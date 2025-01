Hamas ließ vier israelische Geiseln im Gazastreifen frei

Tel Aviv - Die islamistische Hamas hat im Gazastreifen vier weitere Geiseln freigelassen. Die vier jungen Soldatinnen wurden am Vormittag an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben und kurz darauf in ihre Heimat gebracht. Es handelt sich um Liri Albag, Naama Levy, Karina Ariev und Daniella Gilboa, sie sind zwischen 19 und 20 Jahre alt. Islamistische Terroristen hatten die vier am 7. Oktober 2023 während des Überfalls der Hamas auf Israel mit rund 1.200 Toten entführt.

US-Senat bestätigt Hegseth als Verteidigungsminister

Washington - Der umstrittene Ex-Fernsehmoderator Pete Hegseth wird Verteidigungsminister unter US-Präsident Donald Trump. Für die nötige Mehrheit im Senat brauchte es am Ende die Stimme von Vizepräsident J.D. Vance, der ein Patt auflöste. Drei Republikaner hatten gegen Hegseth gestimmt, darunter der frühere Mehrheitsführer Mitch McConnell. Der 44-Jährige wird mit dem Pentagon eines der wichtigsten Ministerien der USA leiten.

Trump sagt Kalifornien nach Bränden Unterstützung zu

Los Angeles/Washington - Nach seinen heftigen Vorwürfen und Beleidigungen gegen den Gouverneur Kaliforniens hat US-Präsident Donald Trump ihm angesichts der Feuerkatastrophe im Großraum Los Angeles dennoch seine Unterstützung zugesichert. "Es ist, als ob ihr von einer Bombe getroffen wurdet", sagte Trump in überraschend versöhnlicher Manier bei seiner Ankunft zu dem Demokraten Gavin Newsom. "Wir wollen es wieder in Ordnung bringen", sagte der Präsident. Das gehe nur, wenn man zusammenarbeite.

FPÖ-Länderchefs kritisieren ÖVP-Chef Stocker

Wien - Nachdem es diese Woche zwischen FPÖ und ÖVP schon etwas gerumpelt hat, reiten nun blaue Landesparteichefs gegen ÖVP-Chef Christian Stocker aus. Dieser hatte von der FPÖ eine Kurskorrektur gefordert. Stocker "gefährdet die Gesprächsbasis für konstruktive Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung", warnte die steirische FPÖ am Samstag. "Es bringt nichts, jetzt die Nerven zu verlieren", konterte ÖVP-Generalsekretär Alexander Pröll.

ELGA ab Juli mit Radiologie- und Laborbefunden

Wien - In der Elektronischen Gesundheitsakte ELGA sollen ab Juli auch Labor- und Radiologiebefunde und die zugehörigen Röntgen-, MRT- und CT-Bilder von niedergelassenen Ärzten gespeichert sein. Eine entsprechende Novelle der ELGA-Verordnung tritt am Sonntag in Kraft, teilte das Gesundheitsministerium mit. Ab 2026 gilt demnach diese Verpflichtung auch für Krankenanstalten. Spätestens bis 2030 müssen schließlich alle fachärztlichen Befunde in der ELGA digital zur Verfügung stehen.

Irland und Teile Großbritanniens im Bann von Sturm �owyn

Dublin/Belfast/London - Die Wetterlage in Irland und Teilen Großbritanniens bleibt wegen des Sturms �owyn angespannt. In Irland starb am Freitag ein Mann, nachdem ein Baum auf sein Auto gestürzt war, Hunderttausende Haushalte waren auch in der Nacht auf Samstag ohne Strom. In Schottland rief die Polizei die Menschen dazu auf, Reisen weiterhin zu vermeiden. Die Wetterdienste Met �ireann (Irland) und Met Office (Großbritannien) gaben Warnungen wegen Schnee und Eis aus.

Polizeiautos in München ausgebrannt - Staatsschutz ermittelt

München - Nach einem Brand von 23 Polizeifahrzeugen in München im Freistaat Bayern hat der deutsche Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen. Es besteht nach Angaben der Polizei der Verdacht, dass es sich um Brandstiftung handelt. Das auf Branddelikte spezialisierte Kommissariat ermittelt mit dem Staatsschutz gemeinsam. Die Dienstautos wurden vom Feuer komplett zerstört.

Mann wollte Mädchen im Burgenland angeblich in Auto locken

Siegendorf - Ein zehnjähriges Mädchen soll Freitagfrüh in Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) von einem Fremden angesprochen worden sein, der das Kind angeblich zum Mitfahren in einem weißen Kastenwagen überreden wollte. Der Mann soll die Schülerin auch an der Hand gepackt und sie erst losgelassen haben, als Zeugen auftauchten, bestätigte ein Polizeisprecher am Samstag einen Bericht der "Kronen Zeitung". Ein solcher Vorfall sei gemeldet worden, die Polizei gehe dem nun nach.

