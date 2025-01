ÖVP bricht Koalitionsverhandlungen mit SPÖ ab

Wien/Innsbruck - ÖVP-Chef Karl Nehammer bricht die Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ ab. Das teilte die Volkspartei der APA Samstagabend schriftlich mit. "Eine Einigung ist in wesentlichen Kernpunkten nicht möglich, so hat es keinen Sinn für eine positive Zukunft Österreichs", erklärte Nehammer darin.

Trauerfeiern für verstorbenen US-Präsidenten Carter begonnen

Plains (Georgia) - In den USA haben die sechstägigen Trauerfeierlichkeiten für den im Alter von 100 Jahren gestorbenen früheren Präsidenten Jimmy Carter begonnen. Sein in die US-Flagge gehüllter Sarg wurde am Samstag durch seinen Heimatort Plains im Bundesstaat Georgia gefahren. Zahlreiche Menschen säumten die Straßen, um den Trauerzug zu sehen.

Offenbar 41 Tote bei Angriffen Israels im Gazastreifen

Gaza/Tel Aviv - Die israelische Armee hat bei mehreren Angriffen im Gazastreifen einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA zufolge mindestens 41 Menschen getötet. Zahlreiche weitere Menschen seien bei den Angriffen in Jabalia im Norden sowie Deir al-Balah im Zentrum und Rafah im Süden des Küstenstreifens verletzt worden, schrieb die Agentur unter Berufung auf Angaben aus medizinischen Kreisen in dem Küstenstreifen.

Hamas veröffentlicht weiteres Geisel-Video

Gaza - Die islamistische Hamas hat israelischen Medienberichten zufolge ein weiteres Video einer aus Israel entführten Geisel veröffentlicht. Die junge Soldatin (19) war bei dem beispiellosen Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 von ihrem Einsatzort Nahal Oz am Grenzzaun zum Gazastreifen entführt worden. Sie gehörte zu den militärischen Beobachtertruppen, die vor dem Hamas-Angriff Vorgesetzte vergeblich vor verdächtigen Aktivitäten im Gazastreifen gewarnt hatten.

Mann misshandelte Frau stundenlang in Wiener Wohnung

Wien - Einen besonders schweren Fall von häuslicher Gewalt hat eine Frau am Freitag in Wien über sich ergehen lassen müssen: Stundenlang wurde die 34-Jährige von ihrem Partner geschlagen und misshandelt. Sie erlitt sichtbare Verletzungen am Kopf und am Körper und wurde schlussendlich blutüberströmt von Beamten in ihrer eigenen Wohnung in Margareten vorgefunden. Das Martyrium wurde beendet, weil besorgte Nachbarn die Exekutive alarmiert hatten, teilte die Polizei am Samstag mit.

Vogelgrippe: USA investieren mehr als 300 Millionen Dollar

Washington - Die USA wollen mehrere hundert Millionen Dollar in den nationalen Kampf gegen die Vogelgrippe investieren. Wie die Regierung des scheidenden Präsidenten Joe Biden am Freitag (Ortszeit) mitteilte, sollen 306 Millionen Dollar (296 Millionen Euro) in Bereitschafts- und Überwachungsprogramme sowie die medizinische Forschung gegen das H5N1-Virus fließen.

Ukraine macht 81 russische Drohnen unschädlich

Kiew (Kyjiw)/St. Petersburg - Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Samstag 34 von 81 russischen Drohnen abgeschossen. 47 Drohnen seien "verloren gegangen", teilte die Luftwaffe mit. Damit bezog sie sich offenbar auf die Praxis, die Elektronik der unbemannten Flugkörper zu stören und sie so vom Ziel abzubringen. Die abgeschossenen Drohnen hätten Privathäuser in den Regionen Tschernihiw und Sumy beschädigt.

Toter und Verletzte bei Polizeirazzia in Rotterdam

Rotterdam - Bei einer Polizeirazzia in Rotterdam hat es einen Toten und zwei Verletzte gegeben. Ein Einsatzkommando habe am frühen Morgen eine Wohnung gestürmt, um Verdächtige in einem Mordfall festzunehmen. Dabei sei es zu einem Schusswechsel gekommen, teilte die niederländische Polizei mit. Einer der Verdächtigen kam ums Leben, ein weiterer wurde verletzt, ebenso wie eine dritte Person, die sich in der Wohnung befand. Ein Beamter wurde von einem Schuss getroffen, blieb aber unverletzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red