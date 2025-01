Acht Geiseln im Gazastreifen und 110 Häftlinge freigelassen

Tel Aviv/Gaza - Bei einer von bedrohlichen Szenen geprägten Geiselübergabe im Gazastreifen sind am Donnerstag acht weitere Israelis freigekommen. Der 80-jährige Gadi Moses und die 29-jährige Arbel Yehud, die beide auch einen deutschen Pass haben, wurden bei ihrer Übergabe in Khan Younis von einer Menschenmenge bedrängt. Israel setzte daraufhin kurzzeitig die geplante Freilassung palästinensischer Gefangener aus, später verließen aber zwei Busse mit Häftlingen das israelische Ofer-Gefängnis.

UNRWA setzt Arbeit in allen Palästinensergebieten fort

Tel Aviv - Das UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA wird nach Angaben der Vereinten Nationen ungeachtet des Verbots seiner Tätigkeit auf israelischem Gebiet seine Arbeit in allen Palästinensergebieten fortsetzen. "UNRWA-Kliniken im gesamten besetzten Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, sind geöffnet", sagte St�phane Dujarric, Sprecher von UNO-General Ant�nio Guterres. "Unterdessen werden die humanitären Einsätze im Gazastreifen fortgesetzt, ebenso wie die Arbeit der UNRWA dort."

67 Tote bei Flugzeugunglück in Washington

Washington - Bei der Kollision eines Passagierfliegers mit einem Militärhubschrauber in der US-Hauptstadt Washington sind nach Einschätzung der Behörden alle 67 Menschen an Bord der beiden Maschinen ums Leben gekommen. US-Präsident Donald Trump bestätigte am Vormittag (Ortszeit), dass es keine Überlebenden gibt. Über Nacht hatten Rettungskräfte mit Booten und Tauchern im eiskalten Wasser des Potomac-Flusses fieberhaft nach Überlebenden gesucht - doch ohne Erfolg.

Sängerin und Schauspielerin Marianne Faithfull ist tot

London - Die britische Sängerin und Sixties-Ikone Marianne Faithfull ist tot. Sie starb im Alter von 78 Jahren in London, wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf einen Sprecher meldete. "Mit großer Trauer geben wir den Tod der Sängerin, Songschreiberin und Schauspielerin Marianne Faithfull bekannt", hieß es in einer Stellungnahme.

Bedingte Haft- und Geldstrafe für Tirols Ex-WK-Chef Walser

Innsbruck - Tirols Ex-Wirtschaftskammerchef Christoph Walser (ÖVP) ist am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 1,1 Mio. Euro, Verleumdung, Beweismittelfälschung und falscher Beweisaussage nicht rechtskräftig verurteilt worden. Ihm wurden eine bedingte, sechsmonatige Haftstrafe sowie eine unbedingte Geldstrafe von 3.600 Euro auferlegt. Zudem fasste Walser für Finanzvergehen zur Hälfte bedingte 300.000 Euro aus.

"Das Leben zwingt alle zum Rasten": Schenk beigesetzt

Wien - Kaiserlich-königlich mit kappellmeisterlicher Begleitung der Original Hoch- und Deutschmeister wurde Otto Schenk am Donnerstagnachmittag am Zentralfriedhof beigesetzt, wo "seine geliebte Ren�e irdisch auf ihn harrt und im Himmel eine gemeinsame Wohnung vorbereitet ist", begann Dompfarrer Toni Faber seine Grabrede. Die Sonne lachte. Die Vögel zwitscherten. Und "Otti" stimmte ein letztes Lied an. Hunderte von Menschen waren gekommen, um sich von dem Künstler zu verabschieden.

Leiche in Tiroler Garten: Toter ist vermisster 30-Jähriger

Hall in Tirol/Innsbruck - Nach dem Fund einer stark verwesten männlichen Leiche im Garten eines Hauses in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) vergangene Woche steht nunmehr die Identität des Toten fest: Es handelte sich um einen seit Herbst vergangenen Jahres in Innsbruck abgängigen 30-jährigen Einheimischen. Dies ergab ein durchgeführter molekulargenetischer Abgleich, teilte das Landeskriminalamt am Donnerstag mit. Die Todesursache war indes weiter unklar und Gegenstand von Ermittlungen.

Arbeiter samt Bagger in Steinbruch fast ganz verschüttet

Gries am Brenner - Ein 47-Jähriger ist Donnerstagnachmittag bei Abbauarbeiten in einem Steinbruch in Gries am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) mitsamt seinem Bagger fast komplett von Geröll verschüttet worden. Nach rund einer halben Stunde wurde der Österreicher von Einsatzkräften verletzt aus der mit Schutt und Gestein bedeckten Fahrerkabine geborgen, teilte die Polizei mit. Der Arbeiter war während der gesamten Bergung offenbar immer ansprechbar.

