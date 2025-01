ÖVP und SPÖ verhandeln ohne NEOS weiter

Wien - ÖVP und SPÖ wollen es nun doch zu zweit versuchen: Die Verhandlungen über eine Dreierkoalition zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS sind geplatzt, weil die Pinken am Freitag das Handtuch warfen. Es dauerte schließlich bis zum Abend, bis klar wurde, dass Volkspartei und Sozialdemokraten die Gespräche fortsetzen wollen. Im Nationalrat verfügen sie freilich nur über eine hauchdünne Mehrheit von einem Mandat Überhang.

Trauerfeiern für verstorbenen US-Präsidenten Carter beginnen

Washington/Plains (Georgia) - In den USA beginnen am Samstag die sechstägigen Trauerfeiern für den im Alter von 100 Jahren verstorbenen früheren Präsidenten Jimmy Carter. Auftakt ist in seinem Heimatort Plains (Bundesstaat Georgia) ein Trauerzug zur Erdnussfarm seiner Eltern, bevor der Sarg mit dem Leichnam für einige Tage in Atlanta aufgebahrt wird. Am 7. Jänner wird dies im US-Kapitol in Washington geschehen, zwei Tage später findet in der National Cathedral die Zeremonie für das Staatsbegräbnis statt.

Doskozil kämpft für SPÖ-Verbleib in Landesregierung

Eisenstadt - SPÖ-Spitzenkandidat Hans Peter Doskozil will bei der burgenländischen Landtagswahl am 19. Jänner mit seiner Partei das 18. Mandat erhalten und so stark werden, dass keine Regierung ohne SPÖ gebildet werden kann. Derzeit verfügen die Roten über eine absolute Mehrheit. Eine solche sei in Zeiten, in denen Regierende einen schweren Stand haben, aber schwierig: "Ich bin ein Realist", meinte der Landeshauptmann im APA-Interview. Als Regierungspartner kämen alle Parteien infrage.

Strafmaß in Trump-Schweigegeldprozess am 10. Jänner

Washington - In der Affäre um Schweigegeldzahlungen an eine ehemalige Pornodarstellerin hat der künftige US-Präsident Donald Trump die geplante Strafmaß-Verkündung vor seinem Amtsantritt als "illegitimen politischen Angriff" bezeichnet. "Dieser illegitime politische Angriff ist nichts anderes als eine Farce", schrieb Trump am Freitag in seinem Onlinenetzwerk Truth Social. Der Richter Juan Merchan hatte zuvor angekündigt, das Strafmaß gegen den Republikaner am 10. Jänner bekannt zu geben.

Truck-Explosion in Las Vegas vermutlich Selbstmord

Las Vegas/Washington - Ermittler haben den für die Explosion eines Elektro-Pick-up-Trucks vor dem Trump-Hotel in Las Vegas verantwortlichen US-Soldaten abschließend identifiziert und behandeln seine Tat als Selbsttötung. Obwohl der Vorfall mehr Aufsehen errege als sonst, "scheint es sich letztlich um einen tragischen Suizid eines hochdekorierten Kriegsveteranen zu handeln, der mit einer posttraumatischen Belastungsstörung und anderen Problemen zu kämpfen hatte", sagte FBI-Ermittler Spencer Evans.

Myanmars Militärregierung kündigt Amnestie für Gefangene an

Naypyidaw - Die Militärregierung von Myanmar wird Tausende Gefangene im Rahmen einer Amnestie anlässlich des Unabhängigkeitstages freilassen. Dies berichteten staatliche Medien am Samstag. Demnach sollen 5.864 Gefangene freigelassen werden, darunter auch 180 Ausländer. 2021 hatte das Militär unter Führung von General Min Aung Hlaing die demokratisch gewählte Regierung der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gestürzt. Es kam zu Massenprotesten, die in einem Bürgerkrieg mündeten.

Mindestens sechs Tote bei Busunfall in Peru

Lima - Bei einem schweren Busunglück in Peru sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Sechs weitere Insassen wurden nach Behördenangaben vermisst, nachdem der Bus am Freitag (Ortszeit) in der westlichen Region Ancash von der Straße abgekommen und in einen Fluss gestürzt war. Insgesamt 32 Menschen wurden demnach bei dem Unglück verletzt.

Tödlicher Skiunfall im Stubaital

Stubaier Gletscher - Beim Skifahren außerhalb der gesicherten Pisten ist am Freitag ein Niederländer am Stubaier Gletscher im Gemeindegebiet von Neustift im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben fuhr der 23-Jährige auf Steine auf, stürzte und prallte gegen einen Felsen. Dabei sei der Niederländer so schwer verletzt worden, dass der junge Mann trotz sofortiger Ersthilfe durch Pistenrettung und die Besatzung eines Notarzthubschraubers an Ort und Stelle starb.

