Regierungschef Schallenberg auf Antrittsbesuch in Brüssel

Brüssel - Interimsregierungschef Alexander Schallenberg (ÖVP) wird Montag zu einem Antrittsbesuch in Brüssel erwartet. Er soll gegen Mittag mit EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola im EU-Parlament zusammentreffen. Danach wird Schallenberg in der EU-Kommission von EU-Außenbeauftragter Kaja Kallas erwartet. Die Kommissionspräsidentin arbeitet wegen ihrer Erkrankung derzeit noch im Homeoffice. Bevor es zurück nach Wien geht, ist ein Austausch mit Ratspräsident Antonio Costa geplant.

24 bestätigte Todesfälle bei Bränden in L.A.

Los Angeles - Sechs Tage nach Ausbruch der verheerenden Brände in Los Angeles kämpft die Feuerwehr weiter gegen die Flammen. Wie die Behörden am Sonntag mitteilten, stieg die Zahl der Todesopfer auf mindestens 24. Bei dem "Eaton"-Brand in der Nähe von Altadena und Pasadena starben 16 Menschen - und acht weitere im westlichen Stadtteil Pacific Palisades.

Budget-Gespräche laut Stocker "sehr gut" verlaufen

Wien - Seit Freitag verhandelt eine Expertengruppe, wie das Budget saniert werden soll. Diese Gespräche seien "sehr gut" verlaufen, sagte ÖVP-Chef Christian Stocker in der neuen ORF-Sendung "Das Gespräch", ohne dabei konkreter zu werden. Die Sanierung sei "schaffbar". Er und seine Partei müssten indes daran arbeiten, die eigene Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, nachdem sie trotz mehrfacher gegenteiliger Bekundungen doch in Verhandlungen mit Herbert Kickl eingestiegen war.

Missbrauchs-Prozess gegen Innviertler Ex-Amtsleiter

Ried im Innkreis - Ein ehemaliger Amtsleiter aus dem Innviertel muss sich am Montag in Ried im Innkreis wegen zahlreicher Kindesmissbrauchsdelikte vor Gericht verantworten. So soll er u.a. in Live-Chats Kontaktpersonen zum Missbrauch sehr junger Mädchen auf den Philippinen aufgefordert und von Jugendlichen einschlägige Fotos und Videos verlangt haben. Auch selbst soll er Kindesmissbrauchsdarstellungen verschickt haben. Ihm drohen fünf bis 15 Jahre Haft.

Israel attackierte Hisbollah im Libanon

Beirut - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben erneut militärische Ziele der Hisbollah-Miliz im benachbarten Libanon angegriffen. Die "vor Kurzem" ausgeführten Attacken auf verschiedene "Terrorziele" hätten unter anderem einem Raketenwerfer, einer militärischen Einrichtung und Routen zum Waffenschmuggel über die syrisch-libanesische Grenze gegolten, teilten die Streitkräfte in der Nacht über X mit. Die Auswahl der Ziele sei auf Basis von Geheimdienstinformationen erfolgt.

Mexikos Präsidentin erwartet "gute" Beziehung zu Trump

Mexiko-Stadt/Washington - Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum erwartet nach eigenen Worten eine "gute und respektvolle" Beziehung zum designierten US-Präsidenten Donald Trump und setzt auf "Dialog". In einer Rede zur Bilanz ihrer ersten 100 Tage im Amt sagte Sheinbaum am Sonntag, ihr Land sei "frei, unabhängig und souverän". Mexiko arbeite mit anderen Ländern zusammen, "aber wir ordnen uns niemals unter".

Großbritannien soll KI-Weltmarktführer werden

London - Der britische Premierminister Keir Starmer will Großbritannien zur führenden Nation im Bereich künstliche Intelligenz formen. Er werde am Montag unter anderem die Förderung des Baus von Rechenzentren ankündigen und Schulabgänger ermutigen, technologieorientierte Studiengänge zu ergreifen, teilte das Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie am Sonntagabend mit.

Regierungspartei gewann Wahlen im Tschad

N'Djamena - Im Sahelstaat Tschad hat die seit Jahrzehnten regierende Partei Patriotische Heilsbewegung (MPS) von Präsident Mahamat Idriss D�by Itno nach offiziellen Angaben die Parlamentswahl deutlich gewonnen. Bei dem Ende Dezember abgehaltenen Urnengang sicherte sich die MPS auf Grundlage von Daten der nationalen Wahlbehörde 124 von 188 Parlamentssitze. Die Opposition hatte im Vorfeld Manipulationsvorwürfe erhoben und zum Boykott der Wahl aufgerufen.

