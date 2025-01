Linzer wählen am Sonntag neues Stadtoberhaupt

Linz - 151.668 Linzerinnen und Linzer sind am Sonntag aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Nachdem sieben Kandidatinnen und Kandidaten von SPÖ, ÖVP, Grünen, FPÖ, NEOS, KPÖ und Linz+ antreten, ist nicht davon auszugehen, dass eine oder einer von ihnen beim ersten Urnengang die absolute Mehrheit erreicht. Wahlschluss ist um 16 Uhr. Termin für eine Stichwahl wäre der 26. Jänner.

Zahl der Todesopfer bei L.A.-Bränden auf 16 gestiegen

Los Angeles - Die Zahl der Todesopfer infolge der Brände in und um Los Angeles ist nach offiziellen Angaben auf mindestens 16 gestiegen. Die jüngste Opferzahl geht aus einer am Samstag (Ortszeit) veröffentlichten Liste der Abteilung für Gerichtsmedizin im Verwaltungsbezirk Los Angeles hervor. Demnach wurden fünf Leichen in und um den Stadtteil Pacific Palisades aufgefunden, elf in und um die Vorstadt Pasadena. Bisher waren die Behörden von insgesamt elf Todesopfern ausgegangen.

Rufe nach Trump nach Bränden in L.A. mehren sich

Los Angeles/Washington - Wegen der verheerenden Feuer in Los Angeles mehren sich Rufe nach einer Unterstützung durch Donald Trump. Kathryn Barger vom Verwaltungsbezirk Los Angeles lud den designierten US-Präsidenten ein, sich ein Bild von den immensen Schäden zu machen. Auf der Plattform X postete die Republikanerin einen Brief an ihren Parteikollegen, der am 20. Jänner die Amtsgeschäfte von Präsident Joe Biden übernimmt. Außerdem bat Barger Trump, den Menschen beizustehen.

Kärnten entscheidet über ein Windkraftverbot

Klagenfurt - In Kärnten findet am Sonntag eine mit Spannung erwartete Volksbefragung über ein mögliches Verbot für die Aufstellung weiterer Windräder statt. Berechtigt, an der Befragung teilzunehmen, sind alle Kärntnerinnen und Kärntner über 16 Jahren. Die Wahllokale schließen bereits kurz nach Mittag, weshalb das Ergebnis schon am Sonntagnachmittag erwartet wird. Im Vorfeld der Befragung war von einem knappen Rennen die Rede.

Stichwahl um kroatisches Präsidentenamt

Zagreb - Kroatien wählt am Sonntag einen neuen Staatspräsidenten. In der Stichwahl stehen sich Amtsinhaber Zoran Milanović und der Kandidat der konservativen Regierungspartei HDZ, Dragan Primorac, gegenüber. Nach seinem überzeugenden Sieg im ersten Wahlgang, als er die erforderliche absolute Mehrheit um weniger als einen Prozentpunkt verpasste, gilt Milanović als klarer Favorit für seine Wiederwahl.

Scholz hofft auf ein Winterwunder

Berlin - Sechs Wochen vor der Bundestagswahl hat der SPD-Sonderparteitag in Berlin den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz offiziell zum Kanzlerkandidaten gekürt. Zuvor hatte Scholz seine Partei auf eine Aufholjagd in der heißen Phase des Wahlkampfs eingeschworen. "Winterwahlkämpfe können ein gutes Ende haben", sagte er in seiner Rede. In Hamburg habe er sich zweimal im Februar zur Wahl gestellt und gewonnen. Die Entwicklungen in Österreich nannte er "ernst".

AfD kürte Weidel zur Kanzlerkandidatin

Riesa - Einstimmig und unter donnerndem Applaus haben die Delegierten der AfD die Parteivorsitzende Alice Weidel am Samstag zu ihrer Kanzlerkandidatin für die deutsche Bundestagswahl gemacht. Die 45-Jährige sagte vor den rund 600 Delegierten in Riesa in Sachsen, es brauche die AfD, um Deutschland "wieder stark, reich und sicher" zu machen. Man müsse die Grenzen lückenlos schließen und die Botschaft in die Welt senden: "Die deutschen Grenzen sind dicht."

