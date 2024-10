ÖVP und SPÖ beginnen Sondierungen für Koalition

Wien - ÖVP und SPÖ starten am Freitag die Sondierungsgespräche für eine neue Regierung. Die Hauptverhandler wollen dabei organisatorische Details, die nächsten Schritte und erste inhaltliche Themenbereiche klären. ÖVP-Chef Karl Nehammer, der von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden ist, trifft am Freitag auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und seinen bisherigen Koalitionspartner, Grünen-Chef Werner Kogler, zu Gesprächen.

Mordermittlungen nach Tod von Grundwehrdiener in Kärnten

Spittal an der Drau/Klagenfurt - Im Fall des getöteten 21-jährigen Grundwehrdieners in Kärnten hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt Ermittlungen wegen Mordverdachts gegen den gleichaltrigen Verdächtigen aufgenommen und U-Haft beantragt, wie eine Sprecherin der Anklagebehörde erklärte. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Sein Verteidiger, der Salzburger Rechtsanwalt Kurt Jelinek, sprach am Donnerstagabend gegenüber der APA von einem "extrem tragischen Unfall".

Zahl der Toten durch Sturm "Trami" auf Philippinen steigt

Manila - Der schwere Tropensturm "Trami" hat auf den Philippinen eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Betroffen ist vor allem die Hauptinsel Luzon, auf der auch die Hauptstadt Manila liegt. Die Zahl der Todesopfer sei auf 36 gestiegen, teilte die Polizei mit. Die meisten starben in der Region Bicol, wo Schlammlawinen vom Vulkan Mayon zahlreiche Häuser und Fahrzeuge unter sich begruben. Der Mayon zählt zu den aktivsten Vulkanen der Welt.

100-Millionen-Zahlung nach Brückeneinsturz in Baltimore

Washington - Der Besitzer und der Betreiber jenes Containerschiffs, das im März eine große Autobahnbrücke in der US-Ostküstenmetropole Baltimore zum Einsturz brachte, wollen mehr als 100 Millionen Dollar (knapp 94 Mio. Euro) als Wiedergutmachung zahlen. Mit der Einigung will das US-Justizministerium seine Klage mit einer Forderung in ähnlicher Größenordnung fallenlassen. Dafür muss der Richter zunächst der Vereinbarung zustimmen. Bei dem Unglück starben sechs Menschen.

G20 glauben an "weiche Landung" der Weltwirtschaft

Washington - Die Finanzminister der G20-Staaten erwarten einen positiven Verlauf der weltweiten Wirtschaftsentwicklung. "Wir sehen gute Aussichten für eine sanfte Landung der Weltwirtschaft, auch wenn noch zahlreiche Herausforderungen bestehen", hieß es am Donnerstag in der gemeinsamen Erklärung, die zum Abschluss des G20-Finanzministertreffens am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington veröffentlicht wurde.

Israel schickt wieder Delegation zu Geisel-Gesprächen

Doha - Der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, reist am Sonntag in den Golfstaat Katar, um Gesprächen über eine Freilassung von Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas zu führen. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu teilte mit, Barnea reise auf Anweisung des Regierungschefs zu einem Treffen mit dem CIA-Chef William Burns sowie Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani nach Doha.

Fund von Toter in Adnet: Sohn dringend tatverdächtig

Adnet/Hallein/Berchtesgaden - Nach dem Fund einer weiblichen Leiche am Dienstagabend in einem Wohnhaus in Adnet (Tennengau) hat die Polizei am Donnerstagabend den 31-jährigen Sohn des Opfers festgenommen. Wie Polizeisprecher Hans Wolfgruber zur APA sagte, gilt der Mann als dringend tatverdächtig. Er soll bei seinen Vernehmungen widersprüchliche Angaben gemacht haben, die mit der Spurenlage am Tatort und den bisherigen Ermittlungserkenntnissen nicht in Einklang zu bringen seien.

Trump bezeichnet EU als "Mini-China"

Washington/EU-weit/Brüssel - Der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat das Handelsdefizit gegenüber der Europäischen Union beklagt und diese als "Mini-China" bezeichnet. "Sie nehmen unsere Autos nicht, sie nehmen unsere landwirtschaftlichen Produkte nicht, sie nehmen gar nichts", sagte Trump am Donnerstag in einem Radio-Interview. "Wissen Sie, die EU ist ein Mini-, aber nicht so mini, ein Mini-China", fuhr Trump fort.

