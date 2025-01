Hamas übermittelt Liste mit freizulassenden Geiseln

Kairo - Die radikalislamische Hamas hat eine Liste mit den Namen der Geiseln, die am Donnerstag freigelassen werden sollen, an Israel übermittelt. Israelischen Angaben zufolge soll sich darunter der Deutsch-Israeli Gadi Moses befinden. Wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Mittwoch weiter mitteilte, sollen außerdem Arbel Yehud, die ebenfalls familiäre Verbindungen nach Deutschland hat, und die Israelin Agam Berger sowie fünf thailändische Staatsbürger freikommen.

17 Jahre Haft in Linz wegen versuchten Femizids

Linz - Ein 25-Jähriger, der Ende August 2024 in Linz-Ebelsberg seine Ex-Freundin mit sechs Messerstichen lebensbedrohlich verletzt haben soll, ist am Mittwoch wegen versuchten Mordes zu 17 Jahren Haft nicht rechtskräftig verurteilt worden. Nach der Attacke im Auto konnte die Frau flüchten und schleppte sich in ein Mehrparteienhaus, wo sie zusammenbrach. Zeugen leisteten Erste Hilfe und holten die Rettung. Der Angeklagte bekannte sich vor Gericht schuldig.

Immer mehr Tote bei Massenpanik bei indischem Hindu-Fest

Lucknow - Nach der Massenpanik bei dem religiösen Pilgerfest Maha Kumbh Mela in Indien steigt die Zahl der Toten. Um die 40 Menschen seien ums Leben gekommen, hieß es in Polizeikreisen am Mittwoch. Auch mehr als zwölf Stunden nach dem tragischen Vorfall bei der riesigen Zusammenkunft gläubiger Hindus würden noch immer Tote in die Leichenhalle des örtlichen Krankenhauses gebracht. "Es kommen immer mehr herein", sagte ein Polizist.

Anstiege bei Nikotinkonsum von Schülern und bei Drogentoten

Wien - Der Nikotinkonsum nimmt bei Schülern rasant zu, berichtete der Wiener Drogenexperte Martin Busch am Mittwoch. Sie konsumieren es zunehmend mit Nikotinbeuteln und E-Zigaretten, die als Lifestyleprodukte vermarktet werden, kritisierte er: "Dadurch könnte es nach Jahren des Rückgangs wieder mehr Menschen mit Nikotinabhängigkeit geben." Laut Drogenbericht 2024 ist Österreich zudem ein Alkohol-Hochkonsumland und die Zahl der Todesfälle durch illegale Substanzen steigt.

Rebellen bauen Kontrolle in ostkongolesischer Stadt Goma aus

Goma/Washington - Nach der Einnahme von Goma im Osten der Demokratischen Republik Kongo baut die Rebellenmiliz M23 ihre Kontrolle über die wichtige Provinzhauptstadt offenbar aus. Am Mittwoch war von den kongolesischen Streitkräften im Stadtzentrum keine Spur, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters beobachtete. Er sah M23-Kämpfer, die an der nahegelegenen Grenze zu Ruanda patrouillierten. Die Milizionäre hatten Goma nach tagelangen schweren Kämpfen eingenommen.

Mann nach Lawinenabgang in Tirol in kritischem Zustand

Hintertux/Tux/Nauders - Ein 30-jähriger deutscher Skifahrer ist Mittwochvormittag bei einem Lawinenabgang im freien Gelände am Hintertuxer Gletscher im Tiroler Zillertal verschüttet worden. Der Mann wurde von Einsatzkräften ausgegraben und geborgen. Schließlich wurde der Skifahrer mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort befand er sich in "äußerst kritischem Zustand" auf der Intensivstation, sagte ein Kliniksprecher zur APA. Weitere Lawinenabgänge endeten glimpflich.

Bankenabgabe: AK/ÖGB wollen eine Milliarde pro Jahr bis 2029

Wien - Arbeiterkammer (AK) und ÖGB haben am Mittwoch erneut einen Beitrag der Banken zur Budgetsanierung gefordert. Von heuer bis 2029 soll jeweils eine Milliarde Euro kommen, und zwar über eine Erhöhung der Steuersätze sowie einen Sonderbeitrag. Geregelt werden soll dies in einer Verfassungsbestimmung. Sie argumentieren ihre Forderung mit "historischen Höchstgewinnen" der Institute und dass diese die Hilfen der Steuerzahler während der Bankenkrise nur teilweise zurückgezahlt haben.

EU-Kommission will Europa wettbewerbsfähiger machen

Brüssel - Die EU-Kommission will Europa wettbewerbsfähiger machen. Dazu will sie zahllose Gesetze und Vorschriften aufweichen und abbauen. Der am Mittwoch in Brüssel von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Industriekommissar St�phane S�journ� präsentierte "Wettbewerbskompass" setzt auf die drei Pfeiler Förderung von Innovation, gemeinsamer Fahrplan für Dekarbonisierung und Wettbewerbsfähigkeit sowie Abbau von Abhängigkeiten und Erhöhung der Sicherheit.

red