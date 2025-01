Strabag-CEO Klemens Haselsteiner überraschend verstorben

Wien - Klemens Haselsteiner, der Vorstandsvorsitzende des österreichischen Baukonzerns Strabag SE, ist im Alter von 44 Jahren völlig überraschend verstorben. Das teilte der Baukonzern am Freitagabend mit. Die weiteren Vorstandsmitglieder übernehmen vorübergehend gemeinsam die von Klemens Haselsteiner verantworteten Agenden. Nach Angaben einer Firmensprecherin starb Haselsteiner eines natürlichen Todes, nähere Angaben wurden vorerst nicht gemacht.

Kardinal Schönborn wird mit Dankgottesdienst verabschiedet

Wien - Kardinal Christoph Schönborn wird am Samstag als Erzbischof von Wien verabschiedet. Bei einem Dankgottesdienst im Stephansdom finden sich neben geistlichen Weggefährten auch Vertreter aus der Politik ein. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird eine Rede halten. Schönborn wird am 22. Jänner 80 Jahre alt, dann dürfte Papst Franziskus seinen Rücktritt endgültig annehmen. Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt.

Sperren von Arbeitslosengeld 2024 auf über 162.400 gestiegen

Wien - Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat im vergangenen Jahr mehr Arbeitslosengeld-Sperren verhängt als 2023. Konkret stieg die Anzahl der Sanktionen um rund 4,8 Prozent auf 162.435, wie das AMS der APA mitteilte. Begründet wird das Plus mit steigenden Arbeitslosenzahlen und gleichbleibendem Verhalten der Arbeitslosengeld-Bezieherinnen und -Bezieher. Ende Dezember 2024 waren 426.012 Personen auf Jobsuche, um 27.007 mehr als zum Jahresende 2023.

TikTok will Hilfe von US-Regierung - Sonst droht Abschaltung

Washington/Peking - Die Kurzvideo-Plattform TikTok hat von der US-Regierung nach der Abweisung seiner Klage gegen ein Verbot in den USA durch den Obersten Gerichtshof mehr Unterstützung gefordert. Wenn die Regierung unter Präsident Joe Biden "nicht umgehend eine endgültige Erklärung abgibt", die sicherstelle, dass das Gesetz nicht durchgesetzt werde, "wird Tiktok leider gezwungen sein, am 19. Jänner offline zu gehen", erklärte das Unternehmen. Das Weiße Haus lehnte eine Stellungnahme ab.

Nahost - Israels Regierung stimmt für Waffenruhe-Abkommen

Jerusalem - Nach dem Sicherheitskabinett hat nun auch die gesamte Regierung Israels für das Abkommen mit der Hamas für eine Waffenruhe im Gazastreifen und den Austausch von Geiseln gestimmt. Das gab das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu nach einer mehr als sechsstündigen Kabinettssitzung in der Nacht auf Samstag bekannt. Das Abkommen sieht vor, dass am Sonntag eine sechswöchige Waffenruhe im Gazastreifen beginnt. Zudem sollen 33 Geiseln freigelassen werden.

Russland und Iran besiegeln Kooperation für zwei Jahrzehnte

Moskau - Russland und der Iran vertiefen ihre militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit für die nächsten 20 Jahre. Bei seinem Besuch in Moskau unterzeichnete Irans Präsident Massoud Pezeshkian gemeinsam mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft, wie das iranische Staatsfernsehen in einer Live-Übertragung zeigte.

Kickl zu Trump-Amtseinführung eingeladen

Washington/Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl wird trotz Einladung nicht an der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident teilnehmen. Laut Medienberichten haben führende Vertreter der EU-Parlamentsfraktion "Patrioten für Europa" eine Einladung zur Inauguration am Montag erhalten, unter ihnen Kickl. Diese wird Kickl aber nicht annehmen, bestätigte ein Sprecher des FPÖ-Bundesparteiobmanns am Freitagabend gegenüber der APA.

Starship-Rakete von SpaceX muss am Boden bleiben

Washington - Die Starship-Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX muss nach einem dramatischen Testflug vorerst am Boden bleiben. Das entschied die US-Luftfahrtbehörde FAA am Freitag und wies das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk an, eine Untersuchung vorzunehmen. Zuvor war bei einem Testflug die obere Raketenstufe über der Karibik explodiert. Das größte jemals gebaute Raketensystem hatte einen siebenten Testflug damit nicht wie geplant abschließen können.

