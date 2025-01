Hamas-Kreise: Verzögerung bei Geiselfreilassungen möglich

Kairo - Am Vortag einer weiteren geplanten Geiselfreilassung hat die militante Palästinenserorganisation Hamas Israel die Behinderung von Hilfslieferungen in den Gazastreifen vorgeworfen - und mit einer Verzögerung der Freilassungen gedroht. "Wir warnen davor, dass fortgesetzte Verzögerungen (...) den natürlichen Verlauf des Abkommens, einschließlich des Gefangenenaustauschs, beeinträchtigen werden", sagte ein Hamas-Vertreter am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

Kika/Leiner-Konkurs - Möbelkette schließt heute endgültig

Wien/St. Pölten - Nach 115 Jahren endet die Firmengeschichte der ehemals größten Möbelkette Österreichs. Kika/Leiner sperrt Mittwochabend die zuletzt verbliebenen 17 Standorte endgültig zu, die Nachnutzung der Standorte ist offen. Rund 1.350 Beschäftigte verlieren ihren Job, tausende Kunden bekommen ihre Anzahlung nicht zurück. Seit 2013 gab es bei Kika/Leiner drei Eigentümerwechsel und zwei Insolvenzen. Weil kein neuer Investor gefunden wurde, meldete die Kette Anfang Dezember Konkurs an.

Bankenabgabe erstmals offiziell Verhandlungsgegenstand

Wien - Bei den Koalitionsverhandlungen rückt heute die Bankenabgabe in den Vordergrund. Denn erstmals wird diese freiheitliche Forderung in der dafür zuständigen Untergruppe offiziell behandelt. Zuletzt hatten sich hier bereits mögliche Kompromissformeln angedeutet. Indes schwirren diverse Gerüchte bezüglich der Gespräche von Tempo 150 über Verschärfungen für Asylwerber bis zu Corona-Entschädigungen durch die Medien. Am Donnerstag treffen die Parteichefs zusammen.

Immer mehr Tote bei Massenpanik bei indischem Hindu-Fest

Lucknow - Nach der Massenpanik bei dem religiösen Pilgerfest Maha Kumbh Mela in Indien steigt die Zahl der Toten. Um die 40 Menschen seien ums Leben gekommen, hieß es in Polizeikreisen am Mittwoch. Auch mehr als zwölf Stunden nach dem tragischen Vorfall bei der riesigen Zusammenkunft gläubiger Hindus würden noch immer Tote in die Leichenhalle des örtlichen Krankenhauses gebracht. "Es kommen immer mehr herein", sagte ein Polizist.

Anstiege bei Nikotinkonsum von Schülern und bei Drogentoten

Wien - Der Nikotinkonsum nimmt bei Schülern rasant zu, berichtete der Wiener Drogenexperte Martin Busch am Mittwoch. Sie konsumieren es zunehmend mit Nikotinbeuteln und E-Zigaretten, die als Lifestyleprodukte vermarktet werden, kritisierte er: "Dadurch könnte es nach Jahren des Rückgangs wieder mehr Menschen mit Nikotinabhängigkeit geben." Laut Drogenbericht 2024 ist Österreich zudem ein Alkohol-Hochkonsumland und die Zahl der Todesfälle durch illegale Substanzen steigt.

M23-Miliz kontrolliert mehrere Stadtteile von Goma

Goma/Washington - In der ostkongolesischen Provinzhauptstadt Goma kontrollieren Rebellen der Miliz M23 nach Berichten von Augenzeugen mehrere Stadtteile einschließlich des Flughafens. Ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur beobachtete im Stadion der Stadt, wie Soldaten der kongolesischen Regierungstruppen und der mit ihnen verbündeten Wazalendo-Miliz von Kämpfern der M23 entwaffnet wurden. Die zuletzt intensiven Kämpfe in der Millionenstadt nahe Ruanda kamen weitgehend zum Stillstand.

Mann nach Lawinenabgang in Tirol in kritischem Zustand

Hintertux/Tux/Nauders - Ein Wintersportler ist Mittwochvormittag bei einem Lawinenabgang im freien Gelände am Hintertuxer Gletscher im Tiroler Zillertal verschüttet worden. Der Mann wurde von Einsatzkräften ausgegraben und geborgen. Schließlich wurde der Skifahrer mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort befand er sich am frühen Nachmittag in "äußerst kritischem Zustand" auf der Intensivstation, wie Kliniksprecher Johannes Schwamberger zur APA sagte.

Bankenabgabe: AK/ÖGB wollen eine Milliarde pro Jahr bis 2029

Wien - Arbeiterkammer (AK) und ÖGB haben am Mittwoch erneut einen Beitrag der Banken zur Budgetsanierung gefordert. Von heuer bis 2029 soll jeweils eine Milliarde Euro kommen, und zwar über eine Erhöhung der Steuersätze sowie einen Sonderbeitrag. Geregelt werden soll dies in einer Verfassungsbestimmung. Sie argumentieren ihre Forderung mit "historischen Höchstgewinnen" der Institute und dass diese die Hilfen der Steuerzahler während der Bankenkrise nur teilweise zurückgezahlt haben.

