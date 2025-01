Verheerende Brände im Großraum Los Angeles

Los Angeles - Verheerende Brände haben im Großraum Los Angeles eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Die Flammen griffen Mittwochabend auf die berühmte Hügelkette Hollywood Hills über, Teile des Stadtviertels müssen evakuiert werden. Bisher kamen Behördenangaben zufolge fünf Menschen ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Medienberichten zufolge sind rund 130.000 Menschen auf der Flucht, mehr als 1.000 Gebäude wurden zerstört. Rund 7.500 Einsatzkräfte kämpften gegen Brände.

Brände in L.A. machen auch vor Hollywood nicht Halt

Hollywood/Los Angeles - Die verheerenden Brände im Großraum Los Angeles machen auch vor Hollywood nicht Halt: Das Zentrum der Filmmetropole wurde für die Öffentlichkeit gesperrt, für die kommenden Tage geplante Preisverleihungen und Nominierungsverkündigungen wurden verschoben. Zudem mussten etliche Prominente ihre Häuser verlassen, darunter auch der österreichischer Regisseur Robert Dornhelm.

Mann in Kärnten baut mehrere Unfälle auf Flucht vor Polizei

St. Veit an der Glan - Ein 28-jähriger Niederösterreicher hat sich am Mittwochabend eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei in Kärnten geliefert. Der Mann beschleunigte auf bis zu 200 km/h und verursachte mehrere Unfälle mit Sachschaden, bevor er gestoppt wurde. Vier Privat-Pkw und zwei Polizeiautos wurden beschädigt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Seit zwei Monaten protestieren Studenten in Serbien

Belgrad - Seit fast zwei Monaten blockieren die Studenten in Serbien aus Protest gegen die Regierung den Betrieb aller Fakultäten an den staatlichen Universitäten. Weder Prügeltrupps noch "freundschaftliche" Gespräche mit Mitarbeitern des Inlandsgeheimdienstes BIA, zu denen viele Studenten und ihre Eltern vorgeladen wurden, vermochten sie zu beenden. Nun hoffen die Behörden auf die bevorstehende Prüfungssaison.

Steirischer Schulwart nach Unfall in künstlichem Tiefschlaf

Anger - Ein Schulwart ist Mittwochmittag in einer steirischen Volksschule bei Arbeiten an einer Deckenlampe rund fünf Meter von einer Leiter gefallen und beim Aufschlagen auf einen Betonboden schwer verletzt worden. Schulangehörige hörten den Sturz, fanden den 44-Jährigen und riefen die Rettung. Der Mann war zwar ansprechbar, aber zeitlich und örtlich desorientiert. Er wurde in den künstlichen Tiefschlaf versetzt und von der Crew des Rettungshubschraubers ins LKH Graz überstellt.

Mehr als 100.000 Menschen auf der Flucht im Ostkongo

Goma - Nach tagelangen Kämpfen um die rohstoffreiche Stadt Masisi im Ostkongo sind nach Angaben des UNO-Nothilfebüros (OCHA) mehr als 100.000 Menschen auf der Flucht. Nachdem die Miliz M23 am Wochenende das Stadtzentrum erobert hatte, übernahmen die Streitkräfte nach eigenen Angaben wieder die Kontrolle über dieses Gebiet. "Unsere Truppen haben die Initiative wiedererlangt", sagte der kongolesische Regierungssprecher Patrick Muyaya nach einer Sitzung des Verteidigungsrates.

Nepp wird FPÖ-Spitzenkandidat bei der Wien-Wahl

Wien - Die Wiener FPÖ hat ihren Landesparteiobmann Dominik Nepp zum Spitzenkandidaten für die heuer stattfindende Wiener Gemeinderatswahl gekürt. Er wurde bei einer Sitzung des Landesparteivorstandes einstimmig nominiert, teilte die FPÖ der APA am Donnerstag mit. "Es ist mir eine Ehre, als Spitzenkandidat für die FPÖ ins Rennen gehen zu dürfen. Mein oberstes Ziel ist es, Fairness für alle Leistungsbereiten in Wien herzustellen", betonte Nepp.

