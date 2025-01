Rot-blaue Stichwahl bei Linzer Bürgermeisterwahl

Linz - Der geschäftsführende Vizebürgermeister Dietmar Prammer von der SPÖ und FPÖ-Stadtrat Michael Raml werden am 26. Jänner in der Stichwahl um das Amt des Linzer Stadtoberhaupts gegeneinander antreten. Prammer erhielt am Sonntag 40,2 Prozent der Stimmen, Raml 20,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 42,2 Prozent und damit deutlich unter jener von 2021 - damals gaben 57,5 Prozent der Linzer ihre Stimme ab.

Mehrheit in Volksbefragung für Windkraftverbot in Kärnten

Klagenfurt - Bei der Volksbefragung zur Windkraft in Kärnten hat am Sonntag die Mehrheit der Befragten für ein Windradverbot gestimmt. Das Ergebnis fiel mit 51,55 zu 48,45 Prozent sehr knapp aus. Die Wahlbeteiligung lag nur bei 34,88 Prozent. Konkret stimmten (nachdem alle Gemeinden ausgezählt waren) 76.527 Personen für ein Verbot, 71.935 waren dagegen, hieß es vom Land Kärnten.

16 Tote bei Bränden in L.A. und Sorge vor neuem Wind

Los Angeles - Die verheerenden Brände in und um Los Angeles haben sich erneut ausgeweitet. Am Samstag (Ortszeit) breiteten sich die Flammen vom Stadtteil Pacific Palisades weiter nach Osten und Norden aus, unter anderem in Richtung des dicht besiedelten Tals San Fernando Valley. Laut der Gerichtsmedizin im Bezirk Los Angeles stieg die Zahl der Todesopfer auf mindestens 16.

Österreicherin im Niger entführt

Niamey/Wien - Eine Österreicherin ist am Samstag in der Wüstenstadt Agadez im Zentralniger entführt worden. Das österreichische Außenministerium sowie der Sohn der Frau bestätigten am Sonntag gegenüber der APA die Entführung. Die Botschaft in Algerien, die für den Niger zuständig ist, stehe in Kontakt mit EU-Partnerländern, der EU-Delegation sowie den regionalen Behörden vor Ort, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums auf APA-Anfrage.

Milanović gewinnt laut Prognosen Präsidentenwahl in Kroatien

Zagreb - Der amtierende kroatische Präsident Zoran Milanović hat laut Nachwahlbefragungen die Stichwahl um Präsidentenwahl am Sonntag mit einem Erdrutschsieg gewonnen. Er erhielt rund 77,9 Prozent der Stimmen, berichteten mehrere kroatische Fernsehsender. Sein Herausforderer Dragan Primorac erreichte demnach 22,14 Prozent.

Sechs Tote bei Explosion in Gaststätte in Tschechien

Most - Bei einer Explosion und einem Brand in einem Restaurant in Tschechien nahe der deutschen Grenze sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien acht Personen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Nach ersten Aussagen von Zeugen sei ein Gasheizstrahler umgefallen, dessen Propangasflasche sich daraufhin entzündet habe. Zu dem Brand kam es in der Nacht auf Sonntag auf einer verglasten Außenterrasse.

Wifo-Chef: Nur ausgabenseitiges Sparen "geht sich nicht aus"

Wien - Wie das Budget saniert werden kann, beschäftigt seit Tagen die Schwarz-Blauen Verhandler. Beide Parteien versuchen, ein EU-Defizitverfahren (VÜD) zu vermeiden. Ob Verfahren oder nicht ist für den Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Gabriel Felbermayr, nicht die Frage: "Das was notwendig ist, ist dass wir einen glaubhaften Plan auf den Tisch legen, ob ÜD-Verfahren oder nicht ist eigentlich zweitrangig". Rein über ausgabenseitiges Sparen werde es aber nicht gehen.

SPD, AfD, CDU und BSW mit Weichenstellungen vor Wahl

Berlin - Sechs Wochen vor der vorgezogenen Bundestagswahl (23. Februar) in Deutschland haben SPD, AfD, CDU und BSW inhaltlich und personell Weichenstellungen vollzogen. Auf Bundesparteitagen am Wochenende kürte die SPD Olaf Scholz und die AfD Alice Weidel offiziell zu Kanzlerkandidaten. Während der CDU-Bundesvorstand ein Wahlkonzept zur inneren Sicherheit vorlegte, wollte das erstmals an einer Bundestagswahl beteiligte Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) sein Wahlprogramm beschließen.

