Waffenruhe im Gaza-Krieg soll Sonntag früh beginnen

Gaza/Jerusalem - Die zwischen Israel und der islamistischen Hamas vereinbarte Waffenruhe soll Sonntag früh um 8.30 Uhr (7.30 Uhr MEZ) in Kraft treten. Am Nachmittag sollen israelischen Angaben zufolge dann auch drei Geiseln aus der Gewalt der Hamas freikommen - im Austausch für palästinensische Häftlinge. Insgesamt sollen 33 Geiseln aus der Gewalt der Hamas freikommen, darunter der österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger Tal Shoham. Im Gegenzug lässt Israel 1.904 Palästinenser frei.

250.400 Burgenländer wählen neuen Landtag

Eisenstadt - 250.400 Burgenländerinnen und Burgenländer sind am Sonntag aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Auf dem Stimmzettel stehen sechs Parteien. Die SPÖ muss dabei ihre 2020 erzielte absolute Mehrheit und den Landeshauptmann-Sessel verteidigen. Für die Grünen könnte der Wiedereinzug in den Landtag knapp werden. 36 Mandate sind insgesamt zu vergeben.

Schönborn mit Dankgottesdienst als Erzbischof verabschiedet

Wien - Kardinal Christoph Schönborn ist am Samstag bei einem Dankgottesdienst im Stephansdom nach fast 30 Jahren als Wiener Erzbischof verabschiedet worden. Dabei wurde er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als "Pontifex austriacus" gewürdigt. Schönborn appellierte in seiner Predigt, "ein Herz für Flüchtlinge zu haben" und betonte "das gute Miteinander der Religionen" in Österreich. Schönborn wird am 22. Jänner 80, dann dürfte der Papst seinen Rücktritt endgültig annehmen.

Video-App Tiktok stellt Betrieb in den USA ein

Washington/Peking - Die Video-App Tiktok hat den Betrieb in den USA eingestellt. Nutzer bekamen am Samstagabend (Ortszeit) einen Warnhinweis zu sehen, dass Tiktok vorerst nicht mehr nutzbar sei - aber Hoffnung auf eine Lösung unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump besteht. Für den in China ansässigen Tiktok-Eigentümer Bytedance läuft am Sonntag die Frist ab, sich laut einem US-Gesetz von der App zu trennen.

Trumps Chef für Grenzsicherheit: Fangen am Tag eins an

Washington - Die Regierung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump will nach der Amtsübernahme zügig mit dem Abschieben von Migranten ohne gültige Papiere beginnen. Die "größte Abschiebungsaktion in der Geschichte der USA" ist ein zentrales Wahlversprechen des Republikaners. US-Medien wie das "Wall Street Journal" und die "New York Times" berichteten, dass kurz nach Trumps Vereidigung am Montag erste Razzien geplant seien, zunächst in Chicago.

Wütende Demonstranten stürmen Gericht in Südkorea

Seoul - Wütende Demonstranten in Südkorea haben das Bezirksgericht in der Hauptstadt Seoul gestürmt. Das Gericht hatte einen Haftbefehl gegen den suspendierten südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-Yeol bestätigt und damit seine Untersuchungshaft auf 20 Tage verlängert. Gegen Yoon wird wegen des Verdachts des versuchten Aufstands ermittelt.

Tausende protestieren in Washington gegen Trump

Washington - Zwei Tage vor der Amtseinführung von Donald Trump haben am Samstag in Washington tausende Menschen gegen den neuen Präsidenten und die Politik seiner republikanischen Partei protestiert. Die Teilnehmer versammelten sich zunächst in Parks im Zentrum von Washington, bevor sich der Demonstrationszug auf den Weg zum Lincoln Memorial machte.

