fund einer weiblichen Leiche am Dienstagabend in einem Wohnhaus in Adnet (Tennengau) hat die Polizei am Donnerstagabend den 31-jährigen Sohn des Opfers festgenommen. Wie Polizeisprecher Hans Wolfgruber zur APA sagte, gilt der Mann als dringend tatverdächtig. Er soll bei seinen Vernehmungen widersprüchliche Angaben gemacht haben, die mit der Spurenlage am Tatort und den bisherigen Ermittlungserkenntnissen nicht in Einklang zu bringen seien.

Trump bezeichnet EU als "Mini-China"

Washington/EU-weit/Brüssel - Der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat das Handelsdefizit gegenüber der Europäischen Union beklagt und diese als "Mini-China" bezeichnet. "Sie nehmen unsere Autos nicht, sie nehmen unsere landwirtschaftlichen Produkte nicht, sie nehmen gar nichts", sagte Trump am Donnerstag in einem Radio-Interview. "Wissen Sie, die EU ist ein Mini-, aber nicht so mini, ein Mini-China", fuhr Trump fort.

Kein Putin-Dementi zu Nordkorea-Soldaten in Russland

Kasan - Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine Entsendung nordkoreanischer Truppen nach Russland nicht abgestritten. "Russland hat nie daran gezweifelt, dass es der Demokratischen Volksrepublik Korea mit der Zusammenarbeit mit Russland ernst ist, wir arbeiten mit unseren nordkoreanischen Freunden zusammen", sagte Putin am Donnerstag im russischen Kasan auf Journalisten-Nachfrage. "Was wir tun, ist unsere Sache", sagte Putin nach dem BRICS-Gipfel bei einer Pressekonferenz.

EU-Parlament ehrt Venezuelas Opposition mit Sacharow-Preis

Straßburg/Caracas - Der Sacharow-Preis des Europaparlaments geht an die venezolanischen Oppositionellen Mar�a Corina Machado und Edmundo Gonz�lez Urrutia. "In ihrem Streben nach einem gerechten, freien und friedlichen Machtwechsel haben sie furchtlos Werte verteidigt, die Millionen Venezolanern und dem Europäischen Parlament so am Herzen liegen: Gerechtigkeit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit", teilte das EU-Parlament in Straßburg mit.

