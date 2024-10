Streit um Georgien-Wahl: Regierungspartei zum Sieger erklärt

Tiflis - In Georgien streiten die prowestliche Opposition und die nationalkonservative Regierungspartei um das Ergebnis der Parlamentswahl. Die Wahlkommission erklärte die regierende Partei des reichsten Mannes des Landes, Bidsina Iwanischwili, zur Siegerin mit rund 54 Prozent der Stimmen. Die verschiedenen Blöcke der proeuropäischen Opposition erkannten das Ergebnis nicht an. Internationale Wahlbeobachter und georgische NGO's beklagten eine Vielzahl von Wahlrechtsverstößen.

Lkw in Israel in Bushaltestelle gefahren

Tel Aviv - Nördlich von Tel Aviv ist am Sonntag ein Lkw in eine Bushaltestelle in der Nähe eines Militärstützpunktes gefahren. Nach Polizeiangaben wurden bei dem Vorfall in Ramat Hasharon mindestens 24 Menschen verletzt. Der Lkw-Fahrer sei "neutralisiert" worden. Ob es sich um einen Anschlag handelte, teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Palästinenser: Mindestens 45 Tote bei Angriffen in Gaza

Gaza - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben am Sonntag mindestens 45 Palästinenser getötet worden. Die meisten von ihnen seien im Norden des Küstenstreifens ums Leben gekommen, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Unter anderem seien 20 Menschen bei einem Luftangriff auf Häuser in Jabalia getötet worden. Das israelische Militär erklärte, es habe in der Region in den vergangenen 24 Stunden "mehr als 40 Terroristen eliminiert".

ÖGK-Obmann fordert eine Milliarde Euro mehr für Gesundheit

Wien - Der Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Andreas Huss, forderte "zumindest eine Milliarde Euro" mehr für die Gesundheit. "Dann sind die Dinge, die dringend notwendig sind, finanzierbar", sagte Huss am Sonntag in der ORF-Pressestunde. Konkret meint er damit unter anderem den Ausbau des niedergelassenen Bereichs, einen neuen Gesamtvertrag mit einheitlichem Leistungskatalog und den Ausbau der psychosozialen Versorgung.

Jugendlicher soll in den USA Familie getötet haben

Seattle - Die brutale Tötung von fünf Familienmitgliedern erschüttert den US-Bundesstaat Washington. Der 15 Jahre alte Sohn der getöteten Eltern wurde am Donnerstag des fünffachen Mordes und des versuchten Mordes angeklagt, berichten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Der Vater, die Mutter und die drei Kinder im Alter von sieben, neun und 13 Jahren wurden Montag früh erschossen in dem Haus der Familie in Fall City aufgefunden.

Japans Regierungskoalition verliert Mehrheit

Tokio - Japans regierende Liberaldemokratische Partei LDP des neuen Ministerpräsidenten Shigeru Ishiba hat bei der Wahl zum mächtigen Unterhaus des Parlaments Prognosen zufolge ein Debakel erlebt. Die von einem Parteispendenskandal erschütterte LDP habe ihre bisherige alleinige Mehrheit verloren, berichteten japanische Medien übereinstimmend auf Basis von Wählerbefragungen nach Schließung der Wahllokale.

Mann in Steiermark attackierte Schwangere und ihr Kind

Graz - Ein 29-Jähriger wird verdächtigt, am Samstag ein Mehrparteienhaus im Bezirk Graz-Umgebung angezündet und seine Lebensgefährtin sowie deren Tochter verletzt zu haben. Darüber hinaus soll er die Frau mit dem Umbringen bedroht haben. Der Mann befand sich mit der 35-Jährigen laut Polizei in einer On-off-Beziehung und soll erst vor zwei Wochen wieder in das Wohnhaus eingezogen sein. Bisher verweigerte er jede Aussage, die Ermittlungen dauerten am Sonntag noch an.

Kind in Frankreich in Auto von Schüssen getroffen

Rennes - Ein Fünfjähriger ist in Frankreich von Schüssen getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind sei im Wagen seines Vaters von zwei Geschossen am Kopf getroffen worden, hieß es von der Staatsanwaltschaft Rennes. Der Mann hatte sein Kind am Samstagabend aus einem Viertel der bretonischen Stadt, in dem bereits am Morgen Schüsse gefallen und Vermummte durch die Straßen gezogen waren, zur Mutter bringen wollen.

