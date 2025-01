Hamas lässt drei israelische Geiseln frei

Gaza/Jerusalem - Im Rahmen einer Waffenruhe-Vereinbarung sind am Sonntag im Gazastreifen die ersten drei Geiseln nach israelischen Militärangaben von der radikalislamischen Hamas an das Rote Kreuz übergeben worden. Laut Hamas wird die nächste Geiselübergabe am kommenden Samstag erfolgen. Im Gegenzug sollen palästinensische Häftlinge - darunter Frauen und Minderjährige - aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

SPÖ ohne Absolute, kann sich im Burgenland Partner aussuchen

Eisenstadt - Die SPÖ hat bei der Burgenland-Wahl am Sonntag die absolute Mehrheit im Landtag verloren, ist aber klar Erste geblieben. Laut vorläufigem Endergebnis (inklusive Wahlkarten) kommt sie auf 46,4 Prozent Stimmanteil (-3,6 Prozentpunkte). Die FPÖ legt um 13,3 Punkte auf 23,1 Prozent und Platz zwei zu, die ÖVP verliert 8,6 Punkte auf 22,0 Prozent. Die Grünen schaffen mit 5,7 Prozent (-1,1 Punkte) den Verbleib im Landtag. Alle drei Parteien boten sich als Koalitionspartner an.

"Extremes Feuerwetter" bedroht Los Angeles schon wieder

Los Angeles - In Los Angeles warnt der Wetterdienst vor der Rückkehr der gefährlichen Starkwinde, die das mühsam eingegrenzte Feuer neu anfachen könnten. "Zerstörerische Santa-Ana-Winde und extremes Feuerwetter werden von Montag bis Dienstag erwartet", schrieb der Wetterdienst auf X. Die Meteorologen sagen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h voraus. Dabei hatten sich am Wochenende noch lang ersehnte Fortschritte abgezeichnet: Die Feuerwehr meldete Erfolge bei den Löscharbeiten.

Alaba-Comeback für Real nach mehr als 13-monatiger Pause

Madrid - Etwas mehr als 13 Monate nach seinem Kreuzbandriss hat Österreichs Fußball-Teamkapitän David Alaba am Sonntag sein Comeback gefeiert. Der 32-Jährige wurde beim 4:1-Sieg im Liga-Heimspiel von Real Madrid gegen Las Palmas in der 76. Minute unter frenetischem Jubel des Publikums für Antonio Rüdiger eingewechselt. Der ÖFB-Star hatte sich am 17. Dezember 2023 in einer Partie der spanischen LaLiga gegen Villarreal das Kreuzband im linken Knie gerissen.

TikTok in den USA wieder online

Washington/Peking - Die Kurzvideo-Plattform TikTok ist nach rund zwölf Stunden in den USA wieder online gegangen. Zur Begründung verwiesen die chinesischen Betreiber am Sonntag auf die Zusicherung des künftigen Präsidenten Donald Trump, dass es keine Strafen für US-Dienstleister der Plattform geben soll. Trump wird allerdings erst am Montag vereidigt. US-Behörden werfen dem Unternehmen immer wieder vor, User im Dienste Pekings auszuspionieren.

Feuer bei weltgrößtem Pilgerfestival in Indien

Neu-Delhi - Beim weltweit größten Pilgerfest in Indien ist örtlichen Medien zufolge ein Feuer ausgebrochen. Auf Bildern waren hohe Rauchwolken zu sehen. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. Die Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen, berichtete die Zeitung "Hindustan Times" online. Etwa 20 Zelte seien ausgebrannt. Der Brand sei am Nachmittag ausgebrochen, ersten Ermittlungen zufolge durch die Explosion zweier Gaskochflaschen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red