Wifo-Chef: Nur ausgabenseitiges Sparen "geht sich nicht aus"

Wien - Wie das Budget saniert werden kann, beschäftigt seit Tagen die Schwarz-Blauen Verhandler. Beide Parteien versuchen, ein EU-Defizitverfahren (VÜD) zu vermeiden. Ob Verfahren oder nicht ist für den Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Gabriel Felbermayr, nicht die Frage: "Das was notwendig ist, ist dass wir einen glaubhaften Plan auf den Tisch legen, ob ÜD-Verfahren oder nicht ist eigentlich zweitrangig". Rein über ausgabenseitiges Sparen werde es aber nicht gehen.

16 Tote bei Bränden in L.A. und Sorge vor neuem Wind

Los Angeles - Die verheerenden Brände in und um Los Angeles haben sich erneut ausgeweitet. Am Samstag (Ortszeit) breiteten sich die Flammen vom Stadtteil Pacific Palisades weiter nach Osten und Norden aus, unter anderem in Richtung des dicht besiedelten Tals San Fernando Valley. Laut der Gerichtsmedizin im Bezirk Los Angeles stieg die Zahl der Todesopfer auf mindestens 16.

Regierungsverhandlungen zum Budget im Geheimen

Wien - Die blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen haben am Freitag mit dem wohl größten Brocken, der Sanierung des stark angeschlagenen Budgets, begonnen. Dazu kam eine Expertengruppe zusammen, die, wie betont wurde "in Permanenz", tagte. Nach außen drang davon übers Wochenende nichts, am Sonntagnachmittag wurde gegenüber der APA lediglich bestätigt, dass die Verhandlungen - die an einem geheimen Ort stattfinden - noch laufen. Herbert Kickl meldete sich indes via Facebook zu Wort.

Österreicherin im Niger entführt

Niamey/Wien - Eine Österreicherin ist am Samstag in der Wüstenstadt Agadez in Zentralniger entführt worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei nigrische Sicherheitskräfte. Das österreichische Außenministerium bestätigte die Entführung gegenüber der APA am Sonntag. Die Botschaft in Algerien, die für den Niger zuständig ist, stehe in Kontakt mit EU-Partnerländern, der EU-Delegation sowie den regionalen Behörden vor Ort, sagte eine Sprecherin auf Anfrage.

Tote bei Lawinenabgang in Norditalien

Rom - Bei einem Lawinenabgang in Trasquera im norditalienischen Piemont sind am Sonntag fünf Personen verschüttet worden. Nach Angaben der Rettungskräfte starben drei von ihnen. Die beiden anderen Personen wurden mit Hubschraubern ins Krankenhaus gebracht.

SPD, AfD, CDU und BSW mit Weichenstellungen vor Wahl

Berlin - Sechs Wochen vor der vorgezogenen Bundestagswahl (23. Februar) in Deutschland haben SPD, AfD, CDU und BSW inhaltlich und personell Weichenstellungen vollzogen. Auf Bundesparteitagen am Wochenende kürte die SPD Olaf Scholz und die AfD Alice Weidel offiziell zu Kanzlerkandidaten. Während der CDU-Bundesvorstand ein Wahlkonzept zur inneren Sicherheit vorlegte, wollte das erstmals an einer Bundestagswahl beteiligte Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) sein Wahlprogramm beschließen.

Sechs Tote bei Explosion in Gaststätte in Tschechien

Most - Bei einer Explosion und einem Brand in einem Restaurant in Tschechien nahe der deutschen Grenze sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien acht Personen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Nach ersten Aussagen von Zeugen sei ein Gasheizstrahler umgefallen, dessen Propangasflasche sich daraufhin entzündet habe. Zu dem Brand kam es in der Nacht auf Sonntag auf einer verglasten Außenterrasse.

Nach Kindesmissbrauch in Wien sind Eltern in U-Haft

Wien - Wegen schwerer Kindesmisshandlung sind am Sonntag ein Vater und eine Mutter eines Säuglings in Wien-Brigittenau in Untersuchungshaft genommen worden. Das Mädchen wurde kurz vor Weihnachten mit einem schweren Schütteltrauma in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Dabei machten die Eltern widersprüchliche Angaben, weshalb die beiden am Freitag festgenommen worden sind. Das Baby kämpfte auch am Sonntag im Spital um sein Leben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red