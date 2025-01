Abkommen zur Feuerpause in Gaza vereinbart

Doha/Tel Aviv/Gaza - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat eine Einigung zu den "Geiseln in Nahost" bekanntgegeben. "Sie werden bald freigelassen werden", teilte er am Mittwoch mit. Israel und die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas haben nach Angaben des Mediums Axios am Mittwoch eine Vereinbarung für eine Feuerpause im Gaza-Konflikt erzielt. Axios berief sich auf US-Kreise. Die Vereinbarung sieht einem Insider zufolge eine anfängliche sechswöchige Waffenruhe vor.

Stammtisch-Aufnahme - ÖVP "befremdet"

Wien - Die ÖVP hat sich am Mittwoch über Aussagen zweier FPÖ-Nationalratsabgeordneter über die Volkspartei sowie die EU "befremdet" gezeigt. Harald Stefan und Markus Tschank hatten laut "Standard" den potenziellen Koalitionspartner ÖVP als "jämmerlich" bezeichnet. In der FPÖ war man um Beruhigung bemüht. Es sei nachvollziehbar, dass es persönliche Animositäten gibt, sagte Generalsekretär Christian Hafenecker in einer Pressekonferenz, der auch den "Standard" kritisierte.

Burgenland: Ungarischer Minister gibt Hofer Wahlkampfhilfe

Wien - Der ungarische Kanzleiminister Gergely Guly�s hat FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer mit einer gemeinsamen Pressekonferenz im Burgenland-Wahlkampf unterstützt. Bei dem Pressegespräch in Wien am Mittwoch antwortete Guly�s auf eine diesbezügliche APA-Frage, es handelte sich um ein "freundliches Gespräch" mit Hofer. Ungarn respektiere indes die Wahlentscheidung der Burgenländerinnen und Burgenländer, betonte er.

Kiew unterstützt Stationierung von Truppen aus NATO-Staaten

Kiew (Kyjiw)/Brüssel - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist für die Stationierung von Truppen aus NATO-Staaten als Teil möglicher Sicherheitsgarantien nach einem Friedensschluss mit Russland. "Wir unterstützen, dass ein Kontingent des einen oder anderen Landes, unserer Verbündeten, unserer strategischen Partner, ein Teil der Sicherheitsgarantien werden kann", sagte der Staatschef auf einer Pressekonferenz mit dem polnischen Regierungschef Donald Tusk in Warschau.

Wolhynien-Massaker: Polen und die Ukraine legen Streit bei

Lwiw (Lemberg)/Kiew (Kyjiw)/Warschau - Polen und die Ukraine haben sich auf die Exhumierung polnischer Zivilisten geeinigt, die im Zweiten Weltkrieg von ukrainischen Nationalisten ermordet worden waren. "Es geht um die Lösung für ein offensichtliches Problem, nämlich das Bedürfnis polnischer Familien, ihre Angehörigen, die Opfer der Wolhynien-Massaker waren, ist Würde zu bestatten", sagte Polens Regierungschef Donald Tusk in Warschau nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Grüne starten Petition pro Klimaticket

Wien - Die Grünen starten eine Petition für den Erhalt des Klimatickets im vollen Umfang. Damit reagiert man auf Spekulationen, wonach die Jahreskarte für Österreichs Verkehrsmittel entweder ganz gestrichen oder zurückgefahren werden könnte. Damit drohe die blau-schwarze Regierung eine günstige, bequeme und umweltschonende Mobilität für 300.000 Menschen in ganz Österreich und für weitere 1,3 Millionen Menschen mit den regionalen Klimatickets einfach abzudrehen.

Amtseinführung von Mosambiks Chapo von Demos überschattet

Maputo - Die Amtseinführung von Mosambiks Staatschef Daniel Chapo ist von Vorwürfen der Wahlmanipulation und von erneuten gewaltsamen Protesten überschattet worden. Bei Kundgebungen in der Hauptstadt Maputo und der Stadt Nampula seien am Mittwoch mindestens sieben Menschen getötet worden, erklärte die Nichtregierungsorganisation Plataforma Decide.

Parteienförderung steigt - Starkes Plus für FPÖ

Wien - Mit der Mittwoch veröffentlichten Inflation steht auch die Erhöhung der Parteienförderung für das laufende Jahr fest. Sollten FPÖ und ÖVP bei den Koalitionsgesprächen keine Kürzung beschließen, steigt die Gesamtsumme um 2,9 Prozent auf 38 Mio. Euro. Außerdem werden die Mittel gemäß Wahlergebnis neu verteilt. Davon profitiert vor allem die FPÖ. Sie erhält bei der Parteienförderung um 5,3 Mio. Euro mehr als 2024, inklusive Klub- und Akademieförderung sind es 7,5 Mio. Euro mehr.

