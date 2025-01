Waldbrand bei Los Angeles schlägt Tausende in die Flucht

Los Angeles - Die verheerenden Waldbrände im Umkreis der US-Metropole Los Angeles haben sich rasant auf eine Fläche von insgesamt fast 16 Quadratkilometern ausgebreitet. Starker Wind mit einer Geschwindigkeit von bis zu 96 Kilometern pro Stunde facht das Feuer an und erschwert die Brandbekämpfung aus der Luft. Mindestens 30.000 Menschen, darunter auch etliche Prominente, sind von Evakuierungen betroffen.

Treffen der Parteichefs zu Koalition wohl noch am Mittwoch

Wien - Die Koalitionsgespräche zwischen FPÖ und ÖVP nehmen an Fahrt auf. Nachdem der Freiheitlichen-Obmann Herbert Kickl bereits nach dem blauen Präsidium tags zuvor eine Einladung an sein Gegenüber, Christian Stocker, ausgesprochen hat, könnten sich beide bereits am Mittwoch treffen, wie die APA aus Parteikreisen erfuhr. Inhaltliche Verhandlungen sind für Freitag anvisiert, wenn sich die Steuerungsgruppen beider Parteien treffen könnten.

Schallenberg wird Übergangskanzler

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) führt ab kommendem Freitag die Regierung. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird ihn an diesem Tag "mit der Fortführung der Verwaltung des Bundeskanzleramtes und mit dem Vorsitz in der einstweiligen Bundesregierung betrauen", wie es aus der Hofburg zur APA hieß. Notwendig ist dieser Schritt, weil Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) nach dem Scheitern der Regierungsverhandlungen von ÖVP, SPÖ und NEOS mit Freitag sein Amt niederlegt.

Überlebende nach Erdbeben in Tibet geborgen

Peking - Nach dem schweren Erdbeben in der Himalaya-Region Tibet im Südwesten Chinas haben Rettungskräfte weitere Überlebende geborgen. Bei Minusgraden zogen sie am Mittwoch Verletzte aus den Trümmern eingestürzter Häuser, wie im staatlichen chinesischen Fernsehsender CCTV zu sehen war. Bei dem Beben der Stärke 6,8 waren am Dienstag mindestens 126 Menschen ums Leben gekommen und weitere 188 verletzt worden.

Ukraine bestätigt Einnahme von Kurachowe durch Russen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der regierungsnahe ukrainische Militärkanal Deep State hat die Einnahme der strategisch wichtigen Kleinstadt Kurachowe im Osten des angegriffenen Landes durch russische Truppen bestätigt. Fast die gesamte Stadt im Gebiet Donezk sei von russischen Streitkräften besetzt, was ihnen die Möglichkeit biete, nach Westen vorzustoßen, schrieben die Militärexperten. In der Nacht gab es gegenseitige Drohnenangriffe. Die Ukraine griff einen wichtigen Militärstandort in Russland an.

Kritik an Trumps Plänen zu Grönland und Panama

Washington/Panama-Stadt/Nuuk - Nachdem der designierte US-Präsident Donald Trump den Einsatz von militärischem oder wirtschaftlichem Druck nicht ausgeschlossen hat bei seinem Bestreben, Kontrolle über den Panamakanal und Grönland zu erlangen, kommt am Mittwoch von den Betroffenen Kritik. "Die Souveränität unseres Kanals ist nicht verhandelbar", sagte Panamas Außenminister Javier Mart�nez-Acha bei einer Pressekonferenz.

Novomatic verkauft Admiral Österreich an Tipico

Wien/Gumpoldskirchen - Die Novomatic beabsichtigt den Verkauf von Admiral Österreich an Tipico, einen Anbieter von Wetten und Online-Spielen in Deutschland. Admiral Österreich bietet Wetten und an 150 Standorten Glücksspielgeräte an. Dazu hat der österreichische Glücksspielkonzern mit Tipico eine Vereinbarung über den Verkauf der Admiral-Mutter Atlas Group GmbH abgeschlossen, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Behördliche Genehmigungen stehen noch aus.

EU verschenkt wieder 36.000 Zugtickets an 18-Jährige

Brüssel - 35.762 Europäerinnen und Europäer unter 18 können wieder mit kostenlosen Zugtickets quer durch Europa reisen. Die Europäische Kommission hat am Mittwoch in Brüssel die Gewinnerinnen und Gewinner der Herbst-Runde ihres DiscoverEU-Programms bekanntgeben. Auch 718 junge Österreicherinnen und Österreicher können wieder mit einem Travel-Pass und der DiscoverEU-Jugendkarte bis zu 30 Tage lang die Kulturen aller Länder Europas erkunden.

